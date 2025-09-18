"Lule" Menem, afuera: Pilar Ramírez asume como coordinadora de la campaña libertaria

La mano derecha de Karina Milei en CABA, Pilar Ramírez, se suma al armado de la estrategia electoral de cara a octubre y reemplazó a "Lule" Menem.

En medio de un escenario político turbulento para el Gobierno, La Libertad Avanza sumó Pilar Ramírez como coordinadora de la campaña libertaria de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Tras digerir la paliza electoral en la provincia de Buenos Aires, y luego de los golpes legislativos que significaron el rechazo de los vetos presidenciales por parte del Congreso, Javier Milei resolvió esta semana designar a Pilar Ramírez como nueva coordinadora política de la campaña nacional.

En medio una jornada crítica para los mercados, que obligó al Banco Central a desprenderse de US$379 millones para frenar la suba del dólar, el Presidente convocó en Olivos a más de 70 candidatos y referentes del oficialismo. Allí transmitió las directrices que marcarán la campaña nacional. El escenario, como quedó en evidencia, exigirá al jefe de Estado un fuerte despliegue electoral para intentar recuperar el respaldo de la sociedad y mejorar las expectativas sobre la administración libertaria.

Enroque en el Gobierno, sigue Karina Milei En cuanto a Ramírez, la legisladora, considerada la mano derecha de Karina Milei, tendrá la tarea de articular con los jefes de campaña provinciales y transmitir la estrategia oficial de la Casa Rosada. La elección de la presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña es mensaje directo a los Menem como accionistas de la coordinación electoral.