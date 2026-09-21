Revés a la baja de imputabilidad en CABA: Jorge Macri pidió el juicio político de la jueza y Bullrich la acusó de "construir la impunidad"

El fallo de la jueza porteña Laura De Marinis que frenó, para un caso concreto, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil generó una inmediata reacción política. La magistrada declaró inconstitucional el artículo que establece la punibilidad desde los 14 años y, en consecuencia, sobreseyó a un adolescente de esa edad acusado de participar en un intento de robo.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, salió a cuestionar públicamente la decisión y anunció que impulsará el juicio político contra la magistrada. "Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político", expresó en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, Macri profundizó sus críticas contra la resolución judicial y sostuvo: "La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito". Y agregó: "No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien".

Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político. La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito. No voy a pedir perdón… https://t.co/qTqzIcoVh9

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, también se sumó a los cuestionamientos contra el fallo y apuntó directamente contra los jueces que, según su interpretación, priorizan la protección de los acusados por sobre las víctimas. "Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas", publicó en X.

Bullrich continuó con sus críticas y afirmó: "Es muy difícil construir un país normal así". En el mismo mensaje, la exministra de Seguridad sostuvo: "Estos jueces garantistas solo construyen impunidad". Sus declaraciones se conocieron pocas horas después de la resolución de De Marinis.

Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas. Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad. https://t.co/8cqUt5DQnP

Qué dice el fallo de la jueza De Marinis

La resolución fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Laura De Marinis. La causa se inició este mes a partir de un episodio en el que estuvieron involucrados al menos cuatro adolescentes y el Ministerio Público Fiscal calificó el hecho investigado como una tentativa de robo.

De Marinis declaró inconstitucional el artículo del nuevo régimen que permite aplicar responsabilidad penal juvenil desde los 14 años y, sobre esa base, sobreseyó al adolescente involucrado en el expediente. La magistrada sostuvo en su resolución que el sistema penal debe ser utilizado como último recurso y planteó cuestionamientos vinculados con la responsabilidad del mundo adulto frente a las trayectorias de niños y adolescentes.

El pronunciamiento representa el segundo revés judicial que recibe el nuevo Régimen Penal Juvenil desde su entrada en vigencia. El primero había ocurrido en la provincia de Buenos Aires, donde la jueza Marta Pascual había suspendido durante 60 días la aplicación del régimen a partir de un hábeas corpus colectivo. Esa medida, sin embargo, fue posteriormente revocada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.