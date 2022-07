Chau Netflix: cuáles son y cuánto cuestan las plataformas alternativas

Netflix es una de las mayores plataformas de contenido on demand que apareció en los últimos tiempos, a pesar de existir hace más de 20 años. La última década comenzaron a surgir más alternativas y ahora, debido al cargo que se cobra por el "segundo hogar", podría ponerse en peligro la plataforma.

El martes -antes de poner en marcha sus nuevas políticas de uso- Netflix anunció la pérdida de 970.000 suscriptores en el último trimestre. Esto representó un golpe duro para la empresa que en sus comienzos desplazó a tantas otras. Ahora, es ella la que podría llegar a ser reemplazada. La pregunta es: ¿a dónde van los usuarios?

La realidad es que hay múltiples ofertas, son decenas las plataformas streaming que hay en el mercado. Las más populares son HBO, Disney+ y Star+, Amazon Prime Video, Paramount+ y YouTube, entre otras. La primera ofrece un contenido muy similar al de Netflix, ya que posee películas que marcaron la historia del cine y sagas que han dejado huella en una generación entera como lo es Harry Potter. Además, HBO también produce contenido propio de gran relevancia como lo ha sido Juego de Tronos y Euphoria.

Zendaya es la protagonista de Euphoria. Foto: Euphoria Instagram

Mientras tanto, Star+ se ha vuelto un -casi- monopolio en lo que respecta al deporte y Disney+ no para de agregar contenido a su plataforma. En ella se encuentran los clásicos de siempre, desde Blancanieves y Bambi hasta Herbie a toda marcha. Además, la plataforma streaming posee todas las películas y series de Marvel y documentales de National Geographic.

Paramount+ también se caracteriza por tener un contenido propio y único como lo son las series de famosos. Posee una serie documental de Pampita y otra de Susana Giménez y Sebastián Yatra. A su vez, Amazon Prime también produce series como Iosi el espía, This is us, The Good Doctor, Fleabag y grandes clásicos como Clueless, Gladiador, El día de la marmota, Top Gun y muchas más.

Russell Crowe protagonizó Gladiador y ganó el Premio Oscar a Mejor actor. Foto: Universal Pictures

Por su parte, tanto YouTube como Netflix son plataformas que llevan décadas funcionando pero la primera posee una cantidad de contenido inigualable a cualquier otra y lo importante, es que se renueva constantemente. Mientras que en la primera plataforma se suben millones de videos al día, el caballito de batalla de Netflix, Stranger Things, está llegando a su fin.

¿Cuánto se paga por cada plataforma?

Cada una de ellas tiene planes particulares y varios métodos de pago. Los planes generales o individuales son los siguientes: