Los 10 mejores looks de la alfombra roja de los Premios Grammy 2026

Este domingo 1 de febrero se celebró la edición número 68 de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, y la previa fue un verdadero desfile con su clásica alfombra roja. Hubo apuestas clásicas resignificadas, otras más atrevidas que buscaron romper con lo esperado y también estilismos que encontraron fuerza en la simplicidad.

Desde MDZ , la mirada se fijó en esos detalles que muchas veces pasan desapercibidos pero que terminan definiendo un outfit: la caída de una prenda, la combinación entre vestuario y peinado, e incluso el modo en que un look acompañó o desafió la personalidad del artista. Así se construyó la selección de los 10 looks favoritos de la noche.

El vestido que llevó Sabrina era de base nude, y estuvo confeccionado en tul translúcido bordado íntegramente con pedrería y aplicaciones brillantes que dibujaron motivos florales y orgánicos sobre el cuerpo. La transparencia fue cuidada, logrando un buen equilibrio entre sensualidad y elegancia.

La silueta entallada de la pieza se abrió suavemente hacia el ruedo en capas de volados livianos, mientras que los tirantes finos y el escote profundo le enmarcaron el torso con delicadeza, así como las mangas cortas de tul bordado que le dieron un aire vintage.

El estilismo de Gesaffelstein se apoyó en una base de sastrería clásica, pero fue llevado a un territorio mucho más performático. El traje negro de corte recto y hombros marcados respetó las proporciones tradicionales del esmoquin, con una camisa blanca impecable, abrochada hasta el cuello y rematada por un moño negro perfectamente simétrico. Hasta ahí, todo parecía responder al manual del dress code formal. Sin embargo, lo llamativo estuvo en la máscara que llevó, haciéndole parecer una estatua de mármol negro.

Los guantes negros ultrabrillantes, transformaron el look en una pieza de impacto visual inmediato, así como sus zapatos acharolados que crearon una continuidad visual entre manos y pies.

Yungblud

Yungblud Yungblud. EFE

La estética rock se hizo presente con Yungblud en una mezcla de cuero y piel sintética que nunca falla a la hora de imponerse. El outfit se armó a partir de un pantalón de cuero negro de tiro medio y calce recto, combinado con un abrigo largo de cuero con cuello de animal print que logró una impronta salvaje.

El torso quedó al descubierto, mientras que las cadenas metálicas, anillos y el cinturón con hebilla le dieron peso visual. El maquillaje oscuro alrededor de los ojos intensificó la mirada y terminó de construir una imagen de rockstar clásica.

Los borcegos negros completaron un look que no buscó agradar, sino imponer presencia, apelando a los códigos del glam rock y del punk.

PinkPantheress

PinkPantheress PinkPantheress. EFE

El vestido de PinkPantheress fue básicamente una obra pictórica llevada al cuerpo, con una silueta strapless column con caída, confeccionada en una gasa liviana que se adaptó a su cuerpo. El estampado tipo brushstroke en tonos terracota, rojo quemado y nude lograron dinamismo, casi como un lienzo expresionista.

Tallia Storm

Tallia Storm Tallia Storm. EFE

Este look de Tallia Storm apostó al impacto desde el estampado. Lució un vestido largo, ceñido al cuerpo, que se destacó por un print de estética pop art con rostros ilustrados en rojos, amarillos, negros y nude que cubrieron toda la superficie de la prenda como si fuera un lienzo.

Las mangas amplias, casi como alas, se desplegaron con cada movimiento, logrando una sensación de dinamismo, mientras que los detalles en plumas negras le dieron un contraste sofisticado frente al carácter gráfico del estampado.

Zara Larsson

Zara Larsson Zara Larsson. EFE

El look de Zara se trató de un two-piece de inspiración clásica, reinterpretado de modo más sexy. El top era de un solo hombro con aplicaciones florales en paillette dorada, dejando el torso limpio y protagonista, mientras que la falda de tiro alto era recta y semitransparente, completamente bordada.

Tyla

Tyla Tyla. EFE

Tyla llevó un vestido de silueta sirena, con base nude bordada y una cola de plumas que arrastró, logrando un glamour clásico. El escote profundo en V le alargó el torso, mientras que las plumas le dieron volumen y movimiento, lo cual fue perfecto para lograr una entrada triunfal.

Rosé

Rosé Rosé. EFE

Rosé lució un bodice strapless negro, que le definió el torso como un corsé, mientras que abajo llevó una falda agregada overskirt en marfil, fruncida y anudada en la cadera.

La clave estuvo en la yuxtaposición de lo rígido vs lo etéreo. El peinado en bob corto con rulos suaves le dio una estética casi de muñeca parisina, mientras el maquillaje mantuvo todo en equilibrio.

KATSEYE

KATSEYE (Yoonchae Jeung, Megan Skiendiel, Lara Raj, Manon Bannerman, Sophia Laforteza, y Daniela Avanzini) KATSEYE. EFE

Todas las integrantes de Katseye apostaron por una paleta en blancos, plateados y nude, con predominio del encaje, el strass y las transparencias. Aunque cada outfit tuvo su propia silueta, los hilos conductores fueron los brillos y las texturas floreadas.

Se vieron vestidos largos de encaje con transparencias, tops tipo corset combinados con faldas rectas, y escotes halter o cruzados que estilizaban la figura.

El estilismo logró diferenciar sin romper la unidad, ya que cada look respetó la identidad individual, pero en conjunto construyeron una imagen coherente y muy fotogénica.

Ca7riel y Paco Amoroso

Ca7riel y Paco Amoroso Ca7riel y Paco Amoroso. EFE

Este dúo apostó por una estética monocromática en tonos piedra, con siluetas amplias y un layering conceptual. Las telas de punto, los drapeados y los cortes construyeron un look que mezcló el genderless fashion con el confort e incluso el statement. Sin embargo, las proporciones oversized y los pantalones de caída fluida evocaron una estética ceremonial muy sobria.