"Un presupuesto para la clase media": las rebajas impositivas que anunció Jorge Macri para 2027

El jefe de Gobierno porteño aseguró que en el nuevo presupuesto seis de cada diez autos pagarán menos Patentes y el resto abonará lo mismo que este año.

Jorge Macri presentó el proyecto de Presupuesto 2027 para la Ciudad de Buenos Aires, cuyo destinatario, dijo, es la clase media. El paquete se apoya en una serie de rebajas y exenciones impositivas y llega en la antesala de un año electoral que se va a jugar en todo el territorio nacional.

El propio jefe de Gobierno lo resumió en su cuenta de X: "Un presupuesto 2027 para la clase media. Seguimos bajando impuestos".

Qué incluye el paquete Las medidas que enumeró el mandatario son cuatro. La primera es la reducción del impuesto a las Patentes, que había anunciado el miércoles y que alcanza a todo el parque automotor porteño. Según detalló entonces en conferencia de prensa: "6 de cada 10 autos van a pagar menos y el resto van a pagar exactamente lo mismo que este año. Nadie va a pagar más".

Las otras tres apuntan a sectores específicos. Por un lado, la exención del ABL durante todo el primer semestre para hoteles, restaurantes y librerías. Por otro, la eliminación de la Contribución por Publicidad para miles de pymes de la Ciudad. Y finalmente, una reducción del 30% en el impuesto a la plusvalía, orientada —según su argumento— a estimular la construcción, la inversión y el empleo.