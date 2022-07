La preocupante profecía de Eduardo Belliboni: "Este Gobierno va a caer con o sin piquetes"

Eduardo Belliboni estuvo reunido ayer con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, uno de los pocos sobrevivientes de la razzia cristinista que dejó maltrecho el Gabinete. Desde temprano coordina las marchas en el Obelisco para dar una conferencia de prensa, explicar la persecución que -a sus ojos- hay sobre los movimientos sociales y denunciar el “pacto”, como define al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

-Hubo 58 mil piquetes en diez años, ¿sirve la metodología viendo cómo está el país?

-Sí, si no hubiera habido esos 58 mil piquetes, sería todo mucho peor. Es lo que podemos hacer para resistir este feroz ajuste de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

-La sociedad muchas veces condena los piquetes y los cortes...

-No todos, cuando los cortes son del campo los llaman patriotas pero les molestan los cortes de los movimientos sociales. Por eso nos persiguen, estamos siendo atacados sistemáticamente por la Justicia y un sistema político que no nos quiere.

-¿En qué los persiguen concretamente?

-Ayer tuvimos allanamientos en Jujuy, en Ciudad de Buenos Aires, en La Matanza y en San Martín, dentro de la provincia de Buenos Aires. Nos quieren perseguir porque somos los que seguimos luchando para que las cosas estén mejor.

-¿Cómo fue la reunión de ayer con Juan Zabaleta?

-Buena, pero es un ministro que está atado de manos, está atorado y hace lo que puede con lo que tiene, pero forma parte de un Gobierno que es un desastre y nos está llevando a lo peor, a los saqueos, a la caída.

-¿Este Gobierno puede caer por estas situaciones?

-Este Gobierno va a caer con o sin piquetes, no es una cuestión nuestra, lo que explica la caída de este desastre son sus políticas de ajuste, no nosotros y nuestras protestas, eso es importante, a nadie le llama la atención que haya todos los días más y más pobres, se quejan de las protestas.

-Luis D´elía sostiene que estamos creciendo de forma sostenida y que si todo sigue así, en diciembre Alberto Fernández es candidato a presidente con el desempleo a la baja.

-Eso no existe. Este Gobierno va a la caída y los comedores no dan abasto, no hay comida, faltan fideos, no llegamos a fin de mes. Muchos que todavía conservan el laburo vienen a comer a los comedores porque no tienen plata para comer, esto no es sostenible. La desocupación llega al 50%. Así no se puede vivir. Nos quieren responsabilizar a nosotros de una crisis que generaron ellos.

-¿Por qué dice que los persiguen ahora si las denuncias no son nuevas?

-Justamente por eso. Las denuncias son de 2019 y de repente ayer aparecen en simultáneo 16 allanamientos en Jujuy, quién puede pensar que es casual eso. Pero no es algo concretamente de esta gestión, esto es el encono que nos tiene el conjunto de la política nacional que nos persigue. De hecho si no hubiéramos hecho los 58 mil piquetes, no habría ni siquiera la miserable ayuda que tenemos hoy.

-¿Por qué cree que este Gobierno, como usted dice, "se cae"?

-Este Gobierno va al precipicio pero no por Alberto y Cristina, sino por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se caen con las calles cortadas o no, se vienen saqueos si esto sigue así.