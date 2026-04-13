Se profundiza la crisis en PAMI: deudas, recortes salariales y paro de médicos

Deudas millonarias con prestadores, recortes salariales a los médicos de cabecera y afiliados con dificultades para acceder a los servicios, son algunos de los factores que configuran la crítica situación que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ( PAMI ).

Días atrás, equipos técnicos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Salud se reunieron para tratar la situación del PAM I, envuelto en una deuda millonaria que se agravó en los últimos meses. Sin embargo, aún resta conocer cuál será el monto de los fondos que Economía le brindará a Salud para recomponer parcialmente las arcas del organismo.

Mientras tanto, crecen los reclamos. Las cámaras de salud registran entre 3 a 4 meses de deudas por parte de la obra social estatal y se estima una deuda de 500 mil millones de pesos. Los médicos, por su parte, denuncian un recorte en sus sueldos y a la espera de una definición, iniciaron este lunes un paro nacional por 72 horas.

El PAMI ofrece la posibilidad de que el jubilado pueda elegir a sus médicos a través de una cartilla. Foto: Freepik

En un contexto en el que la plata no alcanza, el golpe es aún mayor para los jubilados que no pueden acceder a las prestaciones o deben para copagos que no corresponden, pero que les exigen desde sanatorios y otras entidades.

Cámaras de salud registran entre 3 a 4 meses de deudas por parte del PAMI; situación que se replica en diferentes puntos del país, y Mendoza no es la excepción.

De acuerdo al Colegio Farmacéutico de Mendoza, farmacias de la provincia atraviesan una profunda crisis, que se ha incrementado en los últimos meses por atrasos en los pagos de obras sociales como PAMI.

"La farmacia depende en un 60 o 55% de esta obra social. La farmacia compra los medicamentos a 10 días y las obras sociales pagan a 45 o 60 días, por ende la farmacia termina siendo el financiador del sistema de salud del medicamente y no termina calzando el precio de la compra con la cobranza", detalló a MDZ la presidenta del Colegio Farmacéutico de Mendoza, Beatriz Cucchi.

En sintonía con lo planteado, Cucchi afirmó que hay farmacias en riesgo de cierre, y reconoció reuniones con el Gobierno nacional para "solucionar este problema porque sino de algo difícil se pasará a algo crítico".

Si bien se desconocen oficialmente la deuda que tiene PAMI, se estima que asciende a 500 mil millones de pesos.

Paro de médicos de PAMI

El pasado 9 de abril, a través de la Resolución 2026-1107, el PAMI actualizó su esquema de prestaciones. Anteriormente, los salarios se componían de un valor per cápita más ítems adicionales por formación médica continúa y por consultas extras como primera consulta o visita domiciliara. Ahora, se aumentó el valor por afiliado, pero se eliminaron los demás ítems.

Según denuncian los profesionales, esto implica un recorte en sus honorarios, que en algunos casos supera el 50%.

Por esto, desde la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (Appamia), convocaron a un paro nacional por 72 horas a partir de este lunes.

"Rechazamos enérgicamente la resolución espuria e inconsulta dictada el 9 de abril por el INSSJP-PAMI. No vamos a permitir que el ajuste recaiga sobre nuestro trabajo ni sobre la salud de los afiliados. Pretenden reducir nuestros ingresos en un 52,5%, afectando de manera brutal el sustento de quienes sostenemos diariamente la atención médica", dice parte del comunicado de Appamia.

El plan de acción se extenderá hasta el miércoles 15 de abril, y aseguraron que en caso de no recibir respuesta "positiva e inmediata", la medida se profundizará por tiempo indeterminado.

Impacto en afiliados de PAMI

En una crisis que golpea a diferentes sectores, los jubilados quedan completamente desprotegidos. Por las deudas millonarias del PAMI, los afiliados tienen dificultades para acceder a las prestaciones y en determinados casos, desde sanatorios y otras entidades les exigen copagos.

jubilados colas anses pami supervielle (7).JPG Jubilados sufren las consecuencias de la crisis del PAMI. ALF PONCE MERCADO / MDZ

A pesar de que las autoridades del organismo les piden a los jubilados que no paguen esos importes porque "no corresponde", para muchos no hay otra alternativa. Necesitan la atención médica.

Pero este no sería el único inconvenientes para los jubilados. Tras lo anunciado, muchos profesionales de la salud consideran renunciar a la obra social, lo que generaría falta de médicos de cabecera para atender a los casi 5,7 millones de afiliados.