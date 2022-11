El Partido Obrero no hará piquetes ni movilizaciones durante el mundial

La nota con el dirigente del Partido Obrero Eduardo Belliboni, se desarrollaba sobre los carriles de los reclamos que suele hacer el partido de Izquierda. Habló sobre la precarización laboral, las economías populares, la entrega y el abandono de las centrales obreras a trabajadores y jubilados que están al borde de la indigencia, y los planes sociales. La sorpresa llegó cuando le preguntaron si durante el mundial iba a haber movilizaciones y piquetes: pidió que en las pantallas del obelisco pongan los partidos.

La primera parte de la nota en FM Cielo con Eduardo Belliboni, fue por la entrega del 30% de la obra pública nacional a trabajadores de la economía popular. Respondió que no está de acuerdo con esta medida: “este tipo de trabajo debe estar regido bajo los convenios colectivos de trabajo y no por cooperativas. Con esto el Gobierno blanquea una precarización laboral, en la que nosotros no estamos de acuerdo. Se pierden los derechos ganados por los trabajadores durante muchos años de lucha”, dijo.

En otra parte de la entrevista, el dirigente de izquierda cargó contra las centrales obreras. Las acusó de haber entregado a los trabajadores. “La ausencia de la CGT y de la CTA en un reclamo común para unificar el reclamo de los trabajadores, es absolutamente criminal. Los trabajadores y los jubilados tienen salarios de miseria, salarios de hambre. En el caso de los jubilados, los que cobran la mínima son muchos más del 60% y están por debajo de la línea de la indigencia. Estamos hablando de gente que trabajó toda la vida y no puede seguir trabajando porque se jubiló. Cobran por debajo de la línea de la indigencia y los sindicalistas cómplices de este Gobierno miran para otro lado”, manifestó.

Asimismo, se refirió a los sueldos que se pagan. “El trabajo mal remunerado no genera incentivos para trabajar. Uno trabaja por el salario y hoy eso dejo de ser un incentivo, es tan miserable el salario que conviene salir a juntar cartones, hacer otra cosa o ir a vender cosas a la feria”, afirmó Beliboni.

Por otra parte, el dirigente del Partido Obrero cargó contra el peronismo, al afirmar que hace rato dejaron de representar a los trabajadores. “Hoy el peronismo es el ajuste, el Fondo Monetario Internacional. Por eso la gran desilusión de la gente con el peronismo, que en la última elección el peronismo perdió casi seis millones de votos”, dijo.

En tanto, sostuvo que hay que destruir la matriz de los planes sociales. “No tiene que haber más planes sociales. Para eso tiene que haber un proyecto en serio de desarrollo económico. Es falso que la gente no quiera trabajar”, opinó. Y sobre las PASO dijo que son un "mecanismo del estado para la intromisión en la vida de los partidos".

Sobre el final de la nota llegaría la frutilla del postre.

El periodista, Matías Lojo, le preguntó: “Si le jode que la gente esté esperando más el Mundial que otra cosa”, como una escapatoria a la crisis que estamos viviendo.

Beliboni respondió: “ El primero que espera el mundial soy yo. A mí me encanta el mundial, no me importa nada”. Ante esa respuesta, el periodista retrucó: “Vas a ir a cortar, hacer piquetes y movilizaciones durante el mundial”

“No. Porque los piquetes se hacen por una necesidad. Pedimos por favor que prendan las pantallas que están ahí en Corrientes y el Obelisco que por favor pongan el partido porque si no nos matan a todos. Todo el mundo quiere ver el partido”, cerró Beliboni.

“Ahora es nosotros los piquetes los hacemos por necesidad, por supuesto no elegiríamos nunca el día de un partido. Tenemos el calendario en la mano, yo ya dije con el calendario en la mano hagamos todo. Todos queremos ver el mundial, todos queremos ver a Messi levantar la copa. No lo queremos quemar, pero estamos todos con eso”, agregó.

No conforme con la respuesta, el periodista insistió con el tema: “No va a ver movilización los días que juegue Argentina”

“Vamos a movilizar el día que salgamos campeones. Al obelisco todos”, concluyó el representante del Partido Obrero.