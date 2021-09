Estas son las palabras que debés conocer si estás comenzando a comprar criptomonedas

Si comenzaste a invertir en criptomonedas seguro ya te has dado cuenta que en los foros utilizan una jerga particular incomprendida por las personas que no compran criptomonedas. Hodl, Go moon o NFT son algunas de estas palabras.

El mundo del blockchain transfirió la esfera de las finanzas y el arte a la virtualidad. Esto supuso la creación de nuevas palabras entre sus fanáticos para resumir ciertos conceptos en la economía digital. Antes de explicar cada uno de ellos, comencemos con el término Token.

Un Token es una ficha en inglés pero adquirió otro significado dentro de las blockchain. Aquí un token es una “unidad de valor emitida por una entidad privada”, es decir, una moneda digital.

Otro término importante es Blockchain, o sea, una cadena de bloques. Es una estructura de datos cuya información se agrupa en conjuntos a los que se le añade meta informaciones relativas a otro bloque de la cadena anterior en una línea temporal. Esto es lo que hace único a cada token y permite las transacciones entre los poseedores de criptomonedas.

Las criptomonedas no están respaldadas ni aseguradas por ningún gobierno.

Jerga criptográfica

Definidos los conceptos más técnicos, pasemos a la jerga utilizada por los criptomaníacos.

AIRDROP: Distribución de tokens otorgadas a los poseedores de una criptomoneda.

BEP20: La cadena de Tokens de la red de Binance, la app más utilizada para comprar y vender criptomonedas.

DEFI: El acrónimo utilizado para hablar de Finanzas Descentralizadas.

HALVING: Eventos de una blockchain en la que los mineros pasan a recibir la mitad de recompensas. Los Halving ocurren cada cuatro años.

NFT: Son Token No Fungibles (Non Fungible Tokens). Se utilizan para representar una propiedad digital. Por ejemplo, arte digital.

SHILLEAR: Promocionar una criptomoneda para crear FOMO y sacar provecho.

FOMO: Miedo a perderse algo (Fear Of Missing Out).

SHITCOIN: Criptomoneda sin fundamento ni utilidad que sirve para especular. Algunos consideran a Dogecoin como una shitcoin.

FUD: Miedo, incerteza, duda (Fear, Uncertainty, Doubt).

HODL: Guardar para una mejor vida (Hold On For a Dear Life). También es utilizado como HOLD o Holdear. Sirve como aviso entre los poseedores de una criptomoneda para conservar la tenencia de cierta criptomoneda por una largo período de tiempo y no venderla.

GO MOON: Significa que el precio subirá mucho.

FIAT: Moneda emitida por un gobierno.

ATH: Precio más alto alcanzado (All Time High).

BULLISH: Para describir el mercado alcista. Los precios de las criptomonedas suben.

BEARISH: Para describir el mercado bajista. Los precios de las criptomonedas bajan.