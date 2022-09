Dirigente del Polo Obrero habló desde la plaza y criticó duramente al Gobierno

El Polo Obrero se manifestó el martes por las calles del centro mendocino y este miércoles llevan adelante un acampe en la Plaza Independencia que se espera que dure 2 días. Ante esta situación, MDZ Radio conversó con Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero.

“La realidad de falta de trabajo, de crecimiento de la pobreza y la inflación que se come los ingresos, jubilados por debajo de la línea de pobreza, de chicos que no hace ni una de las comidas que tienen que hacer por día, según lo que dice UNICEF, con un agravamiento de la situación social producto del salario muy bajo en Argentina. Eso crea un caldo de cultivo que no es el mejor para una sociedad, para el desarrollo de la fuerza productiva, de la vida cotidiana de cada persona sino todo lo contrario. Es una sociedad en conflicto. Una sociedad en crisis”, explicó el dirigente.

Además apuntó contra el Gobierno nacional: “El Estado tiene una capacidad de recursos muy importante, por ejemplo, ha estimado que correspondía, según el propio Gobierno, fijar un dólar diferencial para las concentraciones agropecuarias de soja, es decir, lo que se llaman los cultivos sojero, no los productores menores, sino aquello que concentra la producción. Para eso sí hubo recursos y también el recurso para el pago de una deuda que es absolutamente fraudulenta. Es decir, que los recursos en Argentina depende para qué están o no están”.

“El plan económico del Gobierno es ajustar, de acuerdo con lo que le ha dicho el Fondo Monetario Internacional. De manera que no va a ocurrir el mes que viene, ni el año que viene, un desarrollo económico que permita reunir los recursos. Para obtener recursos está utilizando el conjunto de los recursos para privilegiar sectores que están en una situación mucho más holgada, están privilegiando el pago de una deuda que también es fraudulenta y que debería ser investigada”, denunció.

Finalmente defendió a los trabajadores del sector de los neumáticos. Denunció que los salarios difundidos por las empresas eran falsos: “ El promedio salarial y tienen los recibo de sueldo para demostrarlo, es de $130 y $150.000.Acá el problema no son los salarios de los trabajadores, era el dólar, era el reclamo de los empresarios al Gobierno porque se les dio un dólar diferencial con los otros sectores, pero no es el sueldo de un trabajador que cobra $130 y $150.000. Esos no son los sectores privilegiados en Argentina. Los sectores privilegiados en Argentina son los que especularon contra el peso acumulado en enormes bolsas sojeras. En una producción en la que los pequeños productores tuvieron que vender rápidamente un dólar a 130 y que ahora estos especuladores se lo reconocen a 200. Lo que quieren los trabajadores es trabajar mañana mismo, pero que le reconozcan un aumento que no le liquidé el salario a través de la inflación”.