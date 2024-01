Sin demoras: el Paso Cristo Redentor presenta un escenario muy distinto a temporadas anteriores

"Cuarenta a sesenta minutos", cuentan no solo desde Gendarmería Nacional sino también los mendocinos y turistas en general que cruzan desde Uspallata hacia Chile en busca de vacaciones del otro lado de la cordillera. Se trata del promedio de demoras para realizar los trámites aduaneros, tanto de ida como de regreso al país, en el principal cruce terrestre entre los dos países. Muy lejos de las hasta 10 horas que más de un mendocino supo esperar para atravesar la frontera, el escenario de la temporada 2024 es totalmente distinto.

La comparación es válida con lo ocurrido en el verano de 2023, por citar un año, pero también con lo ocurrido en algún fin de semana largo posterior. El tránsito en alta montaña es fluido y este sábado no es la excepción: "En estos momentos en el complejo hay no más de 60 minutos para cruzar en Los Libertadores (Chile) y no más de 30 minutos para hacerlo en Horcones (Argentina)".

Fuentes indicaron que esta temporada solo hubo "demoras importantes" para los días 30 y 31 de diciembre porque "como siempre sale mucha gente junta para esa fecha".

En 2024 las grandes demoras "desaparecieron" como así también se redujo casi a la mitad la cantidad de argentinos que cruza a Chile este año. "Pasamos de 12.000 a 15.000 personas de promedio a 5.000 o 6.000 este año", agrega desde alta montaña. Incluso, este viernes "volvió más gente al país de la que salió por el Paso Cristo Redentor". Tampoco ocurrió que sí pasó en los primeros días del 2023, en las cuales la capacidad de cabinas que brindaban atención estaba muy lejos de las 18 posibles.

La crisis económica golpea fuerte y la posibilidad de irse de vacaciones se convirtió en un "lujo" para millones de argentinos que este verano no pueden tomarse unos días. Además de esto, la eliminación del trámite aduanero de egreso a partir del cual se declara el vehículo, sumado a que ya no hay restricciones por coronavirus ni se solicitan carnets de vacunación, algo que hasta veranos anteriores sí pasaba, ha acelerado considerablemente el paso por las cabinas.

El Paso Internacional Cristo Redentor funciona con horario de verano, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

MOVIMIENTO DE PERSONAS SISTEMA INTEGRADO CRISTO REDENTOR

Brindado por Coordinación Argentina Sistema Integrado Cristo Redentor



12/01/24

Egresos: 4834

Ingresos: 5270 — OSVALDO (@VALLEOVA) January 13, 2024

