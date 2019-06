El análisis de los datos que aportó un importante trabajo territorial realizado en Mendoza por la consultora Raúl Aragón y Asociados consolida algo que ya venían señalando otras encuestas serias que hablaban de un virtual empate entre las dos fórmulas del peronismo.

Si bien la encuesta realizada por Reale Dalla Torre para Cambia Mendoza le daba una ventaja a a Alejandro Bermejo sobre Anabel Fernández Sagasti de 20,6% a 16,9% respectivamente, la diferencia se encuadra dentro del margen de error y técnicamente representa una equiparación por parte del electorado afín a sus ideas.

En el caso de la última encuesta realizada para MDZ antes de las PASO del próximo domingo, se evidencia en forma nítida:

Bermejo - Da Dalt: 17,7%

Sagasti - Tanús: 17,4%

Sin embargo, hay otro dato que juega fuerte a una semana de la elección y es la cantidad de gente que no opina sobre ellos. O se trata de gente que no quiere hacerlo porque no los votaría, o bien porque no los conoce, realmente.

- En el caso del intendente de Maipú, el "no sabe, no contesta" cuando se pregunta "qué opina sobre Alejandro Bermejo" llega al 42,1%. Bermejo es el segundo con ese apellido en competir por la gobernación y ofrece una larga trayectoria pública, con gran exposición en los medios.

- La senadora nacional que es apoyada directamente por Cristina Kirchner, llega a un rango de 51,3% la cantidad de gente que no quiere opinar o que no contestó. Fernández Sagasti es una dirigente joven, que decidió imprevistamente afrontar una interna cuando tenía todas las de perder, y hasta podría imponerse.

Buenos y malos

El 29,9% de los encuestados tiene una imagen "mala o muy mala" de Anabel Fernández Sagasti y el 21,3% la tiene sobre Alejandro Bermejo.

El 36,6% tiene una opinión "buena o muy buena" sobre el jefe comunal maipucino y el 18,8% la tiene sobre la senadora nacional, de acuerdo con los resultados de este trabajo

La torta de datos sobre Bermejo:

Así ven los mendocinos a Bermejo.

Los datos de Sagasti:

Los datos de Sagasti.

Encuesta Recta final: ¿Bermejo o Sagasti? Bermejo Sagasti