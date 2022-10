Piqueteros exigen bono y el Gobierno no contesta: aumenta la tensión

"Se viene un diciembre caliente, un fin de año con mucho conflicto", le dijo Eduardo Belliboni, líder de Unidad Piquetera a MDZ. Esa es la situación de una buena parte de los movimientos sociales frente al silencio del Gobierno que desde que llegó Victoria Tolosa Paz al Ministerio de Desarrollo Social no cumplió con lo prometido. Más herramientas, un bono extensivo que incorpore a los que cobraron el IFE el año pasado, más alimentos en los comedores y elevar el SMVM (Salario Mínimo Vital y Móvil), parte del rosario de reclamos.

El Obelisco amaneció caótico como todos los viernes, pero con pancartas y camiones que fueron estacionando y entorpeciendo el tránsito cargado para darle lugar a los parlantes, bombos y banderas que los militantes iban bajando. La realidad es que Unidad Piquetera sostiene en cada acto que si no se encargan de descomprimir la tensión en los sectores más empobrecidos, podría haber un estallido social, eso es lo que perciben y transmiten a este medio. El Gobierno dio salida a Juan Zabaleta dos semanas atrás para que vuelva a la intendencia de Hurllingam pero con el compromiso de cumplir con lo prometido a los piqueteros. Hasta ahora, el diálogo con Tolosa Paz, mujer de confianza de Alberto Fernández y esposa de José Albistur, amigo del Presidente, es muy pobre. Dirigentes de segundo y tercer rango le piden paciencia al movimiento piquetero, que asegura que "las bases" como llaman a los barrios más pobres no dan más y no tienen margen para seguir esperando.

La obsesión de Belliboni es el bajo nivel del SMVM, que hoy está en 51.400 pesos y que roza la indigencia. "Esto es un ajuste que no podemos permitir, no vamos a dejar que se siga ajustando a compañeros y que encima saquen, excluyan a muchos porque tienen una billetera virtual o una moto, es delirante", explicó Belliboni a MDZ durante la protesta, en la que se mezclaron con médicos residentes de paro por malos salarios también.