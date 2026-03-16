Así se vivió el Lollapalooza Argentina 2026: testimonios del público e imágenes exclusivas de los shows

La 11° edición del Lollapalooza Argentina fue una fiesta: de acuerdo a una publicación en su Instagram oficial, el evento hospedó a más de 300.000 personas en todo el fin de semana, quienes pudieron disfrutar de los shows increíbles que dieron sus artistas favoritos en el predio del Hipódromo de San Isidro.

Este 2026, el esperado festival recibió a más de 100 artistas nacionales e internacionales. Entre sus headliners estaban Tyler, The Creator, Chappell Roan y Sabrina Carpenter y, según pudo saber MDZ luego de entrevistar al público, ninguno decepcionó.

La jornada del viernes terminó con el show de su headliner Tyler , The Creator. El rapero estadounidense encendió el predio con la energía propia del hip hop e hizo que todos canten, bailen y -especialmente- salten durante más de una hora de show.

"Fue muy divertido, creo que esa es la mejor palabra para describirlo", razonó Sofía, quien no era muy fan del artista, pero había escuchado comentarios muy buenos de sus performances. "Había mucha variedad en el público, pero todos estaban en la misma sintonía, y eso hizo que él lo diera todo y que nos pidiera más y más. Se armó una energía recíproca muy genial", amplió.

"Fue espectacular. Él me pareció un capo y me gustó que haya conectado tanto con el público. Yo lo conocía pero nunca había visto su show, así que me encantó conocer más de él. Fue de los que más me gustó", dijo Jazmín, que había ido junto a su amiga Melina. Desde el 2018 que las amigas no se pierden ningún Lollapalooza, e incluso en algunas ediciones acamparon para obtener las primeras entradas.

Chappell Roan fue headliner el sábado: mirá su presentación

Lollapalooza 2026 Chappell Roan Lucía Simoncelli

"Fue increíble, una locura, muy hermoso. Todos estaban pogueando y viviéndola. Ella tenía una cara de felicidad de estar conociendo al público argentino que era muy emocionante", contó Valentín apenas terminó.

"La pasamos super bien. El show tiene muchísima escenografía. Chappell tiene muy mala fama con los periodistas y los paparazzis, pero con los fans es muy amorosa, estuvo hermosa", comentó Diego, quién ejerce como docente en Villa Angela, ciudad de Chaco, y viajó por el fin de semana para disfrutar del festival.

Sabrina Carpenter cerró con broche de oro el Lollapalooza 2026

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"Fue realmente un show iconico para cerrar el viaje pop que fue esta edición del Lolla", aseguró Sofía, aún dentro del predio. "Para mi fue muy emocionante ver y escuchar tanta gente gritar sus canciones, porque soy muy fan de Sabrina hace más de diez años, crecí con ella, y estar presente en este momento fue increible. Me llenó los ojos de lágrimas verla cantar frente a tanto público, y se lo merece después de todo el trabajo que viene haciendo", agregó.

"Estuvo buenísimo. Me encantó que se haya puesto las pilas y haya armado un escenario tan increíble, a pesar de no tener tanto tiempo como en el resto de sus shows. Fue muy natural, se notaba que ella también lo estaba disfrutando, y eso me encanta cuando lo veo en un artista", dijo Micaela sentada en el piso del tren Mitre mientras volvía a Capital Federal. "Yo no soy muy fan de ella, pero si conocía varias de sus canciones y me parecía que era uno de esos shows que no te podes perder", amplió.

Un samba y hasta clases de yoga: todo lo que ofreció esta edición del festival

En el inmenso predio que comprende el Hipódromo de San Isidro, el Lollapalooza se asegura de que el público viva una experiencia única. Además de los cinco escenarios en donde tocaron los artistas y las bandas, a lo largo del lugar había puntos de descanso para escuchar algún show desde lejos o bien sentarte con amigos a charlar. El predio también contaba con las propuestas de las distintas marcas, como sorteos o experiencias inmersivas.

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Además del clásico lineup, el público también podía sumarse a Las Casitas, un lugar para escuchar exclusivamente DJs invitados durante toda la jornada. Asimismo, se podía acceder a un samba, que tenía una duración de entre 5 y 10 minutos aproximadamente.

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Por otro lado, Lollapalooza ofrecía Espíritu Verde, un espacio que buscaba compartir un estilo de vida saludable y sostenible, a través de distintas actividades como la alimentación, el bienestar físico y emocional. De esta forma, la propuesta ofrecía sesiones de meditación guiada, danza, camas armónicas, masajes tailandeses, canto de mantras, intención en movimiento, charlas y talleres de concientización.

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Comida, bebida y postre: cuánto salió comer en el Lollapalooza

El festival contaba con decenas de stands de comida para todos los gustos: hamburguesas, pizzas, panchos, empanadas, tequeños, tacos, sandwiches y mucho más. Si a estas opciones se le sumaba una gaseosa, la compra salía entre $20.000 y $27.000, dependiendo el alimento y la marca. Algo que sí se mantenía constante era el precio de la bebida: en todos los stands, un agua o una gaseosa valían $8.000.

Para comer algo a la tarde, una cookie con un cafe costaba $15.000. Por otro lado, para el postre, los palitos de crema o de agua salían aproximadamente $8.000, mientras que un vaso de dos sabores costaba $14.000.

"Dejé de tomar gaseosa durante un año para venir": los sacrificios que hizo el público para poder estar presente

Delfina, Lara y Camila viajaron 12 horas desde la provincia de Río Negro para ver a Katseye, que tocaba el viernes. "Vinimos en auto con mi familia y nos quedamos en la casa de unos parientes en Lomas de Zamora. Antes del recital, fuimos a prepararnos y hacernos las uñas, las cejas, el maquillaje, todo", contó Lara entre risas.

Tanto ella como Camila son estudiantes de medicina: "¡rendimos el martes!", seguían riendo mientras esperaban que comience el show de Sabrina Carpenter. Y es que, además del grupo de K-Pop estadounidense, a las chicas les gustaban mucho los headliners del resto de los días, por lo que aprovecharon para comprar el 3 day pass.

"Yo dejé la gaseosa durante un año para venir", cuenta Loli (37), que había viajado desde Mendoza. "Yo tomaba mucha gaseosa, llegaba a tomar un litro y medio por día. Me propuse dejarla en enero del 2024 para cambiarla por algo que me diera disfrute, y bueno, saqué las entradas, el vuelo, todo para venir con mi hija (17)", explicó.

No obstante, ese día - y solamente ese día -, se permitió una gaseosa para festejar su logro: "Es muy satisfactorio decir que por dejar un vicio y un gasto hormiga, hoy estoy en el Lollapalooza disfrutando de un montón de artistas que me encantan. Me ahorré un millón de pesos. Así que estoy muy contenta, valió la pena", agregó.

Lollapalooza, una propuesta para toda la familia

Erica y Lara son madre e hija que fueron juntas los tres días y lograron disfrutar de los shows de Tyler, Marina, Soledad y Lewis Capaldi, aunque al que más querían venir a ver era al Dj Kygo. "Solemos hacer programas, pero es el primer festival que venimos juntas", dijo Erica

Lara se entero el pasado lunes que su mamá había sacado entradas. "Si, fue una sorpresa. Me había dicho que estaba organizando para verse con sus amigas, y le dije 'no', contó, mientras su hija se reía. Para ese entonces, madre e hija estaban sentadas en el pasto, decidiendo si ver a Sabrina o a los Ratones Paranoicos, que tocaban al mismo horario.

Por su parte, Carla (58), ya había ido a otras ediciones del Lollapalooza con sus amigas, pero en esta ocasión decidió invitar a sus nietas. Una de ellas, Matilde (11), tenía en mente a DJO, Danny Ocean y Turf. "A mi Turf me encanta también, así que lo vamos a ir a ver", dijo Carla.

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El público argentino sigue siendo el más elogiado

Pedre y Bayron, dos venezolanos que viven en Argentina hace ocho años, deslumbraron con sus looks el primer día del festival. "Nosotros amamos argentina y nos encanta como son como público. Siento que somos bastante parecidos en cuanto a la alegría y la adrenalina que contagiamos, siempre nos sentimos parte", dijeron.

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Kristina, de nacionalidad rusa, estaba muy contenta de haber podido incluir un par de botas en su outfit: "en Rusia es muy loco usar zapatos en verano", explicó. Hace un poco más de dos años que se mudó a Buenos Aires por el trabajo de su marido, quien también estaba en el evento. Si bien tenía muchas ganas de ver a Tyler, The Creator, Kristina se había arrepentido mucho de no haber ido a las ediciones anteriores del Lollapalooza, por lo que estaba decidida a que este año debía vivir el festival sí o sí.

Kseniia y su marido, rusos también, son amigos de la pareja, pero ellos habían comprado entradas para los tres días. Ambos matrimonios ya habían ido a varios conciertos juntos -Bad Bunny, Dua Lipa, Shakira- y les encanta la energía argentina.

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"Es como con el futbol: acá se enloquecen porque lo aman con el corazón, y se nota muchísimo", dijo Sebastían, quien había viajado especialmente desde Paraguay junto con su hermana Cecilia y su mejor amiga Dana para vivir el festival. "En cada día había tres o cuatro artistas que nos llamaban la atención, así que estuvimos atentos para sacar las entradas", explicó.

"Ustedes son una locura. Nosotros ya habíamos tenido algún que otro concierto acá y quedamos encantados. Acá la gente sabe muy bien recibir a los artistas", agregó Cecilia, mientras esperaban que comenzara el show de Chappell Roan.