La mágica asistencia de Enzo Fernández en su segundo partido en el Chelsea

Enzo Fernández comenzó a demostrar que vale los 120 millones de euros que Chelsea pagó por él. Después de que un histórico futbolista inglés como Gary Neville criticara su compra y asegurara que el mediocampista argentino no valía esa suma de dinero, el campeón del mundo metió una asistencia top en su segundo partido en la Premier League. El gol lo hizo Joao Félix, quien le había dedicado un gran elogio en la semana.

En el partido entre Chelsea y West Ham disputado en el Estadio Olímpico de Londres, el mediocampista argentino hizo una excelente combinación con el delantero portugués con un pase por arriba a la espalda de la defensa rival. Joao Félix, a préstamo en los Blues desde el Atlético de Madrid, rompió el fuera de juego de manera perfecta y definió de primera y de aire ante Lukasz Fabianski.

Inmediatamente después de convertir, el luso miró al juez de línea y, tras verificar que no había levantado la bandera, miró a Enzo, lo señaló y lo llamó a festejar con él. Nace una dupla letal: el atacante es uno de los que habla español en Chelsea, y seguramente por su edad y la facilidad en la comunicación parecen haber tenido una química instantánea.

Fernández metió la asistencia del 1 a 0 parcial a su compañero que le había dedicado grandes elogios apenas unos días antes: "Es un chico muy, muy bueno. Llegó dos días antes de un partido y ya empezó a jugar. Ha estado muy bien y es muy buen jugador", aseguró el portugués en una entrevista con el Diario AS de España.

Por otro lado, agregó: "Cada vez es más normal que se paguen cantidades así. El fútbol está cambiado y ahora cada vez más va a haber fichajes de 80, 90, 100, 110 millones. Se merece el dinero porque es un jugador joven, es muy bueno y tiene mucho para evolucionar aún. Seguramente va a ser uno de los mejores medios que van a jugar en Europa", afirmó sobre Enzo Fernández.

El elogio de Joao Félix se dio en el marco de la durísima crítica de Gary Neville, exlateral de Manchester United y actual comentarista de TV, al precio pagado por el pase del argentino: "El tope para este tipo de jugadores es de 56 o 68 millones de euros. No son jugadores que vayan a jugar en la delantera y que vayan a marcar 30 goles", había dicho.

Además, el exdefensor de la Selección de Inglaterra agregó: "Entonces, ¿por qué están pagando tanto en esas posiciones? ¿Qué obtienes con este dinero? Me parecen transferencias extrañas. No digo que no sean buenos, pero las tarifas para jugadores en esas posiciones me parecen una locura".