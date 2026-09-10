Aprender: mejora Lengua, pero Matemática sigue debajo de los niveles de 2016

El informe de la Escuela de Educación de la Universidad Austral, elaborado a partir de los resultados del Operativo Aprender de 6° grado de primaria entre 2016 y 2025, muestra una evolución desigual de los aprendizajes. Mientras Lengua alcanzó su mejor resultado en una década, Matemática mejoró respecto de 2023, pero todavía no recuperó los niveles de 2016.

El estudio corresponde al cuarto Informe del Indicador de Desigualdad de Aprendizajes, una herramienta diseñada por Cecilia Adrogué y Eugenia Orlicki para analizar las diferencias entre el 20% de estudiantes con menor nivel socioeconómico y el 20% con mayor nivel socioeconómico. En el análisis territorial, los quintiles se calculan dentro de cada provincia.

En Lengua, el 67% de los estudiantes del 20% más vulnerable alcanzó los aprendizajes mínimos en 2025 , frente al 55% registrado en 2016. Entre los menos vulnerables, la proporción pasó del 84% al 89%.

La mejora también se reflejó en el Indicador de Desigualdad de Aprendizajes, que bajó de 1,5 en 2016 a 1,3 en 2025, su valor más bajo de la última década. Esto significa que, por cada estudiante del grupo más vulnerable que alcanza los aprendizajes mínimos, lo hacen 1,3 estudiantes del grupo menos vulnerable. Según la gacetilla, la desigualdad se redujo 13%.

“En Lengua observamos una evolución favorable: mejoraron los aprendizajes y, al mismo tiempo, se redujo la desigualdad entre los estudiantes más y menos vulnerables. En 2025, el indicador alcanza su menor nivel de la última década”, señaló Cecilia Adrogué, doctora en Economía, profesora titular de la Escuela de Educación de la Universidad Austral e investigadora adjunta del CONICET.

Matemática mejora, pero no recupera los niveles de 2016

La situación es diferente en Matemática. Entre los estudiantes más vulnerables, quienes alcanzan los aprendizajes mínimos pasaron del 48% en 2016 al 43% en 2025. Entre los menos vulnerables, la proporción cayó del 79% al 73%.

El Indicador de Desigualdad de Aprendizajes pasó de 1,6 en 2016 a 1,7 en 2025, aunque mejoró respecto de 2023, cuando había alcanzado 1,8. El máximo de desigualdad de toda la serie se registró en 2021, con 2,1.

“En Matemática hay una mejora respecto de la última medición, pero todavía no se recuperaron los niveles de aprendizaje de 2016. La caída de los resultados en ambos grupos sociales muestra que el desafío no es solamente de equidad, sino también de calidad educativa para el conjunto del sistema”, explicó Adrogué.

Chaco, Tucumán y San Juan, entre los resultados más bajos

El análisis territorial muestra diferencias marcadas. En Chaco, Tucumán y San Juan, apenas el 34% de los estudiantes más vulnerables alcanza los aprendizajes mínimos en Matemática. En Catamarca, la proporción es del 35%, y en La Rioja, del 36%.

Entre los estudiantes menos vulnerables, los resultados más bajos se registran en Chaco, con el 53%; Misiones, con el 56%; y La Rioja, con el 58%.

El informe destaca que Matemática presenta mayores desafíos que Lengua en todas las jurisdicciones, sin excepción. Santa Fe registra el mayor valor del indicador de Matemática, con 2: por cada estudiante vulnerable que alcanza los conocimientos mínimos, lo hacen aproximadamente dos estudiantes no vulnerables. Le siguen San Juan, con 1,9, y Tucumán, Río Negro y Mendoza, con 1,8.

En el extremo opuesto, CABA y Córdoba se destacan por sus altos niveles de aprendizaje y por presentar una baja brecha entre los estudiantes más y menos vulnerables, tanto en Lengua como en Matemática. En Matemática, CABA alcanza el 87% entre los menos vulnerables y el 59% entre los más vulnerables, mientras que Córdoba registra 79% y 52%, respectivamente.

La desigualdad alcanzó su máximo en 2021

El análisis de los cinco operativos Aprender muestra que en ambas áreas el mayor nivel de desigualdad se registró en 2021, en un contexto marcado por la interrupción de la presencialidad escolar durante la pandemia.

En Matemática, la caída de los aprendizajes en ambos grupos socioeconómicos lleva a la autora a señalar que el problema excede la cuestión de la equidad y plantea también un desafío de calidad educativa para el conjunto del sistema. El informe propone priorizar la mejora de los aprendizajes matemáticos y contemplar estrategias específicas para estudiantes de contextos más vulnerables.

La participación en los operativos también mejoró. En 2025 participaron el 94% de las escuelas y el 84% de los estudiantes, siendo esta última la tasa más alta registrada desde 2016. Según el informe, esta mejora fortalece la confiabilidad de las comparaciones recientes.

Las recomendaciones de la Universidad Austral

A partir de los resultados, la Escuela de Educación de la Universidad Austral convocó a especialistas de su claustro para aportar recomendaciones pedagógicas y didácticas que traduzcan los hallazgos en líneas de acción concretas para la práctica docente e institucional.

Entre las propuestas se destacan destinar tiempo protegido a la enseñanza de Matemática con foco en la resolución de problemas, fortalecer la formación docente específica y priorizar el acompañamiento pedagógico intensivo y focalizado para estudiantes de contextos más vulnerables, por ejemplo, mediante tutorías en grupos reducidos.

También se recomienda diseñar propuestas con diferentes puertas de entrada hacia un mismo conocimiento, reconociendo los distintos saberes previos, experiencias e intereses de los estudiantes, y planificar diversas opciones de valoración para reconocer cómo aprende cada alumno.

PISA 2025: el retroceso continúa en la secundaria

Los resultados del informe de Aprender se conocen en un contexto de preocupación por el desempeño educativo argentino. Las pruebas PISA 2025, que evaluaron a estudiantes de 15 años, también mostraron un retroceso respecto de 2022 en Lectura, Matemática y Ciencias.

Según los datos difundidos por Argentinos por la Educación, Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. En las tres áreas, el país quedó octavo entre los 13 países de América Latina que participaron. En Matemática, además, ocupó el puesto 75 entre los 91 sistemas educativos evaluados.

El 76% de los estudiantes argentinos no alcanzó los aprendizajes mínimos en Matemática. En Lectura y Ciencias, el porcentaje que quedó por debajo del nivel esperado fue del 59% en cada área. En términos de desempeño conjunto, el 48,8% de los estudiantes presentó resultados bajos simultáneamente en las tres materias, frente al 19,7% del promedio de la OCDE.

La comparación con 2022 también fue negativa: Matemática cayó de 378 a 367 puntos; Lectura, de 401 a 389; y Ciencias, de 406 a 393. El informe de PISA señaló, además, que el nivel socioeconómico continúa siendo un condicionante estructural de los aprendizajes y que entre 2022 y 2025 se amplió la distancia entre los estudiantes con mejores y peores resultados en Matemática y Ciencias.

Dos evaluaciones, una misma advertencia

La comparación entre ambos informes permite observar que las dificultades de aprendizaje atraviesan distintas etapas del sistema educativo, aunque los resultados no son directamente equivalentes: Aprender analiza a estudiantes de 6° grado de primaria, mientras que PISA evalúa a jóvenes de 15 años.

El punto de contacto entre ambos estudios es la necesidad de mejorar los aprendizajes y reducir las desigualdades. El informe de la Universidad Austral plantea que el desafío matemático no se limita a la equidad, sino que también compromete la calidad educativa del conjunto del sistema.