Matt Damon pasó a la historia por ser el actor que más dinero perdió por rechazar una película

Somos las decisiones que tomamos, las puertas que elegimos abrir y las que preferimos que se queden cerradas. Y de eso dependerá también nuestro futuro. Siempre hay que confiar en la intuición; lo cierto es que nada es certero y así como podemos hacer una buena jugada y catapultarnos a la gloria, también corremos el riesgo de equivocarnos y pagar las consecuencias por ello.

Este es el caso de Matt Damon, el intérprete estadounidense que se lució en producciones como Good Will Hunting, Ocean's Eleven o Saving Private Ryan. Pero además de su gran trabajo en pantalla y sus reconocimientos en materia de premios, lo cierto es que cometió un error que hasta hoy todos recuerdan: rechazar Avatar.

La película dirigida por James Cameron se introduce en el fantástico mundo de Pandora donde un hombre lucha por salvar al único lugar al que aprendió a llamar hogar. La cinta disponible en Disney Plus tuvo su estreno en 2009 y fue protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Michelle Rodriguez y Giovanni Ribisi. Entre esos nombres, tranquilamente podría encontrarse el de Matt Damon.



Desde que el proyecto comenzó a concretarse, prometía ser un éxito gracias a su director, el cineasta detrás de películas de la talla de Titanic. Y no defraudó: además de conseguir nueve nominaciones a los Premios Oscar, se transformó en la producción más taquillera en la historia del cine. Al día de hoy, lleva recaudados más de $2.847 millones de dólares. Todos estos factores fueron claves para pensar en una secuela que finalmente llegará a los cines en diciembre de este año bajo el título de Avatar: The Way of Water.

El caso de Matt Damon resulta insólito, puesto que al actor, le habían prometido el 10% de lo recaudado en la taquilla. Es decir, habría ganado al menos 284 millones de dólares. En diálogo con Deadline, sostuvo: “Pasaré a la historia. Nunca conocerán a un actor que haya rechazado más dinero”. Pero, ¿cuál fue el verdadero motivo por el que no aceptó el papel en Avatar? Para ese entonces, el actor se encontraba comprometido con un importante proyecto.

Matt Damon.

Se trata de la saga en la que interpreta al agente Jason Bourne. Desde 2002, se encontraba encabezando esta franquicia que comenzó con The Bourne Identity y que continuó con The Bourne Supremacy (2004), The Bourne Ultimatum (2007), The Bourne Legacy (2012) y Jason Bourne (2016). Basada en las novelas de espionaje de Robert Ludlum, la saga se alzó con numerosos premios aunque jamás logró igualar el éxito de un tanque como Avatar.