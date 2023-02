Dibu Martínez reveló qué le susurró a Mbappé tras ganar el Mundial: “Le dije que fue un…”

La actuación de Dibu Martínez en la final del Mundial de Qatar 2022 valió una Copa del Mundo para la Selección argentina. Sin embargo, el arquero fue criticado excesiva y hasta exageradamente por su comportamiento durante el partido y la tanda de penales. Casi dos meses después, el marplatense recordó su duelo con Kylian Mbappé.

Desde Europa, el arquero de la Albiceleste recolectó críticas e insultos a diestra y siniestra. Uno de los fundamentos para atacar al Dibu era que se burlaba de los franceses cuando el 10 de Les Bleus le metió un hat-trick en los 120 minutos y convirtió el penal en la serie. Una vez consumado el triunfo argentino, el guardameta se acercó al crack del PSG y lo felicitó por su actuación: "A Mbappé le dije que fue un placer jugar contra él y que casi gana ese partido solo", reveló.

En charla con la revista France Football, el arquero de 30 años dejó una fuerte sentencia sobre el futuro de Mbappé como gran figura del fútbol: "Tiene un talento inmenso. Cuando Messi pare, estoy seguro de que Kylian ganará muchos Balones de Oro", aseguró.

Además, el Dibu habló sobre el video que se viralizó de los cánticos contra Mbappé en un vestuario argentino exultante: "Lo del vestuario es cosa del vestuario y nunca debió salir. Cuando Francia nos ganó en 2018, recuerdo que hubo cánticos sobre Messi [la letra de la canción de N'golo Kanté]. Igual, si un equipo le gana a Brasil, cantarán sobre Neymar. No hay nada personal contra Mbappé. Lo respeto enormemente. Si cantamos sobre él o sobre Neymar es porque son unos cracks".

Por último, también se refirió al polémico muñeco del francés que apareció en los festejos por Buenos Aires: "La gente nos tiró un montón de muñecos por el camino, nos tiraron casi cien durante el recorrido. En ese momento, me cayó a los pies un muñeco con la cara de Mbappé, lo recogí porque me dio risa, lo agarré durante dos segundos y lo tiré de vuelta, eso es todo. ¿Cómo podría burlarme de Mbappé? ¡Si él me metió 4 goles! ¡4 goles en la final! ¡Debe pensar que yo soy su muñeco! Repito: tengo un respeto enorme por Mbappé. E incluso te digo una cosa: es el mejor jugador francés que vi en mi vida", cerró.