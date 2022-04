¿Cuál es la relación entre Jennifer Lopez y Owen Wilson?

No caben dudas de que ambos son estrellas de renombre dentro del mundo del espectáculo. Incluso, ya han trabajado juntos. Jennifer Lopez y Owen Wilson tienen una relación que pocos consiguen dentro del medio por los egos desmedidos. Sin embargo, ellos lo han logrado y se ve reflejado en su última película juntos Cásate conmigo.

La relación entre Jennifer Lopez y Owen Wilson

Por lo general, es muy difícil que las estrellas con una gran trayectoria laboral consigan tener una buena relación delante y detrás de cámaras. No es el caso de Jennifer Lopez y Owen Wilson que se llevan verdaderamente muy bien. Se los ha visto compartir comidas y algunas salidas con sus respectivas parejas. En más de una oportunidad, ambos han coincidido que les hubiese encantado trabajar muchas más veces juntos.

En Cásate conmigo, Owen Wilson regresó al género en el que consiguió varios éxitos como lo son las películas 'De boda en boda' y 'Midnight in Paris'. Sin embargo, tras volver a elegir trabajar con su colega y amiga Jennifer Lopez, contó:

“En esta narración entendemos que todo el mundo comete errores y que todos pueden identificarse con Charlie, mi personaje. En cuanto a trabajar con Jen, para mí fue muy relajante. Ella asumió tantas responsabilidades que yo pude simplemente sentarme a mirar y no preocuparme por nada que no fuera mi interpretación (se ríe)”.

Jennifer Lopez y Owen Wilson en “Cásate conmigo”

Jennifer Lopez y Owen Wilson volvieron a aparecer juntos en la comedia romántica Cásate conmigo que se acaba de estrenar en el mes de febrero. Una película que trata de correr riesgos y de dar un salto de fe. “Yo lo he hecho alguna vez. No estudié interpretación, me especialicé en literatura, pero siempre me gustaron las películas y me encantaba escribir, así que cuando mi amigo y yo comenzamos a escribir un guion juntos decidimos que podríamos interpretarlo”.

En la misma línea, Wilson agregó: “Él tenía más fe que yo en mis posibilidades y su seguridad me animó a correr el riesgo. Cuando creces en Dallas no les dices a tus amigos: 'Quiero ser actor'. Se hubieran reído de mí. Sin embargo, siempre me gustó el aspecto creativo de dar vida a un personaje. Hoy me considero un hombre con suerte por haber tenido el valor de arriesgarme con esta profesión”.

En cuanto a volver a trabajar junto a Jennifer Lopez, Wilson aseguró que fue como sentirse en su hogar. Ambos reconocen que se divierten mucho y eso se debe al respeto y la admiración que se tienen desde siempre.

Por su parte la “Diva del Bronx” confesó que Cásate conmigo (Marry Me) era una historia muy personal para ella y un desafío que eligió vivirlo junto a su amigo Owen Wilson. Aseguró que juntos tienen buena química y eso se ve reflejado en la pantalla.

¿Te ha gustado verlos trabajar juntos?