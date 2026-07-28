Vacaciones de invierno: el simple hábito familiar que mejora el rendimiento escolar

Las vacaciones de invierno representan una pausa en la rutina escolar y, al mismo tiempo, una oportunidad para que las familias compartan más tiempo con niños, niñas y adolescentes. Desde Asociación Conciencia sostienen que ese cambio de ritmo también puede convertirse en un momento para conversar sobre cómo viene el año escolar, cómo se sienten en la escuela, qué materias les cuestan más, cuáles disfrutan y cómo imaginan su futuro.

La propuesta surge respaldada por evidencia El acompañamiento cotidiano de los adultos tiene un impacto directo en los aprendizajes. Así lo muestran los resultados de las Pruebas Aprender 2025 de 6.º grado, publicados recientemente. Los estudiantes que conversan siempre o muchas veces con sus familias sobre lo que sucede en la escuela obtienen, en promedio, 20 puntos más en Lengua y 22 puntos más en Matemática que aquellos que lo hacen pocas veces o nunca. Cuando las familias participan activamente de reuniones y actividades escolares, la diferencia asciende hasta 25 puntos en Lengua y 28 puntos en Matemática.

Lo más relevante es que estas diferencias aparecen en todos los niveles socioeconómicos. Si bien el contexto de origen sigue condicionando las trayectorias educativas, el involucramiento de los adultos constituye un factor protector que mejora las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes. La evidencia coincide con los datos relevados por Asociación Conciencia en el acompañamiento de estudiantes secundarios. Sobre una muestra de más de 200 becarios, los casos de ausentismo crónico prácticamente se triplican entre quienes reportan un bajo acompañamiento familiar. Además, el porcentaje de estudiantes con materias pendientes pasa del 26% entre quienes cuentan con un acompañamiento alto al 45% entre quienes manifiestan un acompañamiento bajo. También se observan diferencias en la organización del tiempo, los hábitos de estudio y el compromiso con las tareas escolares.

Las vacaciones de invierno son una oportunidad Sin embargo, desde la organización advierten que el acompañamiento no depende exclusivamente de la voluntad de las familias. La necesidad de trabajar más horas para sostener el hogar, la dificultad para compatibilizar empleo y crianza, las propias trayectorias educativas de los adultos y la falta de tiempo para participar de la vida escolar condicionan las posibilidades de involucramiento. Un relevamiento realizado por Asociación Conciencia junto con el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA entre más de 1.100 docentes y directivos mostró que el bajo acompañamiento familiar es percibido por el 29% de los docentes en escuelas de nivel socioeconómico medio-alto, mientras que esa cifra asciende al 73% en establecimientos que atienden a estudiantes de contextos vulnerables.

Las vacaciones también pueden ser una oportunidad para hacer preguntas sencillas que generan grandes cambios: cómo te fue en la escuela, qué aprendiste hoy, qué fue lo que más te gustó o qué te resultó difícil. La evidencia demuestra que esos gestos cotidianos fortalecen las trayectorias educativas y transmiten un mensaje muy poderoso: que la educación importa. Educar nunca fue una tarea exclusiva de una institución. La escuela necesita de las familias y las familias necesitan de la escuela. Si sabemos que el acompañamiento adulto mejora las trayectorias educativas, el desafío ahora es generar más condiciones para que todas las familias puedan ejercer ese rol.