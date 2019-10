Estas son las mejores apps para signos, horóscopo y zodiaco

Hace unos años, durante una discusión sobre astrología, mi interlocutora me espetó "La luna mueve el mar, pero a vos no te hace nada ¿no?". Desde ese día, miro con otro enfoque este tema, siempre pensando en que el antropocentrismo (eso que nos hace creer que el mundo está hecho para que vivamos los humanos) no me impida ver el bosque. Por otra parte, es un terreno en el que es habitual toparse con comentarios del tipo 'marte te va a perjudicar con tus deudas de la AFIP' y a uno le cuesta ver la relación.

Pero resulta que el Zodiaco es una banda de la esfera en la que, aparentemente, se mueven los astros. Algo similar a los meridianos y paralelos que tanto tenemos en cuenta a la hora de sembrar o pronosticar el clima. Esta banda se divide en 12 partes iguales, que son los signos zodiacales, que están en la traza de las trayectorias del Sol, la Luna y los planetas.

Escriben los astrólogos que el zodiaco de la astrología no está compuesto por las constelaciones zodiacales sino por los signos astrológicos. Las primeras son grupos de estrellas cortados por el plano de la órbita de la Tierra proyectado en el espacio, y los segundos son arquetipos.

El asunto es que podemos utilizar el sistema de posicionamiento global, el exhaustivo análisis de los movimientos y la información de las personas que permite el equipo de rastreo y persecución constante que la mayoría llevamos todo el tiempo encima al que llamamos smartphone, para poder hacer este tipo de análisis de una forma más personalizada y elaborada.

Hoy te presentamos las apps para horóscopo y signos zodiacales que mejores puntuaciones generaron en sus audiencias.

Horóscopo Diario y signos del zodiaco

Se trata de una app desarrollada por Mail.Ru Group, calificada como para mayores de 10 años, que cuenta con más de 10 millones de descargas sobre las que han obtenido una valoración promedio de 4.7 estrellas en la tienda de apps de Android.

En su descripción la app destaca que es para todos los signos del zodiaco y hace gala de la precisión de sus predicciones astrológicas. Los usuarios aplauden la posibilidad de seguir el horóscopo de sus familiares, amigos y parejas, directamente desde la app.

Entre sus funciones están el envío de notificaciones astrológicas respecto del amor, la suerte, la salud y el futuro. Cuando me encuentro con ese tipo de funciones aparece mi antropocentrista interior a tratarme de crédulo, pero si se leen los comentarios de quienes utilizan la app, esta es la función con la que más satisfechos se encuentran, por lo que más allá del respaldo científico que pueda tener la app, los usuarios están satisfechos con ella.

Horóscopo del Zodiaco

Se trata de una de las aplicaciones de astrología más populares en la Google Play. Hasta el momento lleva más de un millón de descargas y los usuarios le han dado una valoración de 4,5 estrellas. Entre sus principales características vas a encontrarte con horóscopos diarios, semanales y mensuales, informes de compatibilidad con otros signos del zodiaco, números de la suerte, recomendaciones sobre qué colores pueden resultarte adecuados para vestirte cada día y notificaciones diarias para chequear tus predicciones.

Algo interesante de esta app es su compromiso para con la privacidad de los usuarios: no se requiere de ningún permiso especial para instalarla ni recopila ningún tipo de información personal de los usuarios.

En el caso de esta app, algunos destacan la precisión de las predicciones y otros aplauden que les resulten divertidas o motivantes más allá de que se cumplan o no.

Test Amore

Más abajo pero linderando el ranking se encuentra Test Amore, hasta el momento con más de 100.000 descargas y una valoración promedio de 4.2 estrellas. La app promete un informe de compatibilidad de los signos respecto de las relaciones sentimentales y la vida cotidiana. En este caso incluyen mensajes motivacionales del tipo 'superar las dificultades y ser feliz en el amor', más propios del discurso chanta vinculado al marketin emocional del coaching, lo que la pone en un lugar más cercano a la advinación que la ciencia, pero curiosamente los usuarios aplauden también su precisión, por lo que da para sospechar si es adivinación o big data, ya que con el pormenor de información que se puede tener de las personas a partir de un smartphone se pueden elaborar muy serios estudios de compatibilidad.

De igual manera, sus desarrolladores responden personalmente los buenos comentarios -algo entendible pero no aceptable, ya que todos los comentarios son valiosos- lo cual en mi opinión suma muchos puntos, producto de que nos muestra un equipo de desarrollo preocupado por la satisfacción de los usuarios y eso, a la hora de una app, es fundamental.

Entre otras funciones, en su página oficial destacan:

Cálculo de la c ompatibilidad de signos y análisis completo

y análisis completo Compatibilidad de signo en amor, amistad y trabajo

Características combinadas a tu signo del zodiaco , como su planeta y su elemento

, como su planeta y su elemento Tu humor del día: sensualidad, bondad, paciencia y valentía

Horóscopo del amor y horóscopo específico a tu signo del zodiaco

¿Las conocés? ¿Las probarías? ¡Instalalas y contanos tu experiencia!