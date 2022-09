El acampe por dentro: qué dicen de quienes se manifiestan en la Plaza Independencia

Desde el mediodía del martes, la Plaza Independencia muestra una inusual postal. Decenas de carpas se han apostado frente a la Legislatura a modo de protesta y otras partes del predio. Son alrededor de tres mil personas las que, a pesar de las lluvias, se mantienen allí.

"Comenzamos la convocatoria a las 10 de la mañana en el nudo Vial e hicimos el recorrido por la zona céntrica. Al mediodía, alrededor de las 12 hs nos instalamos acá en la plaza", expresaron.

Muchas familias se instalaron con carpas, gacebos, mantas y abrigos para pasar la noche "lo mejor posible". La gran mayoría de las personas se instaló con provisiones, "bien preparada" para transitar la protesta. "No pasamos mucho frío, porque sabíamos que estos días iban a estar así y vinimos preparados. Trajimos comida, mates, mantas y un gacebo, que las otras veces no habíamos traído. Con las carpas y el nylon nos refugiamos un poco del frío", expresó Maira, una trabajadora asentada desde el inicio de la protesta.

Foto: Alfredo Ponce / MDZ

La convocatoria fue realizada por el Polo Obrero y otras organizaciones sociales y forma parte de una jornada de lucha nacional que tiene eco en diferentes provincias del país, aunque el epicentro es Buenos Aires. "Estamos todos acá por una lucha, por un esfuerzo para toda la gente, no sólo para el Polo Obrero, para toda la gente que está precarizada y que no cobra bien su salario. Nosotros somos la gente que realmente laburamos, plantamos la cebolla, el ajo y la lechuga, entre otros", expresaron varios trabajadores.

Los principales reclamos se centran en el pedido de salarios dignos y la generación de trabajo. "Lo que reclamamos es la apertura de puestos de trabajo genuinos. Muchas veces se nos ha tildado de planeros o de vagos. Lo que siempre planteamos es la apertura de puestos de trabajo, que sea un trabajo genuino de ocho horas en donde podamos tener obra social y acceder a los beneficios de un trabajo en blanco. Queremos tener un trabajo estable con un sueldo digno para no vivir la situación que estamos viviendo hoy en día", comenta Sofía, una trabajadora vitivinícola.

Además, reclaman por viviendas dignas: "Siempre hacemos hincapié en que no queremos que nadie nos regale nada. A uno le gustaría tener una casa en condiciones, un trabajo digno y una casa. Nos ponen muchas trabas para acceder a algo que es vital para cualquier persona. Lo que apuntamos es a un plan de vivienda y a un puesto de trabajo genuino", expresaron.

En el predio de la Plaza Independencia se observa la presencia de muchas familias acompañados por jóvenes y niños pequeños. Muchos padres llevaron a sus hijos a la protesta, como el caso de Sofía y su familia: "Mi cuñada hoy trajo a la nena. No fue a la escuela porque no iban a poder ir a buscarla al mediodía, pero se le avisó a la maestra que no iban a mandarla por ese motivo. Ahora está guardadita para resguardarla del frío y las lluvias".

Foto: Alfredo Ponce / MDZ

En otros casos, las madres trabajadoras optaron por dejar a sus infantes con otros familiares, o se retiraron durante la noche tras estar todo el día en la protesta. "Algunas compañeras se fueron alrededor de las ocho o nueve de la noche de ayer, porque los chicos tienen escuela y hay madres que tienen hijos chiquitos, ellas se fueron y ya nos quedamos las demás durante toda la noche", comenta Maira.

Durante la noche del martes hubo actividades para hacer "más ameno" el acampe: "cantaron varias bandas y una orquesta de cumbia, pusieron música, hubo juegos de cartas y charlas".

Foto: Alfredo Ponce / MDZ

Varias de las personas que participan de la medida de fuerza forman parte de comedores sociales y se muestran preocupados por el gran incremento de personas que se han sumado en el último tiempo. Las trabajadoras de diferentes comedores de la provincia asistieron a la protesta para "colaborar con los compañeros".

Durante la mañana del miércoles repartieron merienda para todos los trabajadores y comenzaban los preparativos para poder brindarles el almuerzo al mediodía. "Estamos cocinando en dos grupos, vamos a hacer lentejas para toda la gente que ha estado acá desde ayer y otra gente que está llegando. Cocinamos con los compañeros, estamos dando la merienda, un té o agua caliente para pasar el día", aportó Teresa, una de las encargadas.

Foto: Alfredo Ponce / MDZ

Varias familias y grupos de trabajadores optaron por llevar propia comida. "Quienes pueden traen lo suyo", aportan. La mayoría lleva sus provisiones para pasar el día: termos con café o agua caliente, alimentos para merendar.