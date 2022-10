Sin diálogo: piqueteros van al Obelisco y exigen un bono al Gobierno

La Unidad Piquetera no ve con buenos ojos la posibilidad de que el Gobierno cumpla con lo prometido por el renunciado Juan Zabaleta, ex ministro de Desarrollo Social. Herramientas para el Potenciar Trabajo, un bono agrandado para todos los que cobran asistencia social, aumentar el Salario Mínimo Vital y Móvil que sesionó dos meses atrás en el Consejo y hoy equivale a 51.200 pesos y expandir la base de planes sociales sin contraprestación, según explicó Eduardo Belliboni. Por eso marcharán mañana a las 10 al Obelisco en el marco de varias protestas en las que no se descarta acampe y movilización.

"En el marco de un crecimiento incesante de la pobreza y la indigencia, con millones de niños pobres y con más de 4 millones de indigentes, el gobierno anunció un bono de emergencia que no puede cobrar casi nadie, es que el diseño de las "incompatibilidades" ideados por Sergio Massa y la directora de la ANSES, Fernanda Raverta, excluye a Millones de pobres e indigentes", explica Belliboni, líder del Polo Obrero y parte de Unidad Piquetera, el fronting de la protesta social callejera. Y añadió: "Solo con tener una AUH o una tarjeta alimentar de menos de $10.000 la, persona es excluida del cobro,o por tener una billetera virtual o ser monotributista o por tener una motocicleta".

El Gobierno, según supo MDZ, no va a tomar en cuenta los reclamos, más allá de alguna licencia que pueda tomar y agrandar compras en comedores y proveer de herramientas, pero no están en condiciones de aumentar el bono, expandir la base de beneficiarios y cumplir con el requerimiento de los piqueteros. En el ministerio que administra ahora Victoria Tolosa Paz saben que están monitoreados bajo la atenta mirada de Massa, quien aseguró el achicamiento del déficit fiscal al Fondo Monetario Internacional en su último raid de reuniones en el exterior. Así entonces, antes del mundial habrá más tensión de la esperada.

Alberto Fernández aseguró en privado que el factor mundial influye en el humor, pero que su mayor preocupación es que la inflación siga deteriorando las capaz más pobres de la sociedad, algo que miden con atención esencialmente en el Conurbano bonaerense, donde la pobreza infantail roza el 70% en la franja 0 a 14 años.