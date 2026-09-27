Pelea porteña: semana iluminada para Jorge Macri mientras LLA está pendiente de la economía

Jorge Macri cerró esta semana con una estrategia de medidas que su administración puede sumar como activo al balance político del PRO en la ciudad. La estrategia de anuncios mezcló baja de impuestos, Justicia, seguridad y desarrollo económico con el impacto deportivo y económico que tendrá el ahora confirmado MotoGP que se correrá en CABA.

Mientras el gobierno de Javier Milei aun no encuentra la forma de ponerse firme en la ciudad tras el escándalo de Manuel Adorni que lo dejó sin candidato posible y Patricia Bullrich se cruza desde el Senado con la propia conducción política de LLA por diferencias cada vez mas fuertes, la campaña porteña del PRO avanzó casi para sorpresa de los habitantes de la ciudad con medidas clave que condicionan, además, a sus opositores en los debates del 2027.

El PRO consiguió hacer diferencia entre las movidas claves que juega en CABA con el gobierno de Javier Milei que pasó de meter algún gol en el plano internacional a soportar una serie de malas noticias en la economía que amargaron la campaña de LLA. La suba de la pobreza nacional a 32,5 %, que además debe compararse con un 11,1 % en la Ciudad de Buenos Aires, la fuerte caída mensual de la actividad económica y el temor de los mercados al impacto económico-electoral del año que viene que llevaron el Riesgo País por encima de 600 puntos básicos le marcaron la semana a la Casa Rosada mientras el gobierno porteño jugaba otro partido.

Por encima de todo eso comienza a volver la idea de que el PRO está decidido a pelear la renovación de la jefatura de la ciudad y para eso sigue invitando a los libertarios a un acuerdo, pero no una rendición.

En la lista de medidas que el PRO lanzó como ametralladora para ponerle arriba de la mesa de negociación de la ciudad a Karina Milei aparecen dos estrategias que terminaron combinadas. La resolución judicial sobre el caso de Laura De Marinis que tras el pedido de juicio político a la jueza que hizo el propio Macri ya produjo efectos concretos.

Además, el gobierno porteño le puso fecha a un evento clave tanto para el deporte, la economía como la proyección internacional de los eventos que se realizan en la ciudad: entre el 9 y el 11 de abril de 2027 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez volverá a correr después de 28 años el MotoGP, la máxima categoría internacional del motociclismo.

El calendario oficializado esta semana confirmó que la cuarta fecha del campeonato mundial se correrá en Buenos Aires y le puso así un plazo concreto a una obra en el Autódromo que ya superó el 60% de ejecución.

La renovación del Gálvez avanza ahora sobre la pista, pero incluye también nuevos boxes, accesos y sectores para el público con el objetivo de adecuar el circuito a las exigencias de las principales categorías internacionales. Detrás del regreso del MotoGP aparece, además, la apuesta mayor de la Ciudad: recuperar al Autódromo como sede de competencias mundiales y volver a instalar en la agenda la posibilidad de que la Fórmula 1 regrese a Buenos Aires.

El movimiento de corredores, turistas y porteños que se desarrollará alrededor del MotoGP supera con creces cualquier otro evento conocido y es una de las apuestas económicas mas fuertes para el año próximo y puente además para la negociación de una posible fecha de la fórmula 1 en el mismo autódromo.

En la semana, la baja de Patentes y el resto del paquete tributario para 2027 le permitieron al PRO ponerse un paso adelante en la campaña de baja de impuestos, justo cuando el gobierno nacional se metió en un debate con la oposición que lo acusó de intentan dar marcha atrás con la Ley de Discapacidad en un capítulo del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 y al mismo tiempo lo acusa de subir la presión tributaria para el año que viene. Toda una ironía para ingresar a un complicado año electoral.

El episodio con mayor contenido político se produjo alrededor del nuevo Régimen Penal Juvenil. El lunes 21, Jorge Macri anunció que impulsaría el juicio político contra De Marinis después de que la jueza declarara inconstitucional la aplicación de la norma para un caso concreto y sobreseyera a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. La Fiscalía apeló el fallo y pidió también el apartamiento de la magistrada.

Cuatro días después, la Sala III de la Cámara revocó por unanimidad el sobreseimiento, dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad y apartó a De Marinis del expediente. La investigación deberá continuar con otro magistrado bajo las disposiciones del nuevo régimen. La decisión correspondió al Poder Judicial y respondió a la apelación fiscal, aunque tuvo un efecto político para Macri: había cuestionado públicamente el fallo antes de que la segunda instancia lo revirtiera.

Fue el primer gol del PRO en un tema en el que el peronismo, además, no puede dar respuesta alguna. No es un secreto que quien ofrezca una receta posible contra la inseguridad puede quedarse con una parte más que importante del electorado para el año próximo. El gobierno de Javier Milei tiene definiciones sobre el tema, pero no maneja territorialidad inmediata. En este punto, el macrismo de la ciudad puede avanzar varios casilleros, mientras Axel Kicillof debe enfrentar políticas erráticas, pero sobre todo cargar con la espantosa historia de ideologización de la Justicia que terminó con una colonización de jueces que ni siquiera pueden llamarse garantistas sino mas bien abolicionistas del derecho penal y tambien del orden público. Punto para CABA en eso.

La resolución también dejó a Macri y Patricia Bullrich en una posición coincidente respecto del resultado de la Cámara. Ambos celebraron la revocación del fallo de primera instancia.

La senadora hoy no parece estar interesada en alguna estrategia en la ciudad. No se muestra como opción en LLA para reemplazar el hueco que dejó el escándalo Adorni. Tampoco los libertarios hacen pie (y parece que tampoco lo quieren) con Pilar Ramirez que no consigue subir el grado de conocimiento y por lo tanto aun no ponen candidato a pelear arriba de la mesa.

El segundo triunfo de la semana para el PRO pasó por los impuestos y tiene otro horizonte temporal. La Ciudad presentó para 2027 una modificación del esquema de Patentes sobre un parque aproximado de 1,63 millones de vehículos. Según el proyecto, 824.000 autos, equivalentes al 50%, pagarían menos que en 2026; otros 654.000, el 40%, mantendrían el mismo monto nominal. Los 152.000 restantes dejarían de tributar por la ampliación de la exención según antigüedad, que pasaría de 25 a 20 años.

El diseño forma parte del proyecto de Presupuesto 2027 y, por lo tanto, todavía necesita tratamiento legislativo, pero alcanzó para lanzar el debate sobre quien quiere bajar impuestos y quien no.

La propuesta incorpora además la exención del ABL durante los primeros seis meses del año para hoteles, restaurantes y librerías; la eliminación de la Contribución por Publicidad para pequeñas PyMEs porteñas y una reducción del 30% de la plusvalía, planteada por el Ejecutivo como incentivo para construcción, inversión y empleo.

La seguridad aportó otro capítulo. El jueves 24 la Ciudad desplegó el operativo “Tormenta Negra”, con más de 1.500 policías y agentes de control distribuidos en 15 villas y barrios populares. Hubo controles de vehículos y comercios, retiro de autos abandonados y chatarra, además de inspecciones sobre establecimientos y acciones vinculadas con la comercialización de celulares robados. El procedimiento quedó asociado al eje de orden y seguridad que Macri sostiene como parte de su gestión.

En Colegiales, además, comenzó a funcionar el CeSAC 51, instalado en un antiguo galpón ferroviario recuperado dentro del Parque Ferroviario. Es el cuarto centro de este tipo abierto durante la actual administración y suma al balance semanal un componente vinculado con atención primaria y servicios públicos.

En apenas cinco días, la agenda porteña cruzó Justicia, seguridad, impuestos, actividad económica, grandes eventos e infraestructura sanitaria. La campaña ya empezó hace rato, ahora falta que acelere la negociación.