La frase de un asesor de Kicillof que desató la furia de argentinos que emigraron

Jorge Rachid es un médico sanitarista, militante kirchnerista y asesor del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Más que por su función oficial, trasciende por sus polémicas declaraciones y descalificaciones a quienes no piensan como él. En los últimos dos años ha tenido varias muestras de ese carácter tan particular.

Se mostró defensor de los talibanes afganos, trató de “manga de gorilas” a los profesionales que integran la Sociedad Argentina de Pediatría, acusó de Mauricio Macri y otros miembros del PRO de criminales, a la oposición de impulsar un golpe de Estado junto a la embajada de Estados Unidos y fue uno de los abanderados de la teoría que decía que el laboratorio Pfizer quería quedarse con los recursos naturales del país a cambio de las vacunas. Es decir, un representante clásico del ala más extrema del Gobierno nacional.

Hace dos días volvió a marcar su presencia. Esta vez, con una dura crítica a los argentinos que están emigrando. En su cuenta de Twitter -en la que se identifica como integrante del Instituto Patria- hizo un comentario al respecto: “Los pibes que se van del país vuelven al año. Limpiaron baños, descargaron cajones, los títulos y maestrías no les sirvieron, los maltrataron, pero cuando vuelven, les dicen ‘¿Volviste?’ A este país de mie…”.

El tuit de Jorge Rachid que desató la furia de los argentinos que emigraron

Inmediatamente, sus dichos generaron una fuerte reacción de muchos argentinos que emigraron y se comunican por esta red social y provocó un duro cruce con sus seguidores que, obviamente, avalaban su posición. Un ejemplo de la “grieta”.

Pero lo interesante es ver las respuestas de quienes vivieron la experiencia de emigrar que, en la amplia mayoría de los casos, niegan la idea del funcionario.

En las contestaciones al tuit, como sucede en las redes sociales, hay algunas que por su agresividad o por contener insultos, no se pueden publicar. Sin embargo, hay otras que describen la experiencia de muchos argentinos en el exterior.

Estas son parte de ellas

“Jorginho, me fui en 2004 volví en 2013 a Argentina y ahora me volví a ir, de hecho todos los que volvieron se están yendo más todos los nuevos emigrados. Mal habla d Arg q sus título no sirvan para nada en ningún lado.”

“Saludos desde Valencia .Llegué hace 2 años. Estoy a 8 materias de ser abogada europea, gané una beca en la politécnica y ya me compré mi primer depto. Nadie me regaló nada solo trabajé y fui buena ciudadana. (@AntolCArg)

“Nada q ver. Mi hija hace 16 meses trabaja de lo q estudio y pronto se comprara el 0km q le gusta. Minicooper o Mazda . No busqué desanimar a la gente, no lo logrará, ya eso no se lo cree nadie, pocos países están tan mal como Argentina y esto recién empieza.” (@anadeganis)

“No mientas Rachid. Vivo en Alemania, soy profesional. Con mi sueldo estoy bancando a mi esposo hasta que obtenga su permiso de trabajo, pago alquiler, vivo de diez y me sobra plata. Pasa que hay que LABURAR. El q piensa q se va hacer rico “de arriba” es el que no triunfa.”(@Marchu_L)

“Hace más de 17 años vivo afuera de Argentina. Viví en 5 países. Soy una simple profesora de educación física recibida en mi ciudad, Obera, Misiones y siempre trabajé de lo mío. Mirá, Jorge, callate la boca mejor.” (@vogelmeli)

“Me fui hace 4 años. Gano por día, lo que ganaría por mes en el agujero peroncho en que se convirtió Argentina. Saludos desde NZ.” (@flor_montaruli)

“Me fui cuando ganó Alberto, trabajo digitalizando procesos de sostenibilidad, vivo en paz y tranquilo. Trabajo para vivir bien, no para bancar a la clase política. No se imaginan lo bien que se puede vivir fuera de Argentina. PD: los masters sirvieron.” (@nachosfreedom)hace 8 años laburo como investigador y profesor en una universidad de Europa.

“No sé ni quién sos viejo, pero me fui hace 11 meses gracias al gobierno de cientificos que durante 1 año y medio pararon la aviación. Cambie de carrera, gano 4 veces más que antes, hasta mi salud mental mejoro por no ver ningún peroncho en la calle.” (@chuka_hd)

No se ni quien sos viejo, pero me fui hace 11 meses gracias al gobierno de cientificos que durante 1 año y medio pararon la aviacion.

“Qué raro entonces... El doctorado me sirvió, el esfuerzo me sirvió y hasta rechazo lindas ofertas de laburo... será que el problema lo tiene usted?” (@Blackbird80)

“Nadie vuelve, Jorge. Nadie te maltrata porque es una sociedad educada y buena, sin prejuicios, nada que ver como en Argentina. Limpiar baños es totalmente digno, más aún cuando tu sueldo es mayor al de un ingeniero en Argentina.” (@PLP_Portugal)

“Hola Jorge….Emigré en 2011. No tengo título universitario. Gano promedio 5.000 dólares por mes. El año pasado me compré un 0km y lo pagué en efectivo. No tengo deudas y no vivo del Estado. Tengo valores que me dio mi familia. El trabajo dignifica” (@LeoLopez2701)

“Me fui hace 10 años. Soy programador y mi trabajo hace ingresar dólares al Reino Unido, pagándole impuestos a la Reina. Saludos!” (@PLP_LONDRES)

“3 años acá (en Francia), trabajo en una clínica dental. Gano 20 euros la hora, tengo mi propio dpto. y jamás me maltrataron. Argentina es un país hermoso convertido en una cloaca por ustedes, que no sólo maltrata, te expulsa” (@La PetisaSoyYo)

“Vamos 3 años, tuve un trabajo como ingeniero/venture capital y ahora como product manager. Sumado a eso, terminando la tesis de maestría. El único baño que limpié, y con mucha dignidad, es el de mi casa. ¿De qué hablamos?” (@undgus)

“Mira vos. Hace 3 años que vivo en distintos países de europa. Con la chance de viajar a todos lados y empezar un master. ¿Que tendría de malo limpiar un baño? ¿Que tendría que malo volver? ¿Y quedarse? Vaya a hacerse ver señor.” (@Paula_LopezM)

“Hermano se fue a Dinamarca antes de terminar la facultad. Estuvo 4 años y lo trasladaron a Suiza. Vive en Zurich hace 5 años y tiene casa propia y dos autos alta gama. No le interesa en absoluto lo material, vive sin problemas financieros ni de seguridad. Su futuro no lo inquieta.” (@Diegogar008)

“Ingeniero Civil de la UTN Bueno Aires laburando en Alemania hace 2 años construyendo puentes. Con título homologado.” (@k27_alex)

“Yo trabajo de Arquitecto en Lisboa, me recibieron mejor que en Argentina, donde en algunos lugares no me pagaron por mi trabajo. Vos te tendrías que ir de Argentina no la buena gente.”(@Matiasgiovenali)