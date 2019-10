Estos son los signos más prejuiciosos del zodiaco

La razón principal del prejuicio son los valores morales, principios y normas que rigen y deben regir a la especie humana, bien que puede haber coincidencia en gran parte para este asunto, lo normal es que tengamos divergencias, algunas personas piensan que una persona que consume alcohol es una mala persona sí o sí, pero resulta que esa persona que toma alcohol diariamente, aparte de embriagarse, no molesta a nadie, ni en la calle ni en su casa, luego aquel que lo juzgó pelea con su esposa y la golpea.

¿Adonde apunta el prejuicio? Obviamente, a lo que parece más obvio. Sirva este ejemplo para graficar claramente que todos, en nuestra medida, dañamos a nuestros semejantes cuando somos prejuiciosos y debemos hacer esfuerzo en evitar serlo, pero pasemos al artículo y veamos que dicen los astros sobre las manifestaciones de prejuicio en los distintos signos del zodiaco.

Aries: Es uno de los signos menos prejuiciosos a nivel general, no juzga a las personas y no se atreve siquiera a tener prejuicios en lo que prácticamente son prejuicios convenidos en la sociedad, llámese contra los fumadores, bebedores.

Tauro: Para nada, el signo menos prejuicioso, Tauro trata de conocer a las personas, las situaciones, organizaciones o procesos para luego, a partir de ahí, hacerse una idea real, objetiva del asunto y evitar caer en la influencia del prejuicio.

Géminis: No se puede acusar a Géminis de ser prejuicioso(a), pero en ocasiones mezcla la gimnasia con la magnesia y, cuando tiene problemas con una persona, termina mirando defectos donde nunca antes los miró, el prejuicio gana terreno en ellos en esas ocasiones.

Cáncer: No le interesa el tema de juzgar a los demás ni de manera previa ni de manera posterior, sin embargo, su respeto siempre va dirigido a las personas estudiosas, a aquellos que considera un poco ignorantes no puede evitar mirarlos con algo de desdén.

Leo: A pesar de que no son personas de andar pendientes de lo que hacen, opinan o como se comportan los demás, Leo es prejuicioso sobre la gente prejuiciosa, les molesta al extremo esa gente que cree conocer a toda persona sin siquiera haberles hablado alguna vez, si hay algún prejuicio en Leo, es ese.

Virgo: Aunque no son precisamente dañinos (as), sí que caen en prejuicio a veces, sobre todo cuando se trata de una persona con la cual hayan tenido algún problema, de inmediato su visión sobre esta persona cambia, es prejuicio absurdo, pero así es.

Libra: Tratan de no serlo, pero en cuanto a la contaminación, la naturaleza, vaya que son prejuiciosos para con aquellos que no apoyan tal causa, Libra se preocupa tanto por lo que ocurre a su alrededor y el futuro de la humanidad que considera que la gente que pasa esto por alto no sabe lo que hace, ni lo que piensa.

Escorpio: De normal casi nunca serán prejuiciosos, pero cuando terminan una relación de manera brusca, será difícil, por no decir imposible que alguna vez diga algo positivo de esa persona, antes trasladará el comportamiento en la relación a otras áreas.

Sagitario: A pesar de que son personas nobles y simpáticas, no pueden evitarlo, ellos no andan con caretas, si piensan que una persona es horrible, se lo dirán sin darle tiempo a convencerles de lo contrario.

Capricornio: No se apena de decirlo, son prejuiciosos al extremo, consideran que a una persona se la conoce en la portada igual que un libro, no hay mucho que probar y experimentar y si su instinto les avisa de algo y le llaman prejuicio, no les importa.

Acuario: Solo es prejuicioso con aquellos que en algún momento han lastimado a sus amigos o familia, no importa lo que les digan, lo que haya pasado lo extrapolará automáticamente a la personalidad de tal persona y a sus ojos y pensamiento no será digno de confianza ni de nada.

Piscis: Para nada, de hecho, podría decirse que Piscis es alérgico al prejuicio, si ya les molestan las personas que juzgan a los demás, pueden imaginarse como se ponen ante quienes lo hacen sin conocer a la otra persona.