Legislatura bonaerense: asado y rosca "saca telarañas"; la trampa del peronismo para simular "actividad"

Si bien las tribus peronistas están lejos de firmar un armisticio, y se siguen tirando con munición gruesa; la rosca en la Legislatura bonaerense no se detiene . Está semana, asado de por medio, se juntaron autoridades legislativas con presidentes de bloques, oficialistas y opositores, donde acordaron un “pacto de supervivencia”, que permita desempolvar viejos proyectos y fingir productividad.

Al asado no fueron convocados todos los presidentes de bloques, por lo que cuando los que se quedaron afuera del encuentro hubo bronca y algún que otro pase de facturas.

En diálogo con MDZ , Christian “Chipi” Castillo titular del bloque de izquierda PTS FIT; dijo “Tiene cierta lógica que no nos hayan invitado; cuando la agenda de temas que acordaron responde a los intereses de la casta como las reelecciones indefinidas de los intendentes , y no con las necesidades que tiene el pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires -rematando-. No nos invitaron y si lo hubieran hecho no íbamos a ir”

Se pico mal en la primera sesión "extraordinaria" del año de la Cámara Baja de la Legislatura bonaerense

En el menú no hubo solo achuras, embustidos y diferentes tipos de carnes asadas regadas con buen vino; se incluyó la urgente necesidad de reactivar la Legislatura bonaerense paralizada medio año producto de la interna peronista . Con Sergio Berni , jefe de bloque de senadores peronistas, como anfitrión, los presidentes de casi todos los colores políticos de senadores y diputados acordaron un “pacto de no agresión”.

La estrategia pergeñada por el peronismo es tan simple como tramposa. Ya que le encomendaron a los secretarios legislativos; Gervasio Bozzano en Diputados y Mariano Ríos Ordóñez en el Senado; la tarea de rastrear proyectos menores que hayan conseguido media sanción por unanimidad.

El objetivo es desempolvar expedientes para meter volumen en el recinto antes de que pierdan estado parlamentario. “Se llegó al compromiso de que ambos secretarios legislativos le den celeridad a los temas que vienen aprobados por unanimidad”, afirmo uno de los legisladores que participó del “almuerzo de trabajo” en un centro cultural a pocos metros de la casa de leyes de la provincia de Buenos Aires.

En pocas palabras esto significa que avanzarán con proyectos, simpáticos que les permita a los legisladores que los elaboraron sumar likes en redes sociales.

La grieta de lo que de verdad importa

Sin embargo, detrás del clima de "asado entre amigos" como lo califico Sergio Berni cuando fue consultado por el encuentro, afirmando de manera descontracturada “fue una muy buena reunión, muy tranquila y salieron todos muy contentos”; la pirotecnia real quedó afuera del plato principal.

El Jefe de Bloque de Senadores peronistas Sergio Berni fue el ideologo del "asado entre amigos" para reactivar la Legislatura bonaerense Foto: Prensa Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires

Todo expediente que requiera rosca política de fondo, disidencias o conteo fino de votos irá por un "andarivel diferenciado". En criollo eso significa que seguirá cajoneado o dependerá de que tan dispuesto este el ejecutivo en dar “ciertas concesiones” para conseguir la aprobación.

Entre las papas calientes que el peronismo no quiere tratar en la Legislatura bonaerense está la postergada reforma electoral impulsada por los bloques opositores. Aunque el oficialismo se comprometió a definir antes del 31 de diciembre qué pasará con las PASO, el desdoblamiento y la Boleta Única de Papel; la oposición mira con desconfianza que el ejecutivo provincial quiera meter en la discusión como moneda de cambio para avanzar con la reforma electoral la vuelta de las reelecciones indefinidas a la provincia de Buenos Aires.

Una promesa de Kicillof a los intendentes del MDF incumplida por la interna peronista -La Cámpora no acompaña sin algo a cambio; el Frente Renovador no va ir contra una ley impulsada por Massa- y la resistencia de la oposición.

Vacantes en la Corte y fondos frescos a municipios

La oposición no dejó pasar la oportunidad para deslizar reclamos de facturas vencidas. El presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, recordó en el “asado entre amigo” (como lo califico Sergio Berni) que la Suprema Corte de Justicia bonaerense sobrevive con apenas 3 de sus 7 integrantes.

Una parálisis institucional inédita tras la salida paulatina de Héctor Negri, Eduardo de Lázzari, Eduardo Pettigani y Luis Genoud, frente a un Axel Kicillof que jamás envió los pliegos de reemplazo. "Hay un acuerdo desde fines del año pasado y hay que cumplirlo", habria reconocido el jefe de la bancada peronista en diputados el camporista Facundo Tignanelli según pudo reconstruir MDZ del encuentro.

A la lista de reclamos opositores se sumó la traba en la comisión bicameral que imposibilita el envío de “fondos frescos” a los municipios. Un grifo financiero que los senadores mantienen cerrado por no haber nombrado todavía a sus representantes, producto de la interna peronista, y que los diputados exigen abrir cuanto antes. Todo mientras en el radar ya asoma el plato principal que le interesa al ejecutivo provincial: el debate del Presupuesto y la Ley Impositiva Fiscal, que debe ser enviada en noviembre para que los legisladores puedan tratarlo en las comisiones parlamentarias y votarlo antes de que termine el año.

Machirulismo de la vieja política

Como postal perfecta de la política tradicional, el encuentro dejó una apostilla nada menor: El asado en el centro cultural "El Amor y la Igualdad", ubicado a pocas cuadras de la Legislatura bonaerense, contó con una asistencia 100% masculina. Un mensaje claro que la rosca bonaerense se sigue cocinando entre hombres.

Ya que del almuerzo participaron por la Cámara Baja; los diputados peronistas Alejandro Dichiara (presidente del cuerpo legislativo) Facundo Tignanelli ( titular del bloque de Fuerza Patria), Alexis Guerrera, Rubén Eslaiman y Mariano Cascallares; mientras que de la oposición los que cantaron presente fueron los diputados Juan Esteban Osaba ( jefe del bloque de LLA); Alejandro Rabinovich (titular del bloque PRO); Diego Garciarena (bloque UCR Cambio Federal) y Martín Rozas (Unión y Libertad)

Los representantes del senado fueron, los senadores peronistas Sergio Berni (anfitrión y presidente del bloque oficialista) y Mario Ishii; por la oposición estuvieron presentes los senadores Carlos Curestis, jefe del bloque libertario; por el PRO el titular del bloque Pablo Petrecca y Alex Campbell; los ex libertarios de Unión y Libertad Sergio Vargas y Carlos Kikuchi, y Marcelo Leguizamón presidente del bloque Hechos.

“El pacto” parlamentario parece estar sellado; ahora resta ver si en la sesión del próximo martes en la Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense realmente se dará curso a proyectos aprobados en comisión y están a punto de perder estado parlamentario o será una sesión con sobreabundancia de declaraciones y homenajes solo para cumplir con las estadísticas parlamentarias.