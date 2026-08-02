Pruebas Aprender: por qué mejoran los números pero todavía hay una brecha entre escuelas privadas y estatales

Hace un mes el gobernador Alfredo Cornejo celebró los resultados de las Pruebas Aprender porque fueron los mejores números de la provincia en 13 años. La semana pasada el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar presentó los datos en la Legislatura y también resaltó los avances obtenidos en materia de educación.

"Mendoza ha tenido una mejora significativa en Lengua y en Matemática. Lo importante es que nuestros chicos aprendan", dijo el funcionario en la casa de las leyes.

"Hemos disminuido las brechas entre educación de gestión privada y pública. Antes había una brecha muy grande en Matemática y Lengua, esa brecha en las dos materias se ha achicado, eso significa que el sistema de gestión pública está haciendo muy buenos esfuerzos para conseguir muy buenos resultados. También se achicó la brecha entre escuelas de zona rural y urbana. Hoy más que nunca la educación es una herramienta que iguala oportunidades", agregó García Zalazar.

Las Pruebas Aprender se tomaron el año pasado a 26.000 alumnos de sexto grado.

Los datos muestran que la brecha se achicó entre escuelas urbanas y rurales pero entre escuelas privadas y estatales los números son alentadores solo en Lengua, donde la brecha entre los alumnos que manejan saberes en un nivel satisfactorio y avanzado se redujo casi siete puntos. Pero en Matemática la distancia entre los resultados de las escuelas privadas y estatales se achicó solo en un punto.

Los números generales de las Pruebas Aprender son positivos para Mendoza. En Lengua, solo el 4% de los alumnos de sexto grado quedó por debajo del nivel básico, el registro más bajo desde que se estandarizó la medición en 2013 y mejor que el promedio nacional de 4,9%.

Tadeo García Zalazar. Rodrigo D'Angelo / MDZ

El 78,5% de los estudiantes alcanzó niveles satisfactorios o avanzados, con una baja de 7,8 puntos porcentuales en el segmento con mayores dificultades, la mejora interanual más pronunciada registrada hasta ahora. En Matemática, el porcentaje en nivel crítico descendió al 19,3%, por debajo de la media nacional del 20,2%, con una reducción de 5,1 puntos respecto a la medición anterior.

García Zalarzar atribuyó los buenos resultados a las estrategias que se vienen implementando en Mendoza:

el Plan Provincial de Alfabetización

intervenciones pedagógicas basadas en evidencia

evaluación permanente de los aprendizajes

jerarquización de los contenidos matemáticos

La brecha

El análisis de los datos por tipo de gestión matiza el optimismo. En Lengua, la brecha entre alumnos de escuelas privadas y estatales que alcanzan niveles satisfactorio y avanzado se redujo casi siete puntos, un avance concreto que refleja el esfuerzo del sistema público.

La distancia también se achicó en la cantidad de alumnos que están por debajo del nivel básico. Los estudiantes de las escuelas estatales pasaron del 13,60% al 4,60%.

Datos Pruebas Aprender 2025/ elaboración MDZ

Datos Pruebas Aprender 2025/ elaboración MDZ

En Matemática, en cambio, la brecha entre los alumnos que manejan saberes en nivel satisfactorio y avanzado se achicó apenas un punto. Un número que, en términos prácticos, significa que la desigualdad entre ambos sectores en esa disciplina sigue siendo casi la misma que antes.

Tener en cuenta la brecha entre alumnos que asisten a escuelas de gestión estatal y privada adquiere una dimensión especial cuando se tiene en cuenta que el 80% de los estudiantes evaluados asisten a colegios públicos.

Datos Pruebas Aprender 2025/ elaboración MDZ

Datos Pruebas Aprender 2025/ elaboración MDZ

Por qué hay una becha

El contexto importa para leer los datos. En el análisis del Ministerio de Educación de la Nación, los especialistas destacaron que los alumnos evaluados en 2025 cursaron primer grado en 2020, cuando la pandemia interrumpió la presencialidad en todo el país.

Los alumnos que rindieron las Pruebas Aprender el año pasado cursaron primer grado en la pandemia. Rodrigo D'Angelo / MDZ

"Transitaron su escolaridad primaria en un regreso progresivo a las aulas y completaron los últimos años durante la implementación del Plan Nacional de Alfabetización", marca el informe. Además, advierte que los resultados no permiten atribuir causalmente los desempeños a ningún factor en particular.

Una de las claves las dio Tadeo García Zalazar al final de su exposición en la Legislatura y en sus comunicados oficiales: "Quedan metas complejas para el mediano y largo plazo, entre ellas profundizar el fortalecimiento de Matemática y seguir reduciendo las brechas asociadas al contexto socioeconómico de las familias".

Los datos que cruzan los resultados de las Pruebas Aprender con el nivel socioeconómico de los alumnos son tajantes: a mayores ingresos económicos, mejor rendimiento escolar.

Los gráficos

Datos Pruebas Aprender 2025/ elaboración MDZ

Datos Pruebas Aprender 2025/ elaboración MDZ

Datos Pruebas Aprender 2025/ elaboración MDZ