Alfonsín se reunió con Cornejo y se retiró de la convención radical

Con la idea de ratificar la permanencia en Cambiemos y eventualmente ampliarla a otros partidos políticos, el gobernador y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, arribó este mediodía a Parque Norte, donde hoy se lleva adelante la convención radical en la que se definirá el futuro del centenario partido.

Acaba de concluir una reunión entre Alfredo Cornejo y Ricardo Alfonsín en la previa de la convención radical @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/PF5o50gwUs — Mariano Bustos (@MarianoBustos_) 27 de mayo de 2019

Previo a la votación del documento que consensuó Cornejo con parte del radicalismo, el gobernador mendocino se reunió con Ricardo Alfonsín, quien quiere que la UCR conforme un frente electoral por fuera de Cambiemos. Ante esto, el titular del partido intentó acercar posiciones con el hijo del fallecido expresidente de la Nación.

Sin embargo, tras el cónclave con Cornejo, Alfonsín se retiró de Parque Norte destacando que la permanencia del radicalismo en Cambiemos no está confirmada. "Yo no soy convencional, no tengo que votar", lanzó, intentando justificar su partida, y agregó: "No está ratificada la pertenencia de la UCR (a Cambiemos), se tiene que votar".

Un detalle curioso es que de Parque Norte Alfonsín se fue en el mismo auto con el subsecretario de Seguridad de Mendoza, Néstor Majul, hombre de confianza del gobernador mendocino. Previamente, ambos se había saludado afectuosamente.

Alfonsin y Cornejo se reunirán antes del inicio de la convención para acercar posiciones. Así se saludó con Néstor Majul @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/HSo28yK5L9 — Mariano Bustos (@MarianoBustos_) 27 de mayo de 2019

Previo al encuentro con Cornejo, Alfonsín sostuvo: "La sociedad no está atenta a estas cuestiones. La solución de los problemas no está en los tipos de acuerdo que se hagan, sino en los programas. Son los programas muchachos". Mientras tanto, en Parque Norte habrá aproximadamente 70 (de más de 300) convencionales que responden al dirigente bonaerense.