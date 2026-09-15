Jorge Macri y Cristian Ritondo buscan canal directo con Washington y tuvieron reuniones en la Casa Blanca y el Congreso

La delegación se reunió con Richard Walters, funcionario de la Casa Blanca, y con tres legisladores republicanos. También expuso en el Atlantic Council.

El PRO fue a Washington a mostrar que tiene línea propia. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño y titular del partido en la Ciudad, y Cristian Ritondo, presidente de la fuerza en la provincia de Buenos Aires y del bloque en Diputados, encabezaron una delegación que este martes se reunió con funcionarios de la Casa Blanca, legisladores del Congreso estadounidense y referentes de centros de pensamiento.

Además de Macri y Ritondo, viajaron el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y Fulvio Pompeo, que combina dos cargos: secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, y secretario de Relaciones Internacionales del PRO. Es decir, una comitiva que mezcla funcionarios de una administración distrital con dirigentes partidarios de alcance nacional.

Prensa PRO El encuentro en la Casa Blanca La reunión central fue con Richard Walters, subjefe de Gabinete de la Casa Blanca para Asuntos Legislativos y Políticos. La conversación giró en torno al escenario político estadounidense, las transformaciones en América Latina y el mapa que dejaron las elecciones recientes en varios países de la región.

Macri sintetizó el encuentro y le dio su propia lectura: "La Argentina tiene hoy una oportunidad histórica de consolidar un camino de estabilidad, reformas, seguridad, menos impuestos y más libertad para quienes trabajan, producen e invierten. El desafío es sostenerlo, dar certidumbre y previsibilidad, y dejar en claro que no vamos a volver al pasado. Desde el PRO apoyamos con convicción este nuevo rumbo, y fortalecer nuestra relación con los Estados Unidos es una parte fundamental de ese camino".

Legisladores republicanos y el Atlantic Council La agenda siguió en el Capitolio, con tres referentes del Partido Republicano: el senador por Ohio Bernie Moreno, el representante por el mismo estado Michael Rulli —copresidente del Congressional Argentina Caucus— y la representante por Florida María Elvira Salazar. Los ejes fueron el vínculo bilateral, la situación regional y la ampliación de los canales de diálogo entre dirigentes de ambos países.