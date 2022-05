La fuerte denuncia contra Bill Murray que suspende Being Mortal

Bill Murray, de 71 años, obtuvo reconocimiento en el programa de humor "Saturday Night Live", actuación que le valió obtener un premio Emmy. A partir de entonces cosechó una exitosa carrera, aunque en la actualidad no está pasando un buen momento por las denuncias hechas en su contra, que hicieron que se frenaran las grabaciones de su próxima película.

El actor firmó el año pasado para protagonizar Being Mortal y las grabaciones comenzaron hace ya varias semanas, pero varias denuncias hechas contra Bill Murray alertaron a los productores. Según Page Six, muchas mujeres consideran que es “muy tocón" y esto las incomodó tanto que decidieron no continuar hasta que se tomen medidas.

"No en ninguna zona íntima, pero le ponía un brazo alrededor de una mujer, le tocaba el pelo, le tiraba de la cola de caballo, siempre de forma cómica", contó una fuente cercana a la producción y aclaró que si bien no es "ilegal" lo que hizo, las mujeres aseguran que cruzaba la línea cada vez que le pedían que se alejara.

A raíz de esto, investigarán los hechos ocurridos y no se volverá a grabar hasta determinar los pasos a seguir, mientras tanto Bill Murray se mantiene en silencio. La película está oficialmente cancelada de forma indefinida y le comunicaron al resto del elenco, entre los que se encuentran Seth Rogen y Aziz Ansari, sobre esta decisión.

"Estamos realmente agradecidos a todos ustedes por todo lo que han puesto en este proyecto. Por favor, sabed que estamos trabajando con Aziz y Youree en los próximos días para ver si somos capaces de continuar en el momento adecuado", les comunicó la productora Searchlight, propiedad de The Walt Disney Company.

La película Being Mortal, escrita por Aziz Ansari, está basada en el libro "Ser mortal: La medicina y lo que importa al final" de Atul Gawande. La idea se centra en el miedo que tiene la gente de morir y el autor lo que hace es naturalizar la muerte, además de dar estrategias para llegar al final de la vida lleno de plenitud y feliz.

"¿Te asusta la idea de morir? ¿No sabes cómo tratar a algún familiar o amigo que vive sus últimos días? (...) Entenderás que es importante hablar de la muerte, porque es inevitable. Aprenderás a establecer prioridades vinculadas con tu salud y con tus actividades", indica el autor.

Hasta el momento no se sabe más nada del film y tampoco si continuará el rodaje o si cambiarán a Bill Murray por otro actor. Lo cierto es que las mujeres que lo denunciaron se encuentran en el anonimato y tanto la justicia como la productora están investigando a todas las partes para llegar a una resolución.

¿Te parece bien la medida que tomó la productora de frenar le filmación de Being Mortal hasta que se aclare todo?