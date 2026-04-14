Crisis en farmacias: denuncian atrasos en los pagos y advierten riesgo de cierres

Retraso de hasta tres meses en los pagos provenientes de obras sociales, suba de precios e incrementos en los costos de reposición de droguerías, son algunos de los factores que complican al sector farmacéutico, que atraviesa un período crítico.

El inicio de 2026 marca un panorama complejo para el rubro. Según datos disponibles de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en enero de 2026 la variación mensual en farmacia fue de - 5,7%, mientras que en febrero de 2026 fue de - 0,2%. Si bien en marzo hubo un repunte (4,1%), aseguran que no es suficiente.

"Los comerciantes reportan demoras en los reintegros de obras sociales y una migración del consumo hacia medicamentos genéricos. El financiamiento mediante tarjetas de crédito y promociones bancarias resultó clave para sostener el nivel de operaciones. El incremento en los costos de servicios y la logística impactaron sobre el margen de utilidad del rubro", indica el informe de ventas minoristas, publicado en abril.

Además, el reporte señala que la dinámica comercial dependerá de la regularización de la cobertura social y la evolución del ingreso disponible.

El sector farmacéutico atraviesa un presente crítico y Mendoza no es la excepción. Según plantearon desde el Colegio Farmacéutico de Mendoza ( Cofam ), la situación financiera de la farmacias está "muy comprometida", y aseguraron que, en muchos casos, hay riesgo de cierre.

Si bien la crisis la atribuyen a diversos factores, el principal inconveniente es el atraso en los pagos por parte de las obras sociales, especialmente de PAMI.

"La farmacia compra los medicamentos a 10 días y por lo general, las obras sociales pagan a 45 o 60 días. Las farmacias terminan siendo el financiador del sistema de salud del medicamente y no termina calzando el precio de la compra con la cobranza", dijo a MDZ la presidenta del Cofam, Beatriz Cucchi.

"Las farmacias dependen en un 60% de PAMI, y en los últimos meses se registra un atraso importante en los pagos. La mayoría de los medicamentos que se tienen que pagar no alcanzan a tener el calce del cobro para poder afrontar los resúmenes de las droguerías", agregó.

Crece la preocupación por la situación de PAMI Crece la preocupación por la situación de PAMI que atraviesa una profunda crisis y registra demoras en los pagos. Milagros Lostes / MDZ

Por su parte, Mario Valestra, otro de los integrantes del Cofam, coincidió con lo expresado y anticipó que el presente mencionado pone a las farmacias en un lugar muy delicado.

"Hay un atraso en los compromisos o habitualidades de pago. En algunos casos como PAMI se va pagando con nota de crédito y los compromisos de pago se han demorado en el tiempo. Con OSEP pasa algo similares. También las obras sociales sindicales, la mayoría, tiene un atraso financiero importante", aportó.

Y cerró: "La situación financiera de las farmacias en Argentina está muy comprometida".

Futuro comprometedor

"Hay riesgo de cierre en muchas farmacias. Es una rueda, si no se calza el pago con la droguería, no se tiene crédito para comprar. Si no hay crédito para comprar y las obras sociales no pagan, uno no va a poder pagar. Es un círculo. Hay que acortar los plazos de pago para llegar a la normalidad", sentenció Cucchi.

A la espera de definiciones a nivel nacional para corregir el atraso en los pagos por parte de PAMI, desde el Cofam también señalaron otros factores que hacen a la crisis como la disminución en cantidad de recetas o medicamentos que se venden, y los costos de alquiler, sueldos o servicios, que han ido incrementando al ritmo de la inflación, mientras no pasa lo mismo con el precio de los medicamentos.

Más allá de este complejo presente, brindaron tranquilidad a la población al asegurar que no existen un faltante de medicamentos en las farmacias.