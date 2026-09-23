Jorge Macri anunció una rebaja histórica en las patentes de la Ciudad de Buenos Aires para 2027

El Gobierno porteño confirmó que ningún vehículo pagará más que este año y que seis de cada diez automotores registrarán una reducción en el tributo.

La medida será contemplada en el proyecto de Presupuesto.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció un plan de alivio fiscal enfocado en el tributo de Patentes Automotor para el ejercicio 2027. La iniciativa establece que ningún propietario pagará más que durante el año en curso y contempla reducciones de alícuotas para seis de cada diez vehículos sobre un parque automotor total estimado en 1.630.000 unidades.

"Vamos a hacer una baja histórica de Patentes para la clase media. En 2027, en la Ciudad nadie va a pagar más de patente que este año. Nadie. Y de 1.630.000 autos, 6 de cada 10 van a pagar menos. Y el resto van a pagar exactamente lo mismo que ahora. Ni un peso más", sostuvo Jorge Macri durante la presentación realizada junto a integrantes de su gabinete ejecutivo.

El proyecto formal será incorporado al texto de la Ley de Presupuesto que el Poder Ejecutivo porteño remitirá a la Legislatura de la Ciudad para su correspondiente tratamiento parlamentario.

Presupuesto 2027: BAJA HISTÓRICA DE PATENTES.



6 de cada 10 autos van a pagar menos y el resto van a pagar exactamente lo mismo que este año. Nadie va a pagar más. pic.twitter.com/EuJzLov4ZA — Jorge Macri (@jorgemacri) September 23, 2026 Cortes por antigüedad, alícuotas y alcance en la población vehicular El nuevo esquema fiscal contempla una modificación estructural en las exenciones por antigüedad, reduciendo el requisito de 25 a 20 años. Esta adecuación permitirá que unos 152.000 vehículos queden eximidos de forma definitiva del pago del gravamen a partir del próximo período.

Vehículos con rebaja: El 50% del parque automotor (824.000 unidades) registrará montos inferiores a los abonados durante 2026.

Abono congelado: El 40% (654.000 vehículos) mantendrá la misma suma que en la actualidad.

Exención total por antigüedad: El 10% restante (152.000 vehículos) dejará de tributar al alcanzar los 20 años de antigüedad.

Movilidad sustentable: Los autos eléctricos mantendrán la exención total del tributo, mientras que los vehículos híbridos continuarán con el esquema de exención del 100% durante sus primeros dos años y pago progresivo a partir del tercero. En términos prácticos, modelos de alta circulación urbana experimentarán caídas significativas en la boleta bimestral: un Renault Kwid 2025 pasará de $134.300 a $72.000 (46% de reducción); un Peugeot 208 2023 bajará de $136.500 a $87.800 (35% menos); y un Fiat Cronos 2020 descenderá de $110.900 a $56.800 (49% de rebaja). Por su parte, unidades como un Chevrolet Corsa 2006 quedarán exentas por sobrepasar los 20 años de antigüedad.