Estos son los signos más ardientes y sus mejores parejas en la intimidad

Los expertos en los astros ahora se metieron a la alcoba y se dieron a la tarea de investigar cuáles son los signos más calientes del zodiaco, recuerda que la fecha de tu nacimiento influye mucho en tu personalidad, es por eso que ahora te dirán que parejas del zodiaco suelen ser una bomba de pasión en la cama.

Estos son los signos de del zodiaco que forman las uniones más ardientes. Aparte para ellos, las relaciones íntimas son de suma importancia, por lo tanto tratan que los momentos de intimidad ¡no falten nunca!. Sin embargo en muchas ocasiones complacerlos suele ser una tarea bastante difícil, por lo que será necesario que haya una excelente comunicación para que ambos queden satisfechos.

Escorpio

Las personas nacidas bajo este signo se distinguen por ser las más misteriosas del zodiaco, las relaciones íntimas llegan a ser parte indispensable de su vida, algo tan vital que les permite acabar con el estrés y sobre todo olvidar todos sus problemas. Los Escorpio se dejan llevar por la pasión en la cama, y esta a la espera de recibir lo mismo por parte de su pareja.

Cuando se trata de tener intimidad olvidan todos sus prejuicios y complejos, por eso les encanta estar con alguien que tenga mucha imaginación y no tema experimentar en el plano íntimo.

Tendrá una noche de locura, con otro Escorpio ya que tienen la misma idea sobre la intimidad, con un Tauro también puede lograr una buena conexión, ya que se podrían llevar una sorpresa al estar juntos. Leo y Escorpio serán una bomba de placer bajo las sábanas.

Una característica de los Aries es la de ser bastante impulsivos y querer sobresalir en todo, las relaciones íntimas no son la excepción. Las personas nacidas bajo este signo tienen muchos instintos por lo que siempre se dejará llevar por sus impulsos. A ello/as no les gusta prohibirse nada. Si hay algo que les encanta es tomar la iniciativa, tienen la necesidad de guiar y dirigir cada uno de los movimientos que se haga en la cama.

Siempre, será un Aries quien domine la situación bajo las sábanas.

Tendrá una noche de pasión con un Escorpio, Sagitario e incluso un Libra con quienes comparte el mismo apetito y sobre todo gusto por las relaciones íntimas.

Sagitario

Amantes de la libertad, aventuras y emociones fuertes, los Sagitario son unos salvajes en la cama, eso sí, siempre dentro de los límites de lo razonable y lo políticamente correcto. Jamás ponen en riesgo su integridad física y emocional y mucho menos la de la pareja. Como buen aventurero, le encanta explorar los placeres del amor en todos los escenarios posibles, les encanta hacer el amor al aire libre, en la tranquilidad de hogar, en donde y cuando se pueda.

Por lo tanto disfrutarán de varias noches de placer con un Leo, ya que comparten la misma forma de ver las relaciones íntimas y con Escorpio ya que le aportará la aventura que tanto necesita y sobre todo busca.

Tauro

Aunque estan representados por un toro, las personas nacidas bajo este signo son las más tiernas y también sensuales y apasionadas del zodiaco. A ello/as no les gustan las prisas y les encanta tomarse todo el tiempo necesario para hacer el amor, prefiere recurrir a los juegos previos antes de pasar a la acción. Su personalidad entregada hace que este dispuesto(a) a todo con tal de satisfacerse a sí mismo y a la pareja. No le gusta la rutina y descubrir nuevas sensaciones siempre es su meta. A pesar de no aparentarlo tiene pocos prejuicios al respecto.

Las personas nacidas bajo este signo pasarán noches inolvidables al lado de un Leo por la seguridad y confianza que le encanta a los Tauro.

Libra

A pesar de aparentar una personalidad serena, cuando se trata de tener intimidad las personas nacidas bajo este signo suelen ser unos salvajes, en el buen sentido de la palabra. Para los Libra las relaciones íntimas y el amor deben ir de la mano, ya que les es imposible encontrar el placer físico sin un sentimiento de por medio. Para ello/as las relaciones íntimas suelen ser una adicción y los periodos de abstinencia son imposibles de soportar. Será bastante difícil que recurra a las relaciones íntimas casuales, ya que los Libra siempre prefieren al amor verdadero.

La intimidad será altamente placentera al lado de un Tauro, gracias a toda la ternura y atenciones que este signo proporciona; con un Aries logrará vivir una noche inolvidable y llena de pasión, pero con un Piscis el éxtasis está más que asegurado.