Estos son los signos más vergonzosos del zodiaco

El sentirse avergonzado es una señal de que te importa demasiado lo que puedan llegar a pensar los demás de ti. A nadie le gusta la idea de poder estar siendo juzgados y menos si es de forma negativa. Si eres una persona que se avergüenza con demasiada facilidad es probable que seas extremadamente sensible.

Si eres de esas personas que son capaces de ver el humor en una situación bastante embarazosa, entonces no le das tanta importancia a lo que hiciste sino a lo divertida que ha llegado a ser la situación. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad para manejar ese sentimiento de vergüenza.

Cáncer

Una de las principales razones por las que Cáncer se suele avergonzar con muchísima más facilidad que los demás es su radar emocional. Ese radar con el que busca pistas sobre lo que esta sucediendo a su alrededor. Cáncer está constantemente intentando saber todo lo que pasa a su alrededor y en muchas ocasiones cuando es pillado infraganti en su misión de espía hace que se avergüence con muchísima más facilidad.

Con Cáncer, las emociones negativas están a la vuelta de la esquina. La vergüenza, la ira y la ansiedad pueden hacer que Cáncer se sienta altamente sensible. Todo esto puede llevar a Cáncer a un estado emocional bastante inestable y no podrá parar de sentirse avergonzado. Pero no es su culpa, la culpa la tienen todos los que despiertan esas sensaciones en él/ella.

Virgo

Virgo es de esas personas que aman hacer todo a la perfección. Virgo quiere ser el/la mejor en todo y no parará de luchar hasta conseguirlo. Por eso cuando Virgo falla y no consigue sus objetivos puede llegar a sentirse extremadamente avergonzado. Si Virgo pudiera bajar sus expectativas, quizás estaría más preparado/a para el fracaso, la humillación y la vergüenza, sea la situación que sea.

Virgo tiende a tomarse las cosas muy en serio, especialmente todo aquello que le haga parecer o sentirse estúpido/a. No es de esas personas que se toma las bromas como lo que son, lo llevará todo al extremo. Pero no le culpes, su obsesión porque sea todo perfecto a veces no le permite tener sentido del humor.

Libra

Libra es una persona extremadamente inteligente, pero a pesar de ello a veces es demasiado ingenuo/a. A veces se encuentra en situaciones en las que cree en algo o alguien, hasta tal punto que haría lo que fuera por esa persona. Esto hace que se aprovechen muchísimo de Libra y acaben engañándole. Es entonces cuando Libra se siente muy avergonzado/a por no haber visto las intenciones que tenían con él/ella.

Libra no soporta la idea de que hayan podido utilizarle y se avergüenza por no haber podido frenarlo. A Libra le encanta participar en las bromas, pero no le gusta nada ser la causa de ellas. Para Libra es difícil ver la gracia cuando se siente la diana. No culpes a Libra, su vergüenza viene dada por todos aquellos que le han traicionado.

Piscis

Piscis es de esas personas a las que no le falta imaginación. Tienen tanta imaginación que a veces su cabeza no para de dar vueltas, esto puede hacer que él/ella mismo/a crea que ha hecho cosas embarazosas cuando en realidad no es así. Piscis no se encuentra cómodo/a en la forma de relacionarse, cree que no tiene las habilidades para poder relacionarse con los demás de una manera adecuada. Esto hace que Piscis se sienta avergonzado/a.

El sentirse avergonzado/a puede hacer que Piscis se estrese. Piscis debe aprender que si se relaja y no le da tanta importancia a las cosas, no será tan susceptible a sentirse avergonzado/a ni a la humillación. No le culpes, Piscis tiene una imaginación difícil de superar y a veces esto puede ser un problema.

Capricornio

Capricornio es de esas personas a las que le gusta hacer ver que están totalmente capacitadas, que son disciplinadas y pacientes. Lo que no sabe Capricornio es que a veces necesita relajarse de verdad. Siempre esta nervioso/a porque no concibe la idea de que pueda hacer algo vergonzoso. Pero Capricornio tiene que aprender que a veces el hacer algo extremadamente embarazoso es necesario para así aprender de los errores.

Capricornio se toma la vida demasiado en serio y hay a veces que necesita que le recuerden lo ridículo/a, divertido/a e idiota que puede llegar a ser. De esa manera verán que es mejor sonreír y seguir adelante que hundirse en un agujero cuando se siente avergonzado/a. No le culpes, Capricornio es una persona a la que le encanta el control y el no tenerlo hace que se sienta así.