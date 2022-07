Stranger Things: el personaje que no regresará en la quinta temporada

Casualidad o no, siempre que aparece un personaje nuevo en Stranger Things nos encariñamos rápidamente con él pero es justamente el que sufre el peor de los destinos y tenemos que dejarlo ir junto con la temporada que termina. Sus creadores escriben de una forma tan minuciosa su arco dramático que, aunque es corta su participación, deseamos seguir viéndolo en los episodios que faltan. Esto sucedió, por ejemplo, con Eddie Munson, interpretado por Joseph Quinn.

Stranger Things cerró su cuarta temporada hace algunas semanas con el lanzamiento del volumen 2 en el servicio de streaming Netflix, pero se van conociendo nuevos detalles de la producción respecto a su futuro. La serie regresó a su emisión después de tres años y revivió el fenómeno logrado desde su estreno en 2016, por lo que los fanáticos están atentos a cada detalle que se revela, como el personaje que definitivamente no tendrá retorno.

La cuarta entrega tuvo múltiples momentos emblemáticos y tristes a la vez para el fandom, ya que hubo pérdidas dolorosas dentro de la ficción y los creadores del programa hablaron sobre esto, asegurando que uno de ellos no regresará. Max fue una de las víctimas de Vecna para lograr su plan de apoderarse de Hawkins, aunque se cree que puede regresar al estar hospitalizada. Por su parte, Eddie Munson murió dentro del Upside Down y los fans ya piden por su regreso.

Matthew Modine como el Dr Martin Brenner en Stranger Things.

"Fue diseñado desde el principio como un personaje condenado", dijeron los hermanos Duffer sobre Eddie en el podcast Happy Sad Confused, pero hasta ahora no han confirmado verdaderamente si no regresará. En cambio, dejaron en claro que el Doctor Martin Brenner, interpretado nuevamente por Matthew Modine, definitivamente no estará de regreso para la temporada final de Stranger Things.

Matt Duffer mencionó que Martin Brenner está "muerto de verdad" y no tiene posibilidades de un retorno: "Esta vez es de verdad. Está realmente jodido". En la primera entrega, este personaje había sido atacado por el Demogorgon y no supimos nada sobre él, hasta que regresó en esta cuarta entrega para ayudar a Eleven a recuperar sus poderes, pero muere al ser atacado por las fuerzas armadas en el intento de escapar del nuevo laboratorio.

Se trata de una de las pocas revelaciones que han dejado saber los creadores del programa, luego de confirmar que comenzarán a escribir los guiones en agosto, después de unas merecidas vacaciones. En cuanto a su fecha de estreno, tampoco hay nada oficial, aunque David Harbour manifestó que los últimos rodajes iniciarían en 2023 para luego estrenar la temporada final en 2024.