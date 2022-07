Madame Web: Sydney Sweeney, la actriz de Euphoria, se suma al nuevo proyecto arácnido

Cuando el talento es incuestionable no importa cuanto tarde en dar el salto, en algún momento llegará a su resplandor. La conocimos con un papel secundario en la aclamada serie dramática Euphoria de HBO y, en la segunda temporada, realmente se comió la pantalla con su interpretación de Cassie. Eso le valió una nominación a los Premios Emmy y que los cineastas pongan toda su atención sobre ella.

Sydney Sweeney va camino al mundo de los superhéroes gracias a Madame Web. En marzo de 2022, se dio a conocer el fichaje de la veinteañera actriz en esta futura película live-action sobre la homónima aliada del Hombre Araña con poderes de clarividencia. Dakota Johnson (Cincuenta sombras de Grey) será quien dé vida a Madame Web, mientras que el rol de Sweeney aún se mantiene en las sombras. Sin embargo, a partir de recientes declaraciones, podemos asegurar que la intérprete de Cassie en Euphoria realmente está haciendo su tarea para familiarizarse con el universo de las y los justicieros enmascarados de Marvel Comics.

Sydney Sweeney.

En reciente entrevista con Variety, la intérprete norteamericana sacó a colación la superheroica producción de Sony Pictures al enumerar algunos de sus próximos proyectos. Y si bien no pudo revelar detalles, sí dejó en claro su entusiasmo y la enorme preparación que este enigmático personaje le exige. “Actualmente estoy filmando Madame Web”, señaló Sydney Sweeney. “Y realmente no puedo decir nada sobre mi personaje. Pero estoy muy emocionada. Es mi primera película de Marvel. Así que ha sido muy divertido, con mucho entrenamiento y trabajo de preparación”.

En abril de este año, confesó a Variety estar poniéndose al día con todas las historietas donde figura el personaje titular de Madame Web. “He estado ordenando un montón de cómics. Hay mucho que aprender”, aseveró Sweeney. “Siempre he sido una gran admiradora de todas las películas de Marvel y del Universo de Sony. He crecido viéndolas todas y he estado inmersa en ese mundo toda mi vida, por lo que poder ser parte de eso es algo muy increíble”.

Sydney Sweeney en Madame Web.

Sobre esa misma línea, la actriz declaró el mes pasado que “los superhéroes son lo mejor que existe”. Por ende, compartir créditos con Dakota Johnson en la venidera cinta de la franquicia arácnida es para ella un sueño hecho realidad. “Simplemente soñé con poder ser parte de algo más grande que la vida misma. Y eso es de lo que siento que estoy formando parte gracias a Madame Web”, comentó al medio The Hollywood Reporter.

Esta semana, Sydney Sweeney consiguió no una sino dos nominaciones al Emmy 2022 en categorías de actuación. Por un lado, aspira a la estatuilla de Mejor actriz de reparto en serie de drama por Euphoria, pero también a la de Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión debido a su interpretación de Olivia Mossbacher en The White Lotus.

Madame Web cuenta con la dirección de S.J. Clarkson (Succession) y un guion de Matt Sazama y Burk Sharpless (Morbius), a partir de un primer borrador concebido por Kerem Sanga. Además de Johnson y Sweeney, el elenco incluye a las célebres Isabela Merced (Dora y la ciudad perdida) y Emma Roberts (American Horror Story). El rodaje de la cinta comenzó hace unos días en la ciudad de Boston. Su estreno está previsto para el 7 de julio de 2023.