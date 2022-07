Wes Anderson, un artista para ver comedias tristes

El otro día vi "La Crónica Francesa", la última película de mi querido Wes Anderson. Debo reconocer que me aburrió y me quedé medio dormido. Sin embargo lo re banco y hoy es el artista que quiero recomendarte, más si mucho no te suena. Y mucho más si tenés Star+, donde milagrosamente subieron casi todas sus películas.

Aclaro que a "La Crónica…" voy a verla en algún momento de nuevo. Le quiero dar otra oportunidad, ya que para ver el cine de este muchacho americano a veces hay que estar en "modo concentración", como pasa con esos grande libros y películas que te exigen que dejes el celular y encuentres ese momento perfecto para disfrutarlas como se merecen.

El hermoso y extraño mundo de Wes Anderson.

Salvo las historias, las películas de Wes Anderson tienen muchas cosas en común. Pero no se parecen a otras películas. Y eso es lo que con el tiempo lo hizo único y muy reconocible. Acá van un par de patrones clásicos de él:

Los actores: suele trabajar con los mismos. Los que más aparecen son el gran Bill Murray; Owen Wilson, su amigo de la infancia y colaborador en los guiones, ese rubio de nariz rota y cara de que podría ser tu amigo; la gran Angelica Huston, William Dafoe, Adrien Brody, seguro lo tengas de vista del Pianista; Edward Norton, del Club de la Pelea, y su favorito Jason Schwartzman, sobrino de Francis Ford Coppola.

Su fiel y amigo actor Owen Wilson en sus películas.

Su estética: soy muy poco observador de la dirección de arte pero algo que tienen sus películas es su obsesión por la simetría de filmar todo bien centrado, los detalles de los objetos perfectamente ubicados, sus decorados teatrales, sus colores tono pasteles, la misma tipografía que elige para los títulos. Todo está perfectamente pensado, es como que cada plano tiene una reflexión y un sentimiento. Ni hablar de sus planos secuencias y sus grandes tomas en slow motion. Todo ambientado con una música que sería otro de sus patrones que lo hace único. Una vez que viste dos o tres películas, ya las reconocés al toque.

Acá va un buen ejemplo donde se compilan los comienzos y finales de sus pelis:

Su estilo de narración: sus películas son como cuentos que te leen en tu cama de adulto. Por un lado se nota cómo le pegó la separación de sus padres de chico y cómo lo influenciaron algunos grandes escritores americanos como Salinger y Cheever, ya que en varias de sus películas veremos a varias familias disfuncionales relacionadas con los errores de los padres, desde unos hermanos que viajan a la India a buscar a su madre, a una familia de zorros donde el zorrito siente que su padre no lo valora. O un alumno en una universidad de clase alta con la vergüenza de tener un padre barbero; o un padre separado que finge tener cáncer para acercarse a sus hijos. Sus películas son melancólicas, por momentos absurdas, reflexivas, nostálgicas, dramáticas y alegres. La vida misma.

Algunas de las películas bajo la mirada de su creador.

Su música: una de las razones por las que me enamoré de sus películas son los temas que elige, generalmente de la década de los 60 o 70. Si pone algo de los Stones, no va poner la típica. Lo mismo con Bob Dylan o con los Ramones: es original hasta para elegir qué canción va perfecta con cada escena. Ni hablar de que mi flechazo cuando sonaron temas de los Kinks, esa banda que siempre me gustó de chico. En sus películas hay temones para todos los gustos. Esos que tan bien quedan en una escena: suenan Nick Drake, The Clash, Van Morrison, The Who, Bowie, la Velvet, Simon and Garfunkel, The Faces y los Beach Boys entre otros. Ya te dejaré una buena playlist al final.

La música, clave en las películas de Wes Anderson.

Mis tres favoritas que te recomiendo para arrancar:

1. Los Excéntricos Tenenbaun

Es brillante, es la que lo hizo "conocido". Definitivamente su puerta de acceso (si no te gusta ésta olvídate de Wes Anderson). La vi en el 2001 y lo primero que me llamó la atención fue la tapa con esa foto familiar donde se veía a Ben Stiller con jogginetta Adidas, y dos hijos con la misma ropa y los mismos rulos. Esa época que era la de oro de las comedias de Stiller, la alquilé pensando que era una especie de "Loco por Mary" y nada que ver. Ahí entré en el mundo Andersoriano con una historia acerca de un pésimo padre que de grande necesita reconciliarse con sus hijos, su ex mujer y conocer a sus nietos. Gene Hackman está en su mejor momento, los hermanos Owen y Luke Wilson la rompen toda y Gwyneth Patrol está perfectamente irreconocible. Una historia de tres hermanos que fueron niños prodigio y de grandes se la pegan contra la pared de la realidad y de lo que les pasó en su vida.

Una familia hermosamente disfuncional.

2. Tres son multitud (horrible traducción de lo que fue Rushmore)

Esta película ya vale la pena principalmente por Bill Murray, para mi haciendo el mejor papel de su carrera, quizás después de "Perdidos en Tokio". Esta es la segunda peli de Anderson y a partir de ahí, incluiría a Murray en casi todas las siguientes. La mejor escena me parece la del clavado en la pileta de un deprimido Bill, con pucho y vaso de whisky, en medio de un evento familiar y de amigos. Una gran película acerca de la rivalidad entre un alumno y un profesor a quienes les gusta la misma maestra. Mirá qué linda escena de Bill:

3. The fantastic Mr Fox

Totalmente novedosa en stop motion, es la película de niños que depende la sensibilidad de cada uno, le va a gustar o la abandona a los 10 minutos. También es mi favorita porque no puedo creer que a mis dos hijos les haya gustado tanto. Entre tanto Marvel y Tik Tok, pensé que se iban a ir y se recontra coparon. Una película acerca de un zorro aburguesado que un día le rompe la promesa a su mujer y vuelve a las andadas que no son otras que salir a saquear animales en las granjas vecinas. Excelente película basada en un cuento del gran Roald Dahl (autor entre un montón de grandes historias, de Charly y la Fábrica de Chocolates y Matilda, nada más ni nada menos).

El Señor Fox y su creador.

Si te gusta alguna de estas que te nombre, te queda una hermosa lista donde te recomiendo seguir con "Viaje a Darjeling", "Moonrise Kingdom", "Vida Acuática", la animada "Isla de Perros" y "El Gran Hotel Budapest".

Volviendo a su banda de sonido, sus escenas con música de fondo son tan buenas que se transforman en pequeños videoclips que quedan guardados en el disco rígido de tu cuore. Por eso antes de despedirme y pasarte una playlist en Spoty, quiero ir a tres escenas tan bien musicalizadas:

Las maldades entre alumno y profesor en "Rushmore" mientras suena "A quick one", de los Who.

Siempre en slow motion, la caminata de los 3 hermanos Whitman en un funeral en la India, mientras suena "Strangers" un tema de los Kinks hermoso, que encima es una banda de hermanos, los Davies y con este tema que habla de la relación entre hermanos. Todo demasiado perfecto.

Mientras suena Paul Simon en este tema super alegre que incluye hasta silbido, vemos al padre de los Tenembaun, conociendo a sus nietos por primera vez en la escena más linda y políticamente incorrecta que vi.

Ojalá que entres en este pequeño y particular mundo de Wes Anderson, que cada día tiene más adeptos. Con los directores y actores a veces pasa lo mismo que con las bandas. Uno se queda con sus primeras obras y cada cosa nueva que sale, esperamos que vuelva esa primera magia que sentimos al comienzo y no suele suceder. De hecho, de a poco comienzan a repetirse.

En este link encontrás la playlist en Spotify.

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir".