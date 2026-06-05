Día mundial del medio ambiente: los cinco pasivos ambientales de Mendoza

Hoy se celebra en todo el mundo el día del medio ambiente . En Mendoza, el Gobierno planea una visita al Ecoparque para mostrar las nuevas instalaciones y los senderos que se podrán recorrer. Pero más allá de las acciones concretas, en la provincia hay pasivos ambientales que esperan remediación.

El día mundial del medio ambiente fue establecido por primera vez por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972. Allí se declaró por primera vez el derecho fundamental de todas las personas a la libertad y a la igualdad en un ambiente cuya calidad permita vivir con dignidad y bienestar.

Cada año lo auspicia un país diferente, y en este 2026 el anfitrión y organizador es Azerbaiyán. Desde la ONU animan a compartir en redes sociales acciones concretas a favor del cuidado del medio ambiente bajo el hashtag #PorElClimaYa. "Porque proteger el planeta también es proteger nuestra salud, nuestras comunidades y nuestro futuro", explicaron en la página oficial los organizadores.

En cuanto a datos, desde la ONU, indicaron que para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C este siglo, se deben reducir a la mitad las emisiones anuales de gases de efecto invernadero para 2030. "Si no actuamos ya, la exposición a aire contaminado aumentará en un 50% en esta década, mientras que los desechos plásticos que fluyen hacia los ecosistemas acuáticos podrían triplicarse para 2040. Pero estas no serán las únicas consecuencias. Le seguirán muchas más", señalaron.

Limpieza en el dique Potrerillos (1) Muchas organizaciones ayudan con actividades para cuidar el medio ambiente. Prensa Gobierno de Mendoza

Los cinco pasivos ambientales de Mendoza

Desde MDZ, seleccionamos cinco pasivos ambientales que esperan remediación en Mendoza. Desde actividad minera hasta tratamiento de aguas cloacales, todos los temas llegaron a la agenda pública y consiguieron promesas que -aún hoy- las comunidades cercanas esperan que se cumplan.

Sierra Pintada y 5.000 tambores enterrados con uranio

El complejo minero fabril Sierra Pintada está ubicado en el distrito Cuadro Benegas, a 38 km al oeste de la ciudad de San Rafael y a 240 km al sur de la ciudad de Mendoza. Funcionó durante 20 años, entre 1975 y 1995. Se cerró completamente en 1997. Durante la gestión de Nestor Kircher se impulsó su reapertura pero no llegó a buen puerto. Mientras tanto, en la Legislatura se aprobó la ley 7722 que terminó de echar por tierra cualquier idea de reactivación.

El complejo minero fabril Sierra Pintada está en San Rafael. Foto: Gobierno de Mendoza El complejo minero fabril Sierra Pintada está en San Rafael. Foto: Gobierno de Mendoza

Cuando en 1995 el complejo minero dejó de funcionar y tiempo después se decidió realizar la remediación de los pasivos ambientales lo primero que se elaboró fue un proyecto con las adecuaciones de las instalaciones para poder procesar los residuos en el lugar. Como las tareas no avanzaron, desde hace 30 años en San Rafael están enterrados 5.223 tambores de 200 litros provenientes del tratamiento del uranio de Sierra Pintada procesado en Dioxitex (Córdoba) y 1 millón de m3 de agua almacenada en las canteras con contenidos de uranio, radio y arsénico superiores a los límites admisibles.

En 2019, el Gobierno de Mendoza anunció la remediación de los pasivos ambientales pero aún no se está trabajando en los residuos sólidos ni líquidos. La CNEA hace un monitoreo de aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas de los diques, agua de canteras y agua en los cursos alrededor. Hacen un monitoreo de calidad de agua y de aire. Por su parte, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria será la encargada de auditar el proceso de remediación cuando empiece y controla las tareas previas como el avance de las tareas de mantenimiento y los procesos licitatorios. Además, hacen determinarciones en diques y canales y aseguran que en los cursos de agua nunca encontraron un valor anómalo.

Sierra pintada dique El dique de cola de Sierra Pintada. Gobierno de Mendoza

Los Corralitos y el colapso cloacal

El colapso de la colectora cloacal en Los Corralitos es uno de los problemas ambientales más graves de la actualidad. Ese “caño” arrastra las cloacas de casi 600 mil personas. El punto crítico está ubicado en el cruce de las calles Severo del Castillo y 2 de Mayo, donde los vecinos y regantes han convivido con vuelcos de líquidos contaminados en la vía pública desde hace meses.

El año pasado se autorizó de manera excepcionar el vuelco al canal Pescara, impactando aguas debajo de manera importante. Aysam debía ejecutar obras de mitigación. Este año el colector volvió a colapsar y la empresa redundó en el pedido de vuelco al Pescara. Irrigación le denegó esa solicitud. Y Aysam ejecutó un plan irregular de manera unilateral: volcar en un canal de riego.

Desbordes Cloacales en Los Corralitos 31 de mayo 4 Gentileza

Las primeras advertencias habían sido denuncias telefónicas y luego los inspectores de Irrigación descubrieron en el lugar que operarios de Aysam habían roto la pared del canal de riego para volcar líquidos cloacales. Esa situación quedó plasmada en tres actas. Tras las advertencias el vuelco continuó y se tomaron muestras de agua. En los resultados de los análisis de laboratorio “se verifica de manera concluyente la presencia de efluente cloacal crudo, con impacto directo sobre el cauce”, según indica el documento en el que se impone la multa.

El 26 de mayo, la Justicia imputó a Humberto Mingorance, presidente Aysam por la contaminación que generó esa empresa por volcar líquidos cloacales de manera clandestina a un canal de riego en Guaymallén. La decisión de la justicia es relevante, además, porque se trata de un funcionario público y entre los denunciantes está el Departamento General de Irrigación. Además de Mingorance fueron imputados otros dos integrantes de la cúpula de Aysam. Se trata de Darío Hernández, gerente General, y Carlos Cifuentes, gerente operativo.

Cloaca Corralitos Muestra Julieta Caballero - MDZ

Canal Pescara: el agua muerta de Mendoza

En un informe especial, MDZ reveló el año pasado que el canal Pescara contiene productos químicos, metales, líquidos cloacales y desechos industriales. Hay registros de presencia de metales como cobre, boro y otros; bacterias y parásitos. En una recorrida por el lugar se pudo comprobar que el agua está tan contaminada que no hay vida en el cauce.

El Pescara es un canal en el que confluyen desechos de al menos 32 industrias activas, otras 20 que están con actividad suspendida y un grupo similar abandonadas. Mataderos, bodegas, aceituneras, fábrica de destilados, curtiembres e industrias químicas son algunas de las que derraman sus efluentes en ese curso de agua.

Contaminación Pescara Walter Moreno/MDZ

El sistema oficial de manejo indica que las empresas deberían volcar con un tratamiento previo para evitar que contaminen (de manera entubada) y se agrega agua de pozo para diluir esos líquidos. Pero se suman vuelcos clandestinos y oficiales que exceden ese plan.

Canal Pescara contaminación Canal Pescara contaminación WALTER MORENO/ MDZ

Lunlunta y el petróleo

En septiembre de 2024, los productores de Lunlunta en Maipú encontraron agua y tierra empetrolada cuando intentaron hacer una "sangría", es decir una zanja para que el agua de las napas -que en esa zona estaban saturadas- drenaran hacia el río Mendoza.

Los productores encontraron una sustancia negra, viscosa y con olor a combustible. Brotó petróleo que, aparentemente, era producto de pasivos ambientales de la actividad petrolera mal tratados y que generó un impacto negativo en el lugar. La zona está rodeada de viñedos y sobre todo olivos. Pero también de pozos petroleros que tienen décadas de explotación y de convivencia -no siempre buena- con la actividad agropecuaria.

Petróleo en Lunlunta Petróleo en Lunlunta

En noviembre de ese año, Irrigación confirmó la contaminación con petróleo en Lunlunta y multó a YPF a pagar la suma de $1.000.000. Después de denuncias e investigaciones, en enero de 2025 la Dirección de Protección Ambiental (DPA) del Ministerio de Energía y Ambiente confirmó la presencia de petróleo en Lunlunta e intimó a YPF a remediar la contaminación de la zona.

La remediación de la contaminación con petróleo en Lunlunta se planeó en tres etapas. En la primera construyó el cierre perimetral de la zona de trabajo. Después, el Departamento General de Irrigación debe aprobó la colocación de los caños de derivación.

Petróleo en Lunlunta Petróleo en Lunlunta

La segunda etapa comenzó el 6 de enero de 2025 y se extenderá hasta el 17 de febrero. Después de periodo, YPF debía presentar muestras de suelo a la DPA. La tercera etapa corresponde a la remediación propiamente dicha y estaba prevista para el periodo del 24 de febrero hasta el 19 de mayo de 2025. Sin embargo, formalmente nunca se anunció el fin del proceso de remediación.

Mercurio en fábrica de lavandina

Hace 16 años, encontraron mercurio en el agua que entraba a las plantas potabilizadoras Benegas y Alto Godoy. Esto obligó a las autoridades a cortar el suministro del servicio a 300 mil mendocinos. Todas las pruebas señalaron a la empresa de la lavandina Keghart SA como la responsable del derrame de mercurio y esta teoría fue ratificada meses más tarde por los empleados, cuando denunciaron que los obligaban a tirar los residuos tóxicos en un pozo y en un colector cloacal.

Fabrica de lavandina lujan de cuyo contaminacion con mercurio Marcos Garcia / MDZ

La empresa fue clausurada, se fue a la quiebra y desde ese entonces, las instalaciones de Keghart en Luján de Cuyo están abandonadas. Entonces, ¿qué pasó con los pasivos ambientales de mercurio que se encontraron hace más de una década en el predio de 8 hectáreas?

En un informe especial, MDZ confirmó que en el suelo de lo que era un edificio de dos plantas -ahora solo quedan tres paredes- había un líquido plateado y brillante con características muy similares a las del mercurio. En algunas partes se venían pequeños charcos, en otras el líquido se asomaba debajo de la tierra seca y otras, docenas de perlitas plateadas brillaban como pequeños adornos de navidad.