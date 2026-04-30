Adiós a un ícono de la noche: El Bosque cerró para siempre y remataron los bienes del boliche

Sin anuncios ni despedidas, un martillero terminó de desmantelar la historia del complejo bailable más emblemático del sur bonaerense.

No hubo anuncio formal ni despedida. El final de El Bosque llegó de la manera más prosaica posible: con un martillero, ofertas en voz alta y el mobiliario de una era repartido entre los postores. El remate de los bienes del histórico boliche de Quilmes—desde equipamiento técnico hasta mesas, sillas y elementos de ambientación— confirmó que el lugar no volverá a abrir.

La noticia sacudió a una comunidad que había hecho de ese espacio mucho más que un destino de salida nocturna. Para miles de vecinos de Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y otros puntos del sur del conurbano bonaerense, El Bosque fue escenario de primeras salidas, cumpleaños, noches que se prolongaron hasta el amanecer y encuentros que, con el tiempo, se convirtieron en recuerdos imborrables.

Lo que fue El Bosque: pistas, bandas en vivo y capacidad provincial En su momento de mayor esplendor, El Bosque no era simplemente un boliche: era una referencia. Con múltiples pistas, ambientaciones temáticas y una capacidad que lo distinguía a escala provincial, el establecimiento supo congregar a figuras del espectáculo, bandas en vivo y DJs de trayectoria, además de ser sede de eventos especiales que marcaron distintas épocas de la noche popular del sur bonaerense.

El Bosque Boliche La emblemática puerta de El Bosque. Facebook EL BOSQUE

Su longevidad no fue casual. El lugar logró sobrevivir a varios cambios de tendencia, adaptando su propuesta —con mayor o menor fortuna— a cada nueva generación sin perder del todo su identidad como espacio masivo y popular. Esa capacidad de reinvención fue, paradójicamente, también su carta de presentación ante el público más joven, que llegaba atraído por una historia que lo precedía.