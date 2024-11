Cerro de la Gloria: hay mejoras pero faltan obras de reforestación y mantenimiento

El Cerro de la Gloria está entre los puntos turísticos mejor valorados de Mendoza en sitios internacionales como Tripadvisor por el imponente monumento de la gesta libertadora y las vistas de la Ciudad; sin embargo, en los comentarios de los visitantes aparecen algunas críticas sobre el estado de los senderos, la inseguridad en los alrededores, la mala señalización, la falta de iluminación y el estado de la flora, entre otras.

El monumento y las explanadas son los espacios mejor conservados y mantenidos. En el otro extremo está el sendero peatonal. Falta cartelería, mantenimiento del camino y los espacios verdes lucen abandonados. Desde el Ministerio de Energía y Ambiente reconocieron las faltas en el punto turístico y aseguraron que están trabajando en un plan para mejorar las condiciones del lugar.

"Faltan obras y hay ideas para mejorar el Cerro de la Gloria. A muy corto plazo vamos a ordenar el tránsito vehicular y peatonal en el plaquetario y arriba. Muchas veces suben colectivos y no tienen autorización para ingresar. La idea es ordenar el tránsito y mejorar el ingreso peatonal con señalética", explicó el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.

Así está el Cerro de la Gloria

"Todo lo que es el mantenimiento de ese espacio lo tenemos concesionado con Santa Elena. De todas formas estamos trabajando para mejorar los alrededores con riego tecnificado y un plan de reforestación", agregó el funcionario.

El sendero peatonal del Cerro de la Gloria. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Con respecto a algunos claros del cerro que se ven secos o descuidados, Haudet mencionó algunos problemas que enfrentan a diario: la acumulación de residuos, el robo de plantas y el movimiento de mangueras y canales. "Hay mucha gente que sube que no es respetuosa. Tenemos que estar recolectando basura de distintos espacios a pesar de que hay tachos, muchas veces roban plantas de la zona y también algunas personas mueven las mangueras y modifican el riego entonces hay lugares que se lavan y puede haber derrumbes", explicó.

"En el Cerro de la Gloria hay mucha vegetación que no es nativa, como los pinos, cada lugar tiene una necesidad de riego y eso lo controla un ingeniero agrónomo. Por eso pedimos a todos los que visitan el lugar que no toquen mangueras ni acequias, que no modifiquen nada", agregó.

Servicios: baños y comida

Según los datos oficiales, por día pasan unas mil personas por el Cerro de la Gloria y es este número se duplica los fines de semana o en la temporada de vacaciones. Servicios mínimos como baños en condiciones y un lugar para comprar un refrigerio son necesarios para atender a vecinos y turistas adecuadamente.

La renovada unidad de servicios. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Ante esta situación, en 2022 comenzó la construcción de la unidad de servicio que se inauguró en octubre del año pasado. "Es un proyecto que llevó adelante el equipo de arquitectos del Parque San Martín con gente de Patrimonio. Los que ganaron la licitación tienen la explotación del lugar por 12 años con la posibilidad de prórroga de 5 años más", explicó Haudet. Los nuevos baños públicos del Cerro de la Gloria. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Actualmente, funciona el restaurante "La Arboleda" que brinda distintos tipos de opciones gastronómicas y la posibilidad de disfrutar de la vista del lugar desde una terraza. En cuanto a los baños, el funcionario explicó que son públicos y que el mantenimiento está a cargo del concesionario del restaurante.

Seguridad y horarios

Al Cerro de la Gloria se puede acceder de lunes a jueves de 8 a 20 y el resto de los días de la semana y los feriados, el horario se extiende hasta las 23. La idea es promover que los turistas y vecinos vayan al cerro y disfruten de las vistas nocturnas de la ciudad. En la zona del Cerro de la Gloria hay un destacamento policial. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Por ahora, el acceso al monumento permanece cerrado de noche por temas de seguridad. "Si bien se puede ingresar caminando, el camino se cierra para los vehículos. La barrera solo está en el acceso vehicular. De todas formas siempre hay policía en el destacamento", detalló Ignacio Haudet.

Un espacio para el público

En el Cerro de la Gloria se realizan algunas actividades oficiales como el espectáculo de luces y sonido "Seamos libres" que se proyectó durante varios meses en 2023. También se han llevado a cabo juramentos de la Bandera y actos conmemorativos. La explanada del Cero de la Gloria. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

"Es un espacio público. Nosotros lo cedemos en tanto en cuanto sean muy respetuosos con el lugar y que obviamente la actividad tenga una relación. La idea es que todas las personas que vengan lo cuiden", aclaró Haudet.

El cerro San Bernardo en Salta

En Salta, el cerro San Bernardo es muy similar al Cerro de la Gloria: está cerca de la ciudad, se puede subir caminando o en auto, ofrece vistas panorámicas del centro y tiene un monumento en honor a Martín Güemes. La diferencia es que la explotación y los servicios en Salta están por encima del caso mendocino. El teleférico del cerro San Bernando en Salta.

El cerro San Bernardo tiene un teleférico, el sendero caminando tiene escalinatas y puntos panorámicos con zonas de descanso que hacen más fácil el ascenso. En la cima hay un juego de cascadas y pequeños espejos de agua artificiales, también hay un restaurante, baños y un espacio de venta de recuerdos.

En Mendoza, en 2012 Francisco Pérez anunció la creación de un teleférico desde la terminal de ómnibus hasta el Cerro de la Gloria pero nunca se construyó. Desde la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque aseguraron que siempre hay ideas de mejorar la experiencia turística pero que todavía no hay algo concreto.

"Ahora están las áreas administrativas unificadas de nuevo y la idea es que la experiencia del turista empiece cruzando los portones del Parque San Martín y que tenga disponible un montón de actividades dentro del parque", cerró Haudet.

El Cerro de la Gloria en imágenes

Hay zonas secas que se aectaron por el incendio de hace unos años. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

