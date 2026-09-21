Hidrocarburos: Mendoza cambia las reglas para reactivar pozos y atraer nuevas inversiones

El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley de hidrocarburos que busca actualizar el marco normativo provincial, vigente desde hace aproximadamente 20 años, y adaptarlo a los cambios que atravesó la actividad. El director de Hidrocarburos, Lucas Erio, dio detalles en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio .

La iniciativa apunta a generar nuevas herramientas para atraer inversiones y desarrollar tanto la producción convencional como los recursos no convencionales de Vaca Muerta.

“El proyecto que enviamos a la legislatura viene a actualizar un marco legal que hace 20 años tenía la provincia”, señaló Erio y explicó que la modificación responde a un escenario diferente al existente cuando se sancionó la normativa actual.

“Ahora lo que estamos haciendo es reemplazar esta ley vigente que está desde hace 20 años para adaptar, para actualizar a un nuevo contexto donde tenemos dos industrias dentro, dos subindustrias que conviven dentro de una misma industria, el convencional y el no convencional”, sostuvo.

En ese sentido, el funcionario remarcó que el objetivo es avanzar sobre Vaca Muerta sin dejar de lado los yacimientos convencionales que actualmente sostienen buena parte de la actividad provincial. “Queremos seguir dándole impulso a nuestros convencionales que son tan importantes para la provincia. Mientras tanto, vamos desarrollando y explorando nuestra Vaca Muerta como roca no convencional”, afirmó.

Regalías flexibles para impulsar proyectos

Uno de los cambios planteados por el proyecto está relacionado con el esquema de regalías. Erio explicó que la legislación vigente establece una regalía del 12%, con posibilidad de reducirla hasta el 5%, mientras que la nueva propuesta permitiría adaptar ese porcentaje a las características de cada proyecto.

“Con el nuevo marco legal, eso se modifica. Le da la posibilidad a la empresa de que proponga una regalía en una licitación, por ejemplo, que esté acorde al potencial y a la limitación o a la complejidad que pueda tener esa área”, explicó.

El director de Hidrocarburos señaló que las condiciones de cada área pueden variar significativamente y que esa diferencia debe contemplarse al momento de definir las condiciones económicas de una explotación.

“Puede haber un área con mayor complejidad operativa, donde, por ejemplo, los ductos están más lejos o donde se necesita calefaccionar los ductos para poder transportar el crudo porque es muy denso, muy viscoso”, ejemplificó.

La propuesta también incorpora otros criterios a la hora de evaluar las ofertas. “No solamente evaluamos esa regalía, sino que evaluamos las inversiones comprometidas, evaluamos el compromiso ambiental que también los operadores tienen con las áreas”, indicó Erio. Y agregó: “Va a un paquete, a un análisis más completo, más global”.

El proyecto prevé además que, en determinadas situaciones, las regalías puedan ubicarse por debajo del 5%. El objetivo, según explicó el funcionario, es facilitar la reactivación de pozos actualmente inactivos cuando las inversiones necesarias hagan poco viable su puesta nuevamente en producción.

“Estamos pidiendo que el marco normativo sea más flexible para que la reducción de regalías pueda ir por debajo del 5%”, afirmó.

Cinco pozos en Vaca Muerta desde octubre

Erio vinculó esta herramienta con la posibilidad de movilizar inversiones y actividad en torno a esos pozos. “Estamos previendo para reactivar el sector, para poder generar puestos de trabajo, para poder generar contratos con empresas que por ejemplo intervengan en estos pozos, que esa regalía el Estado provincial la pueda reducir inclusive hasta menos del 5%”, sostuvo.

En paralelo, el proyecto incorpora figuras específicas para el desarrollo no convencional. “Comienzan a aparecer ya instituciones dentro del no convencional en el marco legal como concesiones de explotación no convencional con más plazos, con incentivos también a la exploración del no convencional”, explicó.

Según anticipó Erio, el desarrollo de Vaca Muerta en Mendoza tendrá además nuevos movimientos en las próximas semanas. “Está previsto que para el mes de octubre comience una campaña de perforación en la lengua norte de Vaca Muerta. YPF va a hacer tres pozos y la UTE Quintana TSE va a hacer dos pozos”, detalló.

Los trabajos se realizarán en el permiso denominado CNGTA, en el caso de YPF, y en el área Cañadón Amarillo, por parte de la UTE Quintana TSE.

“Queremos que estas dos industrias convivan y por eso este marco normativo. Estamos buscando y seguimos buscando el sostenimiento y, inclusive, aumentar la producción de convencional”, concluyó Erio.