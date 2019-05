Najul: "Se terminó el tiempo de las convocatorias de urgencia a Casa Rosada"

La diputada radical Claudia Najul dio esta tarde un encendido discurso en la Convención Nacional Radical, y pidió que se vote en favor de ampliar la coalición para que ingresen a Cambiemos otras fuerzas, al tiempo que trató a la oposición de "destituyente".

"La conformación actual que tenemos ha resultado insuficiente para procesar con éxito los reclamos y todas las demandas de la ciudadanía", indicó Najul en un tramo de su discurso. Para la legisladora mendocina, "la Argentina que viene necesita un mejor Cambiemos, y un mejor Cambiemos significa indefectiblemente mayor radicalismo en la toma de decisiones, pero también en la ejecución de las políticas públicas". "Ahora también debemos plantearnos cómo seguimos, y ese cómo seguimos es si verdaderamente vamos a ser una coalición de gobierno, que es lo que tenemos que lograr", remarcó.

"Una mayor amplitud política es la mejor manera de lograr el cambio al que todos aspiramos. Provincias como Mendoza son ejemplo de esto." @ClauNaj en la #ConvencionUCR pic.twitter.com/CZohbi85hy — Bloque UCR - HCDN (@diputadosucr) 27 de mayo de 2019

La legisladora también lanzó críticas al Ejecutivo nacional, al considerar que "se terminó el tiempo de las convocatorias de urgencia a Casa Rosada u Olivos cuando las papas queman", en referencia a las reuniones que el presidente Mauricio Macri o funcionarios de primera línea mantuvieron con gobernadores radicales en momentos de crisis, como tras los anuncios de la inflación.

Najul también criticó a la oposición cuando recordó los proyectos que el bloque radical en Diputados apoyó durante los últimos años. "Todos los proyectos que mandó el presidente Macri los acompañamos, porque sabíamos las dificultades que tenía, la dificultad que es gobernar en minoría", comenzó. Luego ahondó diciendo que la necesidad era mucha debido a "una oposición que muchas veces quiso hacer golpes de estado, una oposición en gran parte destituyente".

Estos conceptos continuaron con los que había lanzado al comenzar su mensaje, cuando había recordado que en la convención de Gualeguaychú "mujeres y hombres valientes supieron interpretar lo que pedía la gente: terminar con ese populismo totalitario que nos alejaba del mundo, que nos hacía creer que teníamos menos pobres que Alemania, que nos mentía".

La mendocina habló también del documento que se votará en algunas horas: "El documento que aprobemos hoy será nuestra carta de presentación para los comicios, pero lo más importante, para los ciudadanos" .

