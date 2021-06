¿Cuáles son todos los iPhone que hay?

Desde que se fundó Apple en 1976 en Los Altos, California, hasta hoy, en su sede central pasó a ser Cupertino, la empresa de tecnología no hace más que crecer y es una de las firmas que lideran el mercado. Sus productos como celulares, tablets, computadoras, relojes inteligentes, auriculares, entre otras cosas, son de los más consumidos en todo el mundo.



El producto estrella de Apple es el iPhone, que en el 2021 ya acumula 29 modelos (si contar el iPhone 13 que saldrá a la venta el próximo septiembre): el de 1ª generación; 3G; 3GS; 4; 4s; 5; 5c; 5s; 6; 6 Plus; 6s; 6s Plus; SE; 7; 7 Plus; 8; 8 Plus; iPhone X; Xs; Xs Max; Xr; 11; 11 Pro; 11 Pro Max; SE 2ª generación.

Por último, los modelos más nuevos que se pueden comprar son el iPhone 12; 12 Mini; 12 Pro; 12 Pro Max.

¿Cómo fue el primer iPhone?

La 1° generación fue lanzada en 2007 y hoy es un objeto de colección difícil de conseguir, y en el caso de lograr se venden a miles de dólares. Su parte trasera quedó en el pasado y fue única. Fue dividida en 2 partes: por un lado, la parte superior es de aluminio, mientras que la inferior es de plástico negro y contiene las antenas. Entre sus características se encuentran:

Pantalla táctil capacitiva, altavoz y auricular, y micrófono.

Cámara de 2 megapíxeles, entrada para auriculares.

Conectividad EDGE y Wi-Fi.

Procesador de un solo núcleo y una memoria RAM de 128 MB.

Tiene modelos con memoria interna de 4 GB (que solo se vendió 2 meses), 8 GB y 16 GB.

Su pantalla es de 3,5 pulgadas tipo LCD, táctil y una resolución de 320 x 480 píxeles.

Fuente: Wikipedia.

Historia del iPhone

A mediados de 1983, Apple diseñó un modelo de iPhone, pero por motivos desconocidos nunca salió al mercado y el prototipo se encuentra en la Universidad Stanford, muy guardado y seguro. A inicios del 2000, su fundador, Steve Jobs, advirtió que los teléfonos móviles iban a hacerse dispositivos importantes para el acceso a la información de forma portátil.



Finalmente, en 2007 lanzaron su primer iPhone y hoy los dispositivos son pioneros en el mercado, siendo su mayor competidor el gigante de Corea del Sur Samsung. Según Gartner, Samsung vendió más de 253 millones de teléfonos en todo el 2020, mientras que Apple vendió 199.8 millones de unidades.

No hay dudas de que Apple ha cambiado el panorama de los dispositivos móviles desde la salida del iPhone. ¿Crees que habrá un reemplazo para los celulares?