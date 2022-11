Eduardo Belliboni: "El Gobierno no tiene idea de lo que está por pasar"

Eduardo Belliboni no pierda la sonrisa, el panorama para quienes militan con él es desolador, la inflación se está masticando el poder adquisitivo de los planes sociales, exigen mejoras, más planes, más personas, mayor monto, piden todo; herramientas, bolsones de alimentos, cualquier cosa que pueda palear la crisis. Pusieron sobre la mesa un cronograma sobre la entrega de alimentos de la semana que viene pero "Chiquito", el irónico apodo para su altura de 1.97 metros, no confía.

La interna en Desarrollo Social lo descolocó, cambió de interlocutores y no confía en los cambios que le prometen. La paciencia se agota, Belliboni conversa con MDZ y se muestra tranquilo pero determinante, no le gusta el tufillo de conflicto social que siente en el aire, y cree que son los garantes de la gobernabilidad de un Gobierno perdido y sin rumbo.

MDZ: ¿Cuál es hoy el vínculo con el Gobierno y con quién dialogan?

Eduardo Belliboni: El vínculo es malo porque nos vienen prometiendo mejoras que no vemos, los merenderos no dan a basto, los chicos se multiplican todos los días, esto no da para más y el Gobierno no lo ve. El conflicto empezó con la salida de Daniel Arroyo que de esto sabe mucho, creo que se hinchó las pelotas y se fue, pero... era un tipo con el que me entendía mucho más que con Victoria Tolosa Paz.



- Dado que las marchas se suspendieron una semana pero que van a volver, ¿qué cambió del rosario de pedidos de septiembre?

- Nada, la verdad es que precisamos que se extienda el universo de los que cobran planes, que aumenten el monto, más herramientas para el Potenciar Trabajo y aumentar el Salario Mínimo Vital y Móvil que es lo que deprime las jubilaciones y el valor de la asistencia social. Y eso en un contexto de inflación que hace que cada 60 días lo negociado no tenga sentido, es un Gobierno que fracasó y fracasa sistemáticamente aún haciendo un ajuste salvaje como el que encara Sergio Massa.

- El Gobierno le destina muchos miles de millones de dólares a la asistencia social en el Presupuesto, cómo puede haber conflicto si el compromiso está intacto.

- Hay cosas que sí y cosas que no. Por ejemplo, no puede haber intermediación con punteros políticos, no puede haber planes cerrados por la cuestión presupuestaria. La política y sus decisiones empobrecieron a millones de argentinos, tienen que hacerse cargo de sus errores y darle planes a todos los que lo necesiten por el tiempo que sea necesario. El lunes pasado tuvimos reunión por el tema herramientas y siguen pendientes otros temas, esto no es una cuestión extorsiva, lo que estoy exigiendo son herramientas para los laburantes, comidas, fideos para los comedores, no entienden que esto así va a explotar.

- Las auditorías a los planes, ¿no son una forma de evitar errores o corrupción?

- Para nada, es una boludés, son dos planillas alterables que tienen preguntas sin rigor, sinceramente si quieren auditar tienen que hacer algo más fuerte. Yo no tengo problema, por mí que nos auditen todos los días a todos, es la mejor forma de que la sociedad entienda que acá el que se lleva la plata es Emilio Pérsico, a nosotros no nos dan nada. Las migas que nos tiran las repartimos honestamente en las cooperativas.

- ¿Qué es concretamente explotar?

- Explotar es el cansancio de los de abajo que no da para más, explotar es que la mitad del país le cuesta sacarse el hambre, eso es explotar. Ahora el Mundial es para el Gobierno la panacea, pero esto en diciembre va a ponerse muy pesado, créeme que va a ser así, no podemos seguir soportando la presión de las bases que nos piden más soluciones de las que podemos proponer. Y el Gobierno está desentendido, Tolosa Paz no tiene idea de lo que hay que hacer.



- ¿Qué rol juega Sergio Massa en todo esto?

- Tolosa Paz dice que Massa le tiene pisado el Presupuesto de merenderos, es imposible negociar cuando el propio Gobierno está peleado internamente. Massa fracasó en querer bajar la inflación, fracasó en resolver el frente externo, consiguió dólares baratos para el campo pero pisa los alimentos de los merenderos, son muy insensibles, no tienen idea lo que se está gestando.

- Y los compradores de dólares que tenían planes, ¿qué fue eso?

- Eso es aprovecharse de un pobre tipo, los que les piden el DNI, compran y se lo devuelven, o algún compañero que prestó el DNI para hacer el rulo y ganar ocho mil pesos, vos pensas que eso amerita condenar a un pobre tipo... eso es delirante. Nosotros en general no formamos parte de grupos con alto acceso a la educación, son personas que tienen poco, se educaron poco, los aprovechadores siempre están a la vuelta de la esquina.

- Vuelvo al diciembre, ¿qué crees que va a pasar finalmente?

- Lo que va a pasar depende del Gobierno, yo no lo puedo saber, pero te puedo garantizar que vas a tener conflicto en la calle, que las marchas y cortes van a ser diarios y que van a ver los acampes como nunca. Los imbéciles estos les dijimos que si no nos dan algo, el problema no somos nosotros, el tema es que hay millones de pobres que no están organizados, esos son los que van a salir a romper todo. Nosotros somos el tabique que banca que esto no reviente, pero si el Gobierno no hace nada, nosotros contenemos a los nuestros, pero no a todos, el Gobierno no tiene interlocución con millones de argentinos que están desesperados y que van a salir a la calle.



- ¿Por qué la gestión de Tolosa no es lo que esperabas?

- Por que no tiene idea, Daniel Arroyo era un tipo capaz que se hartó y se fue a la mierda, pero esta mina no tiene idea, con Pablo Pais, el segundo, se podía conversar, pero es muy difícil, son personas que no tienen idea lo que está por pasar.