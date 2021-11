Miles de toneladas de desechos plásticos generados por la pandemia están contaminando los océanos

Un informe publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences afirma que 193 países han creado ocho millones de toneladas de desechos durante la pandemia de coronavirus, de las cuales 25.900 toneladas son “desechos plásticos asociados a la pandemia” que se filtraron en los océanos del mundo y termina en playas y fondos marinos.

La pandemia de coronavirus ha supuesto un enorme aumento en la demanda de plásticos de un solo uso. El uso de barbijos, guantes y protectores faciales, entre otros objetos plásticos usados para cubrir la demanda de la crisis sanitaria, sumado a una mala gestión de los residuos, produjo que la mayor parte de estos desechos plásticos acabe en ríos y océanos. Y lo peor es que la pandemia aún no ha acabado ¿Se seguirá desechando todos los residuos de la pandemia al océano?

El estudio titulado “Magnitud e Impacto de los Residuos Plásticos Asociados a la Pandemia” indica que la mayoría del plástico, alrededor del 87,4%, fue utilizado por hospitales, mientras que el 7,6% fue utilizado por individuos. Por su parte, los empaques y los kits de prueba representaron aproximadamente el 4,7% y el 0,3% de los desechos.

Además, advierten que en unos tres o cuatro años se espera que una parte importante de estos desechos plásticos oceánicos llegue a las playas o al fondo marino. Una parte más pequeña irá a mar abierto, para acabar atrapada en los centros de las cuencas oceánicas o en los giros subtropicales, donde pueden convertirse en parches de basura, y en una zona circumpolar de acumulación de plásticos en el Océano Ártico.

Los desechos plásticos generados por la pandemia pueden formar una isla de basura.

“La pandemia de COVID-19 ha llevado a una mayor demanda de plásticos de un solo uso que intensifica la presión sobre un problema global de desechos plásticos ya fuera de control”, señalaron los autores Yiming Peng, Peipei Wu, Amina T. Schartup y Yanxu Zhang

El equipo de investigación perteneciente a la Escuela de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Nanjing en Nanjing, China, y al Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California, San Diego en La Jolla, California, utilizó un modelo numérico para cuantificar el impacto de la pandemia en los vertidos de plástico de origen terrestre, desde el inicio de la misma y hasta agosto pasado.

Los investigadores descubrieron que “la mayor parte de la descarga global proviene de Asia (72%)“ y señalaron que, específicamente, el plástico proviene de los ríos. Los ríos más contaminantes son el Shatt al-Arab, Indo y Yangtze, que desembocan en el golfo Pérsico, el mar de Arabia y el mar de China Oriental, respectivamente. Mientras que los ríos europeos representan el 11% de los desechos, con contribuciones menores de otros continentes.

Aunque la mayor parte de estos desechos plásticos de la pandemia termina en las playas y el fondo marino, es probable que una menor cantidad termine circulando o en el Océano Ártico.

“Sabemos que si los residuos se liberan de los ríos asiáticos en el Océano Pacífico Norte, algunos probablemente acaben en el Ártico, una especie de océano circular que puede ser, un poco, como un estuario, acumulando todo tipo de cosas que se liberan desde los continentes”, dijo Amina Schartup, de la Universidad de California.

El artículo declara, finalmente, que el plástico es conveniente para la producción de equipos de protección personal y embalajes porque es “duradero y económico”. Pero este plástico pone en peligro la vida marina y gran amenaza a largo plazo para el medio ambiente y el ecosistema. “Si bien se sospecha que es grande, se desconocen la magnitud y el destino de este desperdicio plástico mal administrado asociado con la pandemia“, concluye.