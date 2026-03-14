El impacto del lenguaje en la primera infancia: claves para el desarrollo cognitivo y escolar

Verónica Maggio destaca la importancia de las intervenciones lingüísticas para el desarrollo cognitivo y la alfabetización en el crecimiento de los niños.

La cantidad y calidad del lenguaje en la primera infancia impactan en el desarrollo cognitivo y en el rendimiento escolar futuro. Verónica Maggio, una de las fonoaudiólogas y especialista en trastornos del lenguaje más destacadas del país estará presente en el 4to Congreso de Alfabetización de Wumbox para abordar este tema.

Conversando preparamos el cerebro lector Durante los primeros años de vida se forman en el cerebro millones de conexiones neuronales por segundo. En este tiempo, la exposición al lenguaje es fundamental porque presenta el vocabulario expresivo y comprensivo, construye la memoria verbal, favorece el desarrollo de funciones ejecutivas, entre otras cosas. Es decir, potencia y alimenta ese tejido neuronal que se está formando. Verónica Maggio, doctora en fonoaudiología, docente y especialista en trastornos del desarrollo del lenguaje (TDL) en la infancia, sostiene que hablar a los niños en la primera infancia no es solo una forma de vincularse, sino una intervención cognitiva de alto impacto.

Esta especialista, que viene estudiando cómo las experiencias lingüísticas tempranas impactan en la trayectoria escolar, dice que “el lenguaje no es solamente una herramienta académica. Es una herramienta de pensamiento. Maggio agrega que cuando un niño escucha narraciones, explicaciones causales, preguntas y descripciones está desarrollando su capacidad inferencial, su organización temporal, la comprensión narrativa y la regulación emocional a través del lenguaje, que son todos procesos necesarios para la alfabetización formal.

TIXI12 Verónica Maggio, doctora en fonoaudiología, docente y especialista en trastornos del desarrollo del lenguaje (TDL). Archivo. ¿Se habla menos en la actualidad? Un dato importante que Maggio subraya es que no se trata de “hablar mucho”, sino de interactuar y dialogar con sentido. Es decir, hay que entrar en conversación con los niños. Es cierto que durante los primeros meses de vida, hasta que el niño empieza hablar, la conversación será unidireccional, del adulto hacia el niño. Y durante esta etapa es importante subtitular la vida, relatar las acciones cotidianas mientras se realizan, nombrar objetos, partes del cuerpo, emociones, porque así es como introducimos a los niños en el lenguaje y les mostramos cómo se usa. Cuando una madre agarra una botella de agua y dice al hijo, señalándola, “vamos a tomar agua”, está poblando de información lingüística al cerebro. Cuando los niños ya pueden responder, es necesario que haya un intercambio, que sea un ida y vuelta, porque es en esa vuelta que los niños pueden ir ensayando sus formas de conjugar el lenguaje, de hilvanar ideas, relaciones causales y temporales.

Verónica Maggio menciona que en la actualidad se está viendo que hay muchos más niños que demoran en hablar o que lo hacen con dificultad porque algo de esa oralidad se ha perdido a manos del ritmo de la vida actual y la demanda de los dispositivos electrónicos. Se habla menos, eso es una realidad. Podemos comprobarlo en nuestros hogares: tal vez intercambiamos con nuestra familia algún pedido, con los hijos algún “Apurate que llegamos tarde”, un “es la hora de comer”, pero ya no hay tantas instancias de conversación e intercambio. Y eso impacta en el desarrollo cognitivo y del lenguaje de los niños.