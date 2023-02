La reveladora carta natal de la sociedad Argentina

Cuando escuchamos la palabra astrología la solemos asociar con el horóscopo o con la carta natal o astral. Algo que alcanzó mucha popularidad para analizar cómo influyen los astros en una persona específica.

Dentro de este conocimiento milenario, existe una rama que se llama Astrología Mundial, y analiza procesos históricos o las cartas natales de los países. Si la carta natal de una persona se calcula en el momento en el que nace… ¿Cuándo nace un país? En el momento en que se declara su independencia.

Esto puede sonar más fantasioso que el análisis de la carta natal de una persona. Pero los primeros registros que se tienen de la práctica de la astrología datan de unos 5.000 años A.C. entre los pueblos Sumerios en el Asia Central, a quienes luego se unieron en esta práctica los Caldeos, Asirios y Babilonios, de los pueblos Mesopotámicos.

En estas antiguas civilizaciones, la práctica de la astrología era privativa de los reyes y luego de los aristócratas. Recién en el imperio egipcio las prácticas astrológicas se pusieron al servicio de personas ajenas a la nobleza. Pero tengamos en cuenta que muy pocas personas podían aprender a leer en aquella época.

¿Y para qué usaban los antiguos reyes la astrología? Para conocer la energía disponible durante su reinado. Desde este punto de vista, no suena tan loco que un país pueda ser analizado bajo la óptica astrológica.

Es interesante esta visión, porque así como nosotros nos emancipamos de la madre y cuando nosotros salimos el médico nos escribe la fecha y hora en la partida de nacimiento, es muy similar a la independización de un país porque también nos independizamos de un país madre, un país del cual nos gestamos, del cual salimos y llevamos en parte el ADN de ese país todavía. Es decir, si nosotros nos independizamos de España, llevamos en parte el ADN de España, llevamos parte de la historia de España aún.

A continuación, leerán una interpretación de la carta natal de Argentina teniendo en cuenta solo el Sol, Luna y Ascendente (los 3 puntos más fuertes de una carta) para no extenderme con los caracteres. Quiero resaltar que este análisis está libre de banderas políticas y debe leerse entendiendo que los signos zodiacales son arquetipos del inconsciente colectivo, por lo que expresamos estas cualidades sin darnos cuenta, de manera inconsciente. También es importante aclarar que en astrología nada es bueno ni malo, sino que toda verdad tiene dos polos y nosotros tenemos la capacidad de transmutarlos. Son dos caras de una misma moneda, como el ying y el yang en el taoísmo, es una visión muy oriental. Son aspectos para reconocer y mejorar.

“Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino”. Carl G. Jung, psiquiatra, psicoanalista y primer terapeuta en introducir la carta natal como apoyo en terapia.

Ahora sí, comencemos. Argentina declaró su independencia un 9 de julio de 1816 en San Miguel de Tucumán, alrededor del mediodía. Esto nos convierte, como muchos otros países de América, en una nación con Sol en Cáncer, Luna en Capricornio y Ascendente en Libra.

Sol en Cáncer

El Sol en un país expresa la identidad madura, la esencia del país, la conciencia del pueblo, cómo somos los argentinos y cómo irradiamos nuestra energía creativa y vitalidad.

Apenas tenemos un poco más de 200 años como nación, por lo que somos un país joven. Diría que estamos en nuestra etapa de adolescente.

¿Cómo es Cáncer? Es el primer signo de agua en la rueda zodiacal. El agua está conectada con las emociones y Cáncer se da cuenta de que pertenecemos a una familia. Es la protección materna, sin la cual ningún ser puede mantenerse vivo mucho tiempo después de nacer. Este cuidado y nutrición hace que Cáncer genere una memoria afectiva que nos proporciona nuestra raíz, tiende a la melancolía. Por esta historia común es que nos unimos y somos parte de un clan al cual sentimos pertenecer. Cáncer se muestra de manera afectiva, le gusta nutrir, dar cariño y abrigo para proteger de un afuera desconocido y amenazante. Cuando se siente en peligro, el signo representado por el cangrejo se resguarda en su coraza. Necesita tanto recibir afecto como darlo. Es una gran fuente de creatividad impulsada por sus raíces. Valora la familia, los ancestros y la historia en común. Es nostálgico, sensible y empático.

Desde el polo negativo, se puede mostrar con temor al futuro, a lo distinto. Cuando se siente amenazado, la sensibilidad puede tornarse fácilmente en susceptibilidad.

¿Cómo es un país con Sol en Cáncer? Otros países con Sol en Cáncer son, por ejemplo Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Y seguramente piensen que tenemos más en común con los dos primeros y casi nada con Estados Unidos. Pero recordemos que EE.UU es una nación más vieja que la nuestra que pasó por la experiencia de dos guerras mundiales. Aún así le queda mucho por aprender.

Los países con Sol en Cáncer tienen un gran nacionalismo. Un Sol en Cáncer maduro tiene la capacidad de desarrollar una gran industria y comercio interno. Y no estoy diciendo que EE.UU alcanzó su etapa madura, aún le falta, pero para eso debemos analizar su carta.

Trasladando la simbología canceriana a la Argentina, somos parte de un país en el que somos muy nacionalistas, a diferencia de otros. Solemos tener políticas proteccionistas o son, en general, las que más suelen tener éxito y resaltar en la ideología de nuestro país. Lo hogareño de Cáncer es muy característico del argentino, el querer invitar a la gente a su casa y que se sienta a gusto, obviamente si considera que son parte de su familia. A Cáncer arquetípicamente se lo considera la madre universal y tenemos esto de aceptar inmigración de afuera, a diferencia de otros países que son mucho más estrictos con la inmigración en su país y dejar entrar otras culturas y aceptarlas. Acá tuvimos dos grandes olas migratorias, la primera de Europa de donde vienen muchos de nuestros abuelos o bisabuelos, y la segunda que vino de los países aledaños de América Latina. Nunca tuvimos problema en aceptar todo eso, hasta hoy en día recibimos inmigración de países del continente africano. Tenemos una gran diversidad cultural en Argentina, incluso de Venezuela en el último tiempo y es muy curioso este caso porque Venezuela también es un país que tiene Luna en Capricornio como Argentina, Sol en Cáncer igual que Argentina y ascendente en Libra igual que Argentina. Entonces por compatibilidad de cartas natales, el país más afín para que los venezolanos vengan es Argentina. Una gran parte vino a nuestro país y otra parte fue a Estados Unidos que también tiene Sol en Cáncer. Hemos recibido muchos colombianos también, otro país de Sol en Cáncer.

Cuando escuchamos decir de extranjeros que los argentinos somos muy cálidos, que damos muchos abrazos y que los hacemos sentir cómodos, habla de nuestra cualidades cancerianas. Sentimos orgullo por nuestra nación y le damos de comer hasta estallar a nuestros invitados con nuestra amplia gastronomía. Notemos también que nuestras publicidades siempre hablan de la familia, de nuestras raíces, de nuestra historia, todas temáticas cancerianas, porque es lo que nos conmueve. Nos gusta sentir que compartimos algo en común.

Luna en Capricornio

Me gusta también analizar cómo nuestros discursos y narrativas bajan del lenguaje astrológico al coloquial. Luego de ganar el Mundial de Qatar, muchos de los jugadores de la selección argentina y hasta el director técnico expresaron: “Nacimos para sufrir, esto es lo que a nosotros nos curte, vamos a sufrir toda la vida”, “Si no sufrimos no cuenta” y otras frases del estilo, luego de la intensa e infartante final contra Francia. En este tipo de frases se resume la Luna en Capricornio. También podríamos nombrar muchas estrofas de canciones de tango como "Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor" de Yira Yira.

La Luna representa nuestros sentimientos y emociones. Cómo reaccionamos inconscientemente según nuestros hábitos y condicionamientos del pasado. Muestra una forma de ser con la cual nos sentimos cómodos. Es la identidad del pueblo y aquello que se afectiviza y da seguridad a los ciudadanos. También son las cualidades en dónde nos resguardamos cuando nos sentimos heridos.

¿Cómo es Capricornio? El tercer signo de tierra es el signo del deber hacer, va a trabajar sobre lo concreto, lo tangible, lo que pueda convertir en dinero a través de su esfuerzo. Impulsa la organización estructural de una comunidad y actúa sobre lo concreto. Se muestra disciplinado, austero y serio. Se esfuerza por llegar a ser eficaz en lo que realice para materializarlo y seguir en ascenso.

¿Cómo es un país con Luna en Capricornio? simboliza a un pueblo que se ha acostumbrado a la escasez y a la austeridad, que se adapta a situaciones extremas y se refugia en el lamento o en el reclamo a autoridades a quienes les proyecta excesivo poder y les reclama que solucionen sus carencias. También nos otorga el talento de arreglarnos con poco y salir adelante ante circunstancias extremas.

Recordemos que la Luna es nuestro refugio emocional cuando estamos heridos. Y un país que vive en crisis está siempre herido. A pesar de esto, el argentino continúa exigiéndose en el trabajo y poco le exige a los gobernantes porque ya nos acostumbramos a este estilo de vida. “Nacimos para sufrir”. El trabajo es el refugio emocional.

Nuestro humor negro y comedia de nuestras películas y memes reflejan este mecanismo frívolo de Capricornio con una actitud de “¿Qué puede ser peor? Si ya las vivimos todas”.

La Luna representa nuestros mecanismo más inconscientes que debemos sanar e integrar. Es el arquetipo de la madre y debemos emanciparnos e independizarnos de nuestra madre para alcanzar la autosuficiencia. Pero le seguimos otorgando a nuestros políticos ese cuidado materno, le proyectamos un excesivo poder a mamá Estado. Los gobernantes son un reflejo de la sociedad. Podremos ver un cambio de nuestros gobernantes cuando comencemos a realizar cambios en nosotros y nuestro círculo más cercano.

Ascendente en Libra

El ascendente lo que marca es la evolución del país. En una persona el ascendente marca la imagen y el recorrido evolutivo del individuo. En el caso de un país, en la astrología mundial el ascendente nos va a hablar del recorrido, lo que el país necesita incorporar y aprender. Es también la imagen que proyecta a otros países. Porque todos los países se muestran de cierta manera pero terminan siendo de otra internamente. Es la imagen que damos a otros países.

¿Cómo es Libra? El segundo signo de aire en la rueda zodiacal es el signo de las relaciones. Libra piensa y actúa en cuanto a sus relaciones porque es sus relaciones. Se va a relacionar de una manera agradable, amable y diplomática. Sabe cómo caer bien y va a desplegar todo su encanto en lograrlo. Permite que la otra persona sea quien decida para luego acomodarse enfrente, en la búsqueda de equilibrio. El signo representado por la balanza tiene un gran sentido de justicia y va a luchar por causas sociales para alcanzar la paz y armonía.

Por otro lado, también se puede mostrar como escapista a los problemas e indeciso, no queriendo definir ninguna postura por temor a quedar mal con algunos de los lados y pudiendo llegar a caer en la hipocresía. Una vez logre transmutar esto, se convierte en un excelente mediador, logrando ver lo mejor de ambas posturas.

¿Cómo es un país con Ascendente en Libra? Libra indica un camino de vida asociado a la vincularidad, es un signo que propone aprender a relacionarnos, a reconocernos como una nación que se enriquece cada vez que sabe incorporar al otro diferente, – tanto entre partidos internos como en la negociación con otras naciones-. Nuestro destino como país sugiere una apertura antes que un cierre y propone animarnos a desarrollar la capacidad de negociación e intercambio.

Un hecho histórico que muestra la indecisión libriana y querer caerle bien a todo el mundo podría ser la definición del apoyo a Los Aliados en la segunda guerra mundial tan solo a pocos días de que se acabe la guerra. Nuestros acuerdos y negociaciones con muchos países -sin importar raza, religión o ideología- es otro aspecto libriano.

Lo más importante del aprendizaje del ascendente en Libra será incorporar las diferencias, primero entre los partidos internos, para negociar por un bien común y justo. Luego podremos exportar esa imagen al mundo.

El histórico abrazo entre Perón y Balbín en 1972. A pesar de ser enemigos políticos decidieron dejar de lado sus diferencias para que ganaran todos los argentinos. El gobierno militar tuvo que aceptar elecciones democráticas. Símbolo de la incorporación de diferencias entre partidos políticos cuando se lucha por una causa en común.

De la agonía al éxtasis

El ser humano es ángel y demonio al mismo tiempo. Este análisis solo intenta mostrar nuestras debilidades y fortalezas y presentar todo lo que podríamos llegar a ser si nos damos cuenta de nuestro potencial como nación y nos unimos con un objetivo en común. Esto también nos lo demuestran nuestros deportistas y artistas que quedaron fuera de este análisis porque abarcan otros puntos de la carta natal de un país. Pero son una gran fuente de inspiración y se encargan de mostrarle al mundo el gran potencial de Argentina. Podemos ser lo mejor y también lo peor con la misma facilidad.

“La masa no se altera si no se altera si no se modifica el individuo. La solución es en verdad buena cuando se combina con el individuo con un proceso natural de evolución. Es por tanto, un atrevimiento sin esperanzas detenerse en recetas y medidas colectivas. El mejoramiento de un mal universal comienza en el individuo y solo cuando él, y no otro, se hace responsable. Naturalmente, esto es posible solo en la libertad, pero no bajo un gobierno de fuerza, sea esta ejercida por un tirano autoelecto o uno creado por la plebe”. Carl G. Jung, Formaciones de lo inconsciente.