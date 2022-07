¿La ex vikinga Katheryn Winnick formará parte del elenco de House of the Dragon?

Conquistó la pantalla y a todos los fanáticos de los vikingos mostrando su hermosura y siendo una de las mejores guerreras que se hayan visto jamás: valiente, sincera, fiel, con múltiples destrezas y una jinete sin igual. Cuando blandía la espada sabíamos que sus enemigos debían temer y, más vale que no la hicieras enojar, porque lo ibas a pagar caro. Imagínensela ahora montando un dragón.

A un mes de la llegada de House of the dragon, todavía restan por conocerse muchos detalles en torno a qué esperar del primer spin-off de Game of thrones en verse por la pantalla chica, después del final de la serie original que comandaron D.B. Weiss y David Benioff. Fueron varios los intentos por producir otras ficciones a partir del material escrito por George R.R. Martin, y hasta tuvimos una historia protagonizada por Naomi Watts que rodó un piloto y fue cancelada.

El 21 de agosto próximo llegará a HBO y HBO Max el primer spin-off de Game of thrones. House of the dragon será una precuela de la ficción original que se ambientará 200 años antes de los hechos vistos y mostrará cómo fue la batalla de la Casa Targaryen, en la que Aegon II se enfrentó a su media hermana Rhaenyra por ver quién se quedaba con el Trono de Hierro que ya no ocupaba Viserys I.

Katheryn Winninck como Lagherta en Vikings.

Si hay algo caracteriza a los Targaryen es el color de cabello que tienen: rubio casi platinado. Y si hay una actriz que ya vimos que sabe lucir ese color y encima tiene experiencia como guerrera esa es Katheryn Winnick. La actriz que triunfó en Vikings con el personaje de Lagertha es uno de los que muchos sueñan con ver con algún rol dentro de House of the Dragon, donde pueda encarnar a algún integrante de la Casa Targaryen. Entonces, ¿la veremos?

Antes de la confirmación del elenco oficial de House of the dragon, se especuló con la posibilidad de que Katheryn Winnick fuera contratada para interpretar a Rhaenyra Targaryen. Sin embargo, este rol ya fue confirmado para otra actriz, Emma D’Arcy, que en 2020 vimos en la serie Truth Seekers que Nick Frost protagonizó para Amazon Prime Video. Claro que esto no le cierra las puertas a Katheryn Winnick.

La estrella de Vikings no fue confirmada de manera oficial para la nueva serie de HBO y HBO Max, pero la cuenta de Instagram @gotinsider presentó un fanart en donde se la puede ver luciendo una armadura Targaryen. En el posteo se la presentó como la candidata ideal para encarnar a Visenya Targaryen, una guerrera que en los libros aparecía montada sobre el dragón Vahar y que se caracterizaba tanto por su belleza como por su temperamento. ¿Te gustaría verla en el spin-off de Game of thrones?