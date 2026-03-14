Hub Digital Benavídez: el nuevo espacio de educación tecnológica para contextos vulnerables

huhEl pasado jueves se llevó a cabo la inauguración del Hub Digital Benavídez , un nuevo espacio pensado para impulsar la formación en habilidades digitales y el desarrollo profesional de jóvenes y adultos de la zona, especialmente en hogares con barreras socioeconómicas.

El Hub Digital Benavídez es fruto de la alianza entre dos organizaciones: Fundación Compromiso , que busca potenciar innovaciones sociales, y Patronato de la Infancia , dedicada a brindar educación y apoyo a niños en situaciones vulnerables. De esta forma, la iniciativa busca acercar conocimientos clave para el mundo del trabajo actual y futuro, reducir brechas y ampliar horizontes de desarrollo personal y profesional.

Según supo MDZ , la propuesta formativa del Hub en este 2026 está dirigida principalmente a jóvenes de entre 16 y 24 años provenientes de hogares con barreras socioeconómicas y que residan en la comunidad de Benavídez y en barrios cercanos al área de Nuevo Delta.

En este espacio se brindará una formación anual en marketing digital para 60 jóvenes en formato híbrido, que articulará clases virtuales con actividades presenciales en el espacio ubicado en Av. Benavídez 2090, donde se encuentra el predio del Patronato de la Infancia.

"Es algo que vemos que se demanda mucho en la comunidad", explicó Maximiliano Tablado, coordinador del HUb a MDZ con respecto a la elección de marketing digital como disciplina . "Nosotros trabajamos con una escuela secundaria, y siempre fue una decisión mayoritariamente de la comunidad esa especificidad en materia de carrera. Y también creemos que va a permitir que puedan desarrollar mayores habilidades con un mayor acompañamiento, amplió.

Por otro lado, además de la cursada anual, los participantes podrán acceder a workshops orientados a la empleabilidad. Una vez obtenida la certificación, todos los graduados participarán de un Bootcamp de habilidades técnicas que incluirá práctica intensiva en Google Ads, SEO, diseño gráfico, Canva y automatización basada en inteligencia artificial, lo que fortalecerá competencias concretas para su inserción en la economía digital.

hub digital benavidez IV El Hub está ubicado en el predio de Patronato de la Infancia, en Benavídez. Lucía Simoncelli

Así fue la inauguración del Hub Digital Benavídez

Rodeado de árboles y en medio de la calma que despierta el predio de Patronato de la Infancia, se inauguró el espacio que busca recibir a 60 alumnos a lo largo del 2026. "Estamos muy felices porque estamos cumpliendo un sueño. Después de un año de trabajo muy arduo de remodelación, de equipamiento, de puesta a punto de la infraestructura, el Hub hoy está listo para recibir todos los días decenas y decenas de alumnos y alumnas que quieran hacer de las empresas digitales su pasión, su vocación y ojalá también su trabajo", declaró Juan José Bertamoni, director de Potrero Digital, una de las iniciativas de educación de Fundación Compromiso.

Asimismo, Carolina Biquard, directora ejecutiva de la fundación, habló del objetivo del nuevo espacio: "Hacer de este Hub un lugar de muchas oportunidades para todas las personas que quieran crecer con la tecnología, que se quieran superar, que quieran empezar de cero o que quieran evolucionar con lo que están haciendo, pero sobre todo para que sea una herramienta de inclusión, para empezar con los que sienten que se quedaron afuera", dijo.

En la inauguración, Augusto Salvatto, HumaN Intelligence Manager de RockingData y fundador de Apgreid, y Silvia Tenazinha, directora general de Salesforce Argentina, apoyaron la creación del Hub y dieron su mirada sobre el avance de la Inteligencia Artificial, las oportunidades que tiene Argentina en el campo de la economía del conocimiento y cómo se pueden fusionar la tecnología y la innovación social.

hub digital benavidez I Carolina Biquard, directora ejecutiva de Fundación Compromiso, junto a Emiliano Mansilla, secretario de Desarrollo Económico del Municipio de Tigre (izquierda) y Alejandro Duhart, presidente de Patronato de la Infancia (derecha). María Eliaschev

"Yo creo que la tecnología es, si se quiere, la herramienta que permite igualar oportunidades por excelencia. Es decir, hoy cualquiera de las personas que está acá puede irse a su casa, armar una página web y crear un producto, en muchos casos, de forma gratuita, y si no con una suscripción de una herramienta. Eso es algo que hace 30 años no existía, había que tener mucha inversión. Eso permite igualar oportunidades y nos da la oportunidad de romper un montón de barreras de desigualdad", dijo Salvatto a MDZ.

En esta línea, X PERSONA agregó que el Hub es "un espacio para poder formarse desde el kilómetro cero hasta ser expertos digitales de manera gratuita, con docentes de primer nivel que trabajan en las distintas verticales de lo que es la economía del conocimiento y lo digital. Y también la idea es que acerquen a las familias: aquel hermano, papá, mamá que tiene un emprendimiento y que quiere ver cómo potenciarlo con alguna de las herramientas que tenemos, porque seguramente van a agregar valor, van a poder tener más y mejores clientes a partir de estas formaciones".

Por otro lado, estuvieron presentes las autoridades de Fundación Banco Nación, Club Newman y Fundación Calderón de la Barca, quienes hicieron posible la remodelación de este espacio. Además, Emiliano Mansilla, secretario de Desarrollo Económico del Municipio de Tigre atendió al evento y felicitó a las organizaciones por llevar a cabo la iniciativa.

"Siempre nos ayudaron en todo": el testimonio de tres alumnas de Patronato de la Infancia

Desde salita de tres, Guadalupe, Romina y Salomé fueron a las escuelas de Patronato de la Infancia. Ahora tienen 17 años y están cursando su último año de la secundaria. Ya tienen la mirada puesta en la facultad: Guadalupe y Romina quieren estudiar Producción Audiovisual y Salomé, Diseño Gráfico.

hub digital benavidez II De izquierda a derecha: Romina, Salomé y Guadalupe, alumnas de Patronato de la Infancia. Lucía Simoncelli

"Siendo alumnas, tenemos la posibilidad también de formar parte del equipo de comunicación del Patronato. Siempre nos enseñaron valores muy positivos, como el compañerismo, el respeto. Los profesores son un amor, siempre nos ayudan con todo, cuando tenemos problemas en casa o cosas así. Eso es lo que a mi más me gusta de Patronato", dijo Guadalupe.